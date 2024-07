Ima li Jakirović razloga za brigu? Dinamo je bio loš, a Petković može biti sretan da nije dobio crveni

Dinamo je završio sa svojim pripremama u Austriji, za kraj se spustio do Lendave i tamo odigrao utakmicu s ukrajinskim Kryvbasom, Plavi su upisali 0:2 poraz u Sloveniji i vratili se u Zagreb gdje ih čeka još utakmica s Vardarom, a onda i dvije u dva dana sa Šahtarom. Nije to bila dobra utakmica Dinama, pogotovu ne u prvih 60 minuta (igralo se dvaput po 60 minuta), previše su igrači Sergeja Jakirovića griješili, a trećeplasirana momčad ukrajinskog prvenstva znala je te greške kažnjavati u 17. i 19 minuti, i to gotovo sve, tek je jednom pogodak spiječio vratar Zagorac. U tih prvih 60 minuta Dinamo je igrao u sastavu: Zagorac - Ristovski, Théophile-Catherine, Torrente, Perković - Ademi, Mišić - Sučić, Baturina, Pjaca - Petković i nije puno toga napravio u toj pripremnoj, ali ne i prijateljskoj utakmici u kojoj je bilo puno nervoze, pa je tako Petković sretno prošao bez drugog žutog kartona.

Plavi nisu bili dobri ni u jednoj liniji, radili su puno grešaka i zbog njih su kažnjeni. U nastavku je Dinamo imao dosta prilika za postizanje pogotka, no nije bilo mirnoće u završnici da bi se izbjegao ovaj poraz koji je možda i dobro došao kao upozorenje. U tom drugom dijelu ušlo je 11 novih igrača, neki su izlazili pa se vraćali, mladi su dobili minutažu i stvorio je taj sastav puno više prilika.

FOTO: Dinamo upisao prvi poraz u novoj sezoni: Jakirović u maratonu isprobao sve, Pjaca opet u plavom dresu

- Bila je to klasična posljednja utakmica na pripremama. Vidi se da smo još "teški". Bilo je dobrih, ali i manje dobrih stvari. Mislim da smo brutalno kažnjeni za dvije greške koje smo napravili. Čak su bile i tri, ali jednu je vratar Zagorac obranio. S druge strane, ono što smo mi kreirali, pogotovo u drugom poluvremenu, nismo iskoristili. Možda nam je falilo i svježine…Najvažnije od svega je da se nakon deset dana ovih priprema nitko nije ozlijedio. Imamo nekoliko igrača koji su osjetili probleme pa smo ih preventivno promijenili - kazao je trener Dinama Sergej Jakirović, a jedan od njih je i Pierre-Gabriel koji se žalio na bol u stražnjem bedrenom mišiću.

Plavi su dobro radili na pripremama, možda ih je to i 'iscijedilo' pred ovu utakmicu, a možda je i dobro da su dobili upozorenje od ukrajinske momčadi u utakmicu u kojoj je mlađa momčad u drugih 60 minuta pokazala više i šteta što nije poentirala iz niza prilika.

Svoju pripremnu utakmicu izgubila je i Rijeka, puno bolji je bio RB Salzburg koji je slavio 'samo' s 1:0, uz omjer udaraca 15:5 i osjetni posjed lopte, Rijeka je pogodak primila u 60. minuti. Za Rijeku je debitirao dojučerašnji igrač Dinama Gabrijel Rukavina koji je igrao zadnjih 30 minuta, a za Salzburg je Roko Šimić ušao u igru u 72. minuti, dok Luka Sučić nije bio u konkurenciji za utakmicu.