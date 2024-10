Krovinović: Euforija nas ovaj put neće povući. Pad je bio bolan, ali naučili smo puno

Sedam bodova ispred Dinama dosegnuo je Hajduk u trenutku pobjede nad Lokomotivom, od početka sezone još nemaju izgubljene prvenstvene utakmice, a gol koji je Lovre Kalinić neobjašnjivo primio prvi je u hajdučkoj mreži nakon 372 minute. Čini se kako je trener Gennaro Gattuso napokon sve posložio i momčad na terenu izgleda poprilično dobro.

No u svlačionici nema ni trunke euforije, koja je često sputavala i skupo koštala igrače Hajduka, o čemu će najbolje posvjedočiti stožerni igrači poput Filipa Krovinovića, koji odrađuje četvrtu sezonu u klubu. U posljednje vrijeme pod Gennarom Gattusom raspravljalo se često o ulogama koje trener dodjeljuje veznjaku Anthonyju Kaliku, pretvarajući ga u krilnog igrača, ali malo je tko u Hajduku u tom segmentu radio za momčad kao Krovinović. Mnogi su zaboravili da je u Hajduk stigao i dobio ugovor kao desetka i na toj poziciji kreirao neke ključne pobjede kao protiv Vitorije Gumiaraes na Poljudu ili kad je Hajduk izbacio Osijek iz Kupa u Gradskom vrtu.

Stigao kao desetka

Nakon toga žrtvovao se za momčad, bespogovorno postao plutajuća osmica, a s ozljedom Mihaela Žapera završio na šestici. I to u paru s Ivanom Rakitićem, koji sve oko sebe čini boljim igračima. No može li se ta teza potkrijepiti i brojkama? Iako je od Raketina dolaska izgubio na kreativi, a ima i nešto slabije defenzivne brojke, one u ovom slučaju potvrđuju da je ključan krajnji benefit momčadi, a Krovinović je iz sezone u sezonu žrtva raznih trenerskih pretumbacija i (ne)mogućnosti. Zbog toga je u jednom periodu bio i meta površnih kritika jer brojke govore i to da je Rakitiću puno lakše igrati uz Krovinovića, koji mu zatvara prostor iza leđa. No ono što je i dalje problem su krateri koji ostaju između Rakitića i Krovinovića te napadačke linije. Hajduk je utakmicu s Lokomotivom riješio kada je uveo Pukštasa i Melnjaka, bio je konkretniji u stvaranju šansi i na kraju došao do teško izborene pobjede. Povratak ozlijeđenog Žapera trebao bi promijeniti odnose snaga, ali zasad Gattusso u Raketi i Krovinoviću vidi ono što želi vidjeti.

– Rakitić i Krovinović imaju moje velike komplimente na igru i trku bez posjeda. Raduje me to. Rakitića znate, on je druga dimenzija, on se vraća da pomogne stoperima, ali ako očekujemo da su oni "box to box" veznjaci, onda ću ja mijenjati struku – tako je kazao trener nakon utakmice s Rijekom, a mi smo preksinoć na Poljudu istu temu otvorili s Krovinovićem.

– Sigurno da mi Ivan pomaže. Svi znamo tko je on i koliko može pridonijeti ekipi. Jako sam sretan što igram s njim. Nadam se da će to potrajati još dugo i stvarno uživam u svakoj utakmici i svakoj minuti. Radimo baš kako treba, sve je top i nastavljamo biti bolji iz utakmice u utakmicu. To je uistinu najvažnije – rekao nam je Krovinović kada smo ga pitali je li zapravo prodisao na terenu otkako je dobio takvog partnera.

Utakmicu je iz lože zadovoljno promatrao legendarni Hajdukov "Indijanac" Nikica Cukrov. Objasnio je da će Hajduk djelovati manje ranjivo s dvije šestice kada se Žaper vrati u ekipu, ali ističe da se Krovinovićeva uloga ne smije podcijeniti

– Hajduk je agilniji prema naprijed kada ima Pukštasa, ali Krovinović za momčad radi velik posao. Svi vidimo maestralne dijagonale Rakitića, ali često ne i ono što Krova odradi u obrani. Ne mislim da je Hajduk s njima prespor – kazao nam je Cuki.

Krovinović je nakon Lokomotive bio iskren kada je kazao da Hajduku fali završni pas i mirnoća, no vjeruje da će to iz utakmice u utakmicu doći.

– Znali smo da Lokomotiva voli igrati tranziciju, golom su nas presjekli, ali nismo izgubili glavu. Znali smo da ćemo ga zabiti. Nismo se predavali i eto, na kraju je to zaslužena pobjeda – rekao je Krova pa dodao:

– Nedostaje nam pokoji lucidan potez, ali sezona je duga. Još nije ni studeni i apsolutno ništa ne znači prednost koju sad imamo. Dobro smo naučili da titula jesenskog prvaka nema baš nikakvu vrijednost. Euforija se među nas ne smije i neće uvući.

Hvala vjernim navijačima

– Nismo još ništa napravili, naučili smo dobro što znači poletjeti na krilima euforije. Pad je bio bolan i velika lekcija za nas, a posebno bolna za naše navijače. Čestitke i njima. Hvala im puno na svakoj utakmici na kojoj nas prate. Mi smo im neizmjerno zahvalni i uz njih živimo i sanjamo iste snove. Moramo ovako nastaviti, nećemo se predavati. Iako nema puno odmora, čeka nas osmina finala Kupa protiv Mladosti iz Ždralova, a to su, što se tiče glave, najteže utakmice. Idemo maksimalno po prolaz. To je Hajduk i to se očekuje od nas.

