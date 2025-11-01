Luka Vušković igra u veličanstvenoj formi, Nijemci mu opet dali veliko priznanje

U izboru za najboljeg mladog igrača listopada, Vušković je nadmašio talentirani dvojac iz Bayer Leverkusena, Christiana Kofanea i Ernesta Pokua, čime je obranio titulu osvojenu u rujnu. Njegova statistika za listopad bila je zapanjujuća: odigrao je svaku minutu u tri utakmice, osvojio impresivnih 70 posto svojih duela (50 od 71), što je klupski rekord za HSV, a u zračnim dvobojima bio je gotovo nepobjediv sa 75 posto uspješnosti. Ono što dodatno fascinira jest njegova disciplina, jer je u te tri utakmice napravio samo jedan prekršaj. Uz obrambene zadatke, pokazao je i iznimnu kvalitetu s loptom u nogama, zabilježivši najviše posjeda (246) i odigravši najviše pasova iz igre (177) u svojoj momčadi.

Iako je njegova bundesligaška avantura započela teškim porazom 5:0 od Bayerna, to ga vatreno krštenje nije pokolebalo. Dapače, 18-godišnjak se vratio jači no ikad i postao stup obrane HSV-a, a njemački mediji su mu zbog nevjerojatne dominacije u skoku nadjenuli nadimak "Air Vušković". Njegova statistika na razini cijele sezone to i potvrđuje – osvaja gotovo 85 posto zračnih duela, što ga svrstava u sam vrh lige. Usporedbe s prvotimcima Tottenhama, Cristianom Romerom i Mickyjem van de Venom, pokazuju da ih već sada nadmašuje u ključnim obrambenim segmentima, poput postotka dobivenih zračnih duela i broja otklonjenih opasnosti po utakmici.

Koliko je Vušković važan za momčad trenera Merlina Polzina, najbolje svjedoče riječi samog stratega: "On je igrač s golemim potencijalom, ali istovremeno pred njim je još puno rada. Puno nam donosi u igri." Njegov utjecaj nije ograničen samo na teren. Mladi Hrvat je u kratkom roku postao miljenik navijača na Volksparkstadionu, što potvrđuje i podatak da je HSV već prodao preko 1000 dresova s njegovim imenom. To ga ne čini samo ključnim igračem za ostanak kluba u ligi, već i marketinški iznimno vrijednim pojačanjem.

Izvanredne igre u Bundesligi donijele su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Hrvatske, a izbornik Zlatko Dalić nije štedio pohvale. "Ogroman talent, igra izvrsno i s njim Hrvatska osigurava stopersku poziciju za idućih 10-15 godina", poručio je Dalić. Navijači Tottenhama s oduševljenjem prate njegov razvoj i nadaju se njegovom povratku, no izvjesno je da će, unatoč opciji opoziva, Vušković ostati u Hamburgu do kraja sezone kako bi nastavio svoj streloviti uspon u jednoj od najjačih liga na svijetu.