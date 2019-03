Moji prijatelji žele da postignem pogodak, ali da Dinamo prođe dalje!

Dio Dinamovih poklonika ovih je dana vjerojatno hodočastio na Kamenita vrata i zapalio pokoju svijeću za svoje miljenike jer dobro znaju tko ih i što čeka u četvrtak. U Maksimiru Dinamo protiv Benfice igra prvu utakmicu osmine finala Europske lige. Utakmica počinje u 18.55 sati.

Ždrijeb Europske lige spojio ih je s Benficom. Suparnikom koji nije nimalo bezopasan, koji je u posljednjoj utakmici pobijedio Porto s 2:1 i zasjeo na prvo mjesto portugalske lige, s momčadi koja je 2014. igrala u finalu Europske lige.

>> Pogledajte kako se Dinamovi navijači zagrijavaju uoči utakmice

[video: 29931 / ]

A s tom momčadi u Zagreb dolazi i jedan Hrvat. Filip Krovinović (23) u portugalskoj je momčadi od 2017. godine i dobro zna što ga čeka u Maksimirskoj 128.

– Atmosfera u momčadi Benfice je vrhunska, nanizali smo nekoliko pobjeda, preskočili smo Porto. Možda je atmosfera i najbolja dosad, barem otkad sam ja u klubu. No, Dinamo ne smijemo podcijeniti. To dobro znamo i to sam rekao i treneru i suigračima – kaže Filip Krovinović.

Ispitivali su ga o Dinamu

Strateg portugalske momčadi Bruno Lage dobro se informirao o Dinamovoj momčadi, koja je nakon 49 godina izborila nastup na europskoj sceni i u nastavku sezone i u posljednje vrijeme zadivila igrama.

– Trener me ispitivao o Dinamu i rekao sam mu da je to veliki klub, da je momčad sjajna i jaka, da je atmosfera i u klubu i u gradu odlična. Znam da plavi dobro igraju, imaju dobrog trenera. Igraju lijepo, stadion je rasprodan... Rekao sam mu što nas čeka u Zagrebu.

Krovinović je imao relativno veliku igračku stanku zbog ozljede ligamenata koljena. No, uspio se oporaviti i vratiti treninzima. Hoćemo li ga vidjeti u prvih 11 protiv Dinama nije otkrio. No, portugalski mediji već su ga svrstali u prvu postavu. Naime, u nedjeljnoj utakmici nastupao je za B momčad. Bio je to medijima dovoljan znak da mu trener daje minute prije sraza u Zagrebu.

>> Pogledajte galeriju: Dinamove legende iznenadile igrače

– Nadam se da ću igrati. Vratio sam se nakon 306 dana, bio je to dug oporavak i za noge i za glavu. Kod starog trenera počeo sam igrati, trebalo je sve ići dobro. I odjednom dođem, a trener je dobio otkaz. Došao je novi, ne zna me, imao je nove ideje. Stavio je neku svoju momčad, pobjeđivali su i nije je htio mijenjati. Ja sam sada u redu, na sto posto sam, treniram. Znam da mogu dati dosta i imam strpljenja – prepričava rođeni Zagrepčanin i dodaje:

– Bit će to dvije zanimljive i jake utakmice, pogotovo ova prva u Zagrebu. Oni će biti jako zagrijani, ali i mi. Vjerujem u sebe i suigrače. Nadam se da ćemo ići dalje. Ne bih izdvajao nikoga iz Dinamove momčadi. Znam da su kolektivno jako dobro organizirani.

Analizom se nisu previše bavili. Pripremaju se kao i za svakoga.

>> Pogledajte što su trener Bjelica i napadač Petković poručili navijačima uoči dvoboja s Benficom

[video: 29898 / ]

– Kada je završila utakmica s Portom, počeli smo analizirati Dinamo. No, nismo ništa detaljno komentirali. Fokusirali smo se na ono što možemo ispraviti kod sebe. Nisu nepobjedivi, isto bi radili i da igramo protiv Barcelone – priča nam Benficin veznjak koji je suigrače naučio pokoju hrvatsku riječ, ali ih i pripremio na ono što ih čeka. Za modre pak ima samo riječi hvale.

– Odlični su. Prvi pogodak Viktoriji zabili su kao iz udžbenika. Igrači osjete jedan drugoga. Igraju lijepo i atraktivno.

Filip je igračku mladost proveo u zagrebačkom klubu i poznaje ga dobro kao i igrače te generacije.

Javio mu se i Pjaca

– Bili smo dobra generacija. Tada sam, među ostalima, igrao i s Markom Pjacom, Tinom Jedvajem, Karlom Bartolcem... Najviše se sada i čujem s Pjacom. On mi se i javio porukom nakon što je Benfica za suparnika dobila Dinamo – prisjetio se mladi nogometaš koji jedva čeka utakmicu u Zagrebu jer će ga ondje dočekati obitelj i prijatelji.

– Bit će ih više nego što sam uspio nabaviti karata, pedesetak. Svi prijatelji kažu da mi žele uspjeh i da zabijem tri komada, ali da Dinamo ide dalje. Eto koliko vole taj klub – zaključio je.