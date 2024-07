Novo pojačanje sve bliže Maksimiru! Poznato je koliko će ga platiti, a evo što je s vatrenim

Vrijeme između završetka Europskog nogometnog prvenstva i početka domaćih prvenstava klubovi i igrači krate pripremama, ali i transfernim križaljkama. Ljetni prijelazni rok daleko je od gotovog, a pravi posao već je napravio Real Madrid, koji je prije nekoliko dana službeno predstavio Kyliana Mbappéa. Na valu tog dolaska, kraljevski klub želi dovesti i Liverpoolova Trenta Alexandera-Arnolda. Kako tvrdi Sky Sports, kontakt s njim traje već nekoliko mjeseci, a desni bočni Redsa navodno je zainteresiran za transfer. PSG pak traži zamjene ne bi li popunio rupu koja je ostala odlaskom već spomenutog Mbappéa. Francuski klub radi na transferu Victora Osimhena, centarfora nigerijske reprezentacije koji je trenutačno u Napoliju.

Zanimljive odluke mora donijeti i Marin Pongračić, za kojeg se mislilo da je njegov transfer iz Leccea u Rennes gotova stvar. No u borbu za hrvatskog reprezentativca uključila se i Fiorentina. Navodno je Fiorentina spremna nadmašiti 15 milijuna eura vrijednu ponudu Rennesa za Pongračića. Talijani nude Pongračiću petogodišnji ugovor i zaradu od 2,1 milijun eura po sezoni. U prošloj sezoni Pongračić je upisao 38 nastupa za Lecce u svim natjecanjima, a svojim je igrama zaslužio i poziv izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića, koji mu je na Euru u Njemačkoj dao priliku, startao je protiv Španjolske i Italije.

VIDEO: Real Madrid objavio: Luka Modrić potpisao je novi ugovor, on je naš kapetan

Kada je u pitanju domaća liga, recimo da je Dinamo u središtu pozornosti kada su transferi u pitanju. Aktualni hrvatski prvak odbio je prvu konkretnu ponudu za braniča Maura Perkovića. Naime, nizozemski prvoligaš NEC Nijmegen ponudio je dva milijuna eura plus 15 posto od sljedećeg transfera. No zagrebački klub to je odbio jer Perkovića je prije godinu dana doveo za dva milijuna eura i za njega čeka dobru i isplativu ponudu.

Kada su pak ulazni transferi u pitanju, recimo da su modri sve bliže dovođenju kolumbijskog ofenzivca Juana Cordobe. Hrvatski prvak trebao bi platiti Deportivo Caliju oko 1,8 milijuna eura za 20-godišnjeg nogometaša koji je prošle sezone imao 19 nastupa, šest golova i dvije asistencije za Deportivo Cali. Navodno je pored Dinama interes za Cordobu iskazao i grčki Olympiacos, ali ljudi oko igrača pa i on sam smatraju da je Zagreb bolja razvojna sredina. Dodajmo da modri u svom dresu žele vidjeti i Rijekina Marca Pašalića, ali to će se teško ostvariti, dok je marokanski stoper rođen u Belgiji, 27-godišnji Samy Mmaee, jučer i službeno potpisao višegodišnji ugovor.