Halilhodžić za VL: Ovih 2:9 je trauma koju će Dinamo imati godinama pa i desetljećima

U četvrtak i petak u sarajevskom kongresnom hotelu Hills održat će se 13. izdanje Simposara kojeg su najavili pokretač, sarajevski novinar, Sabahudin Topalbećirević ali i predsjednik Organizacijskog odbora, hrvatski košarkaški trener, dvostruki klupski prvak Europe Željko Pavličević. A stručnjaku koji je u karijeri trenirao Dražena, Kukoča, Galisa ali i Ćosića (kao pomoćnik) ovo će biti sedmo sudjelovanje na ovom sve uglednijem sportskom skupu.

Na najavnoj presici sjedili su još i bivši nogometaši Željezničara Edin Bahtić anović, danas komentator na RTS-u koji će primiti nagradu za životno djelo baš kao i hrvatski vaterpolist, dvostruki olimpijski pobjednik i svjetski prvak, Veselin Đuho.

Središnja figura ovogodišnjeg izdanja bit će Vahid Halilhodžić, legendarni centarfor mostarskog Veleža, kasnije i nekoliko francuskih klubova (Lille, Nantes, PSG), nakon igračke karijere i uspješan nogometni trener. A Vaha će ostati poznat kao trener koji je čak četiri reprezentacije odveo na Svjetsko prvenstvo i koji s njih tri na mundijal otputovao nije.

A zašto mu se to dogodilo, kao i mnoge druge neugodne ali i lijepe stvari u karijeri, otkrit će dokumentarni film "Vaha - moja istina", kojeg potpisuje kolega Topalbećirević koji ističe:

- Film je nabijen emocijama i dokaz što se sve može postići predanim radom. Za mene kao autora filma to je bilo jedno čarobno putovanje s čovjekom koji ima takvu karizmu i toliko šarma da ga i dalje obožavaju u zemljama u kojima je igrao ili radio. A tome je zacijelo bilo tako jer on, a to je i udarna misao filma, nikad mlaka voda nije bio.

A svečana premijera tog uratka održat će se u četvrtak navečer (u 20 sati) u hotelu Hills a prije toga, tijekom svečanosti otvaranja, bit će uručene nagrade za životno djelo nizu sportskih velikana s prostora bivše SFRJ.

- I se ponekad pitam zašto su mi oduzeli tri svjetska prvenstva pa sam, između ostalog, i zbog toga pristao da Baho o meni napravi dokumentarni film. Vjerojatno je tome bilo tako zbog moje kategoričnosti, zbog mojih načela preko kojeg ne želim ići, a ljudi kažu da ponekad u jako vino treba uliti malo vode. Često ljudi o meni imaju pogrešnu sliku pa sam poželio kazati istinu o svom životu, kako onom sportskom tako i onom privatnom. Kada sam vidio isječke njegova filma o Toniju Kukoču pristao sam pa neka moja djeca i moji unuci jednog dana imaju priliku vidjeti tko sam i kakav bio. Ljudi misle da sam bahat i arogantan, malo i lud, a Baho mi veli da je otkrio potpuno drugog Vahu.

Nisu u karijeri Veležove devetke tek samo med i mlijeko dapače a posebnu traumu učinio mu je rat.

- U jednom trenutku sam ja bio jako bogat čovjek a sutradan nisam imao ništa. Srećom, imao sam obitelj i oslanjajući se na nju započeo sam neki drugi život. Srećom, imao sam taj snažan karakter, jaku volju, i mene nije lako pobijediti. Zahvaljujući obitelji dobivao sam bitke koje nisu bile nimalo lagane.

Pitanje svih pitanja u nogometnoj Bosni i Hercegovini svakako je ono zašto Vaha nikad nije bio izbornik svoje domovine.

- Nemam se kome pravdati. U filmu sam rekao svoju istinu o tome kao i o svemu što mi se događalo u karijeri i životu.

U filmu Vaha govori i o traumama koje mu je priredio izbornik reprezentacije SFRJ Miljan Miljanić koji ga je vodio na SP 1982. ali kao rezervu premda je tog časa bio najbolji jugoslavenski napadač.

- Puno godina poslije Miljanić je insistirao na razgovor sa mnom da bi mi se ispričao.

No, mi Miljaniću nije s njim bilo lako.

- Da sam ja današnji bio trener tadašnjem Vahi ja bih ga prvi dan potjerao. Nezadovoljan što ne igram, radio sam probleme, samo da me potjera ali nije.

A Halilhodžić trener suočavao se i s problemima upravljanja s enormno plaćenim igračima.

- Da ne znam koji fakultet završite, Cambridge ili Oxford, no kada vam novac uđe u glavu sve se gleda drugačije i takve igrače je nerijetko teško voditi. Kad imate tako dobro plaćene igrače to je enormni pritisak na trenera. Nisu oni to ukrali, već su zaradili, no ipak je to malo previše. Imaš ti igrača koje novac preko noći potpuno okrene. Novac mijenja njegov socijalni status i on postane ljepotan, krkan odjednom postane ljepotan. Osim toga, pritisak javnosti bude toliki da su svi oni na šmrkovima.

Osim psihosocioloških vještina, što još trener mora imati da bi, na obostrano zadovoljstvo, upravljao milijunašima?

- Moraš imati dobre pomoćnike jer ti ne možeš to raditi sam. Ponekad na igrače veliki utjecaj može ostvariti i maser jer im se on približi pa sam znao neke poruke slati preko njega. Vi morate znati da je u jednoj nogometnoj momčadi uvijek 50 posto igrača nezadovoljno. Reprezentativci moraju živjeti 45 fana skupa i ako među njima nema harmonije ekipa nema izgleda da prođe dalje. Eto, Srbija je imala jako dobre pojedince no kada se čulo nešto na temu odnosa između igrača tu više nije bilo izgleda za uspjeh, bez obzira koliko ste dobar trener. Pa, Marcelo Lippi slavni talijanski trener, jednom je u šest mjeseci otišao i iz Juventusa i Intera. Ako igrači ne želi biti združeni ti kao trener nemaš izgleda.

Ispričao je glavni junak filma i anegdotu s Ronaldinhom, za vrijeme dok je trenerski vodio Paris Saint German.

- Ja sam ondje bio i generalni menadžer i trener i odlučivao sam o igračima. I jednog dana kažu meni da mi moramo prodati Ronaldinha jer da klupski proračun ne može pratiti njegova primanja. Kada sam zavirio u njegov ugovor vidio sam da je on privatno vlasništvo jedne kompanije koja ga je posudila PSG-u i da u aneksu tog ugovora stoji da plaću moraju dobivati i njegova majka, seka i brat koji je došao k meni po raskid ugovora. Najprije sam mu rekao da mora čekati a kada je, nakon pola sata, ušao u moj ured i zatražio bratove papire ja sam mu bacio dnevne novine Le Parisien rekavši da su to ti papiri. Taj dan sam bio jako ljut.

Ono što će zanimljivo biti za hrvatsku publiku svakako je njegova desetomjesečna trenerska epizoda u Dinamu o čemu, kao i o njegovu dovođenju, govore Zdravko i Zoran Mamić. A i Dinamo je napustio zbog svoje kategoričnosti.

- Mene su u Zagrebu jako dobro primili a voljeli su me i Hajdukovi navijači jer sam u Dinamu imao sukob s čovjekom koji hajdukovce ne voli.

I za vrijeme ovih izjava moglo se osjetiti da Vaha ima poseban odnos prema Dinamu, drugom najdražem mu klubu s prostora bivše SFRJ, iza njegova matičnog Veleža. I zato smo ga po završetku presice priupitali kako je doživio rezultatski potom modrih na gostovanju kod Bayerna.

- To se Dinamu na toj razini nije smjelo dogoditi. Ipak je to prvak jedne države koja u nogometnom svijetu visoko kotira. Primiti devet pogodaka je trauma koju će taj klub imati godinama pa i desetljećima. Treba se sada nakon ovoga vratiti. Tu je potreban ozbiljan razgovor. Možda su se neki igrači prepali, možda je to propust trenera u pripremi utakmice. Sve to treba dobro ispitati da ne bi ostala trauma.