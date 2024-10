Rakitić otvorio dušu o najtežem danu u karijeri: 'Da nije bilo njega, ne bih igrao za Hrvatsku'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić bio je gost zadnjeg Hajdukovog Super podcasta u kojem je govorio o mnogim do sada nepoznatim stvarima, a između ostalog otkrio je koji je bio njegov najteži dan karijere i kako je zamalo ostao bez dresa hrvatske nogometne reprezentacije.

- Da nije bilo Slavena Bilića, ja bih igrao najvjerojatnije za Švicarsku. Kad sam odlučio za Hrvatsku nije to bilo protiv Švicarske. Srce vuče, sprijateljio sam se u U-17 s Nikolom Kalinićem, ja sam pjevao obje himne na utakmici Hrvatska - Švicarska. Bili smo u istom hotelu, družio sam se više s Kalinićem, Lovrenom, Kelavom.... Iskreno da nije bilo Slavena i bivšeg predsjednika vjerojatno ne bih. Vidio sam Slavena, kćerke nam idu u istu školu ovdje, on je meni sve, da mi kaže da skočim s mosta pitao bih ga na glavu ili na noge. Slaven je bio taj i to će ostati zauvijek - otkrio je Rakitić.

- Turska na Euru? To mi je se dogodilo s 19 godina, dribling, vidim Petrića, da sam bio iskusniji krenuo bih prema korneru i neka me hvataju. Ja sam se već vidio u polufinalu, kući u Baselu... To je nažalost tako moralo biti, ta je naša generacija možda to morala napraviti da bi uspjeli kasnije u Rusiji. Jedan od najtežih dana koji nikad nećemo preboljeti. Više nikad nisam gledao tu utakmicu i neću. Izgledali smo fantastično, bili bi favoriti protiv Njemačke da smo prošli, imali smo ambijent, sve je bilo fantastično, nažalost lopta je okrugla i dogodi se neočekivano.

- Kako je bilo oprostiti se od reprezentacije? Udarac u srce. Ja sam otac, muž, obitelj mi je sve. Došao je trenutak da je najbitnije nešto drugo a ne nogomet. Broj jedna je obitelj, imao sam osjećaj da moram i želim biti doma. Da nije bilo pauze od Covida i danas bi bio dio reprezentacije, možda me izbornik ne bi zvao, ali bio bih na raspolaganju. Za mene odluka u pauzi da idem iz Barcelone, pomakne se Euro i tada sam donio odluku. Uspjeh u Rusiji je isto utjecao, bilo je puno mladih igrača, pogotovo kad je Luka rekao da će nastaviti. Da se on povukao ja bih nastavio. Mi smo skupa vodili, čuvali, pazili, a kad je on ostao ja sam se povukao. Sve je to utjecalo na odluku - kazao je Ivan.