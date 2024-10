Gennaro Gattuso: Ja sam kriv za pogrešku Lovre Kalinića, preuzimam odgovornost za to

Nogometaši Hajduka povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a pred svojim najbližim pratiteljima na sedam bodova nakon 2-1 (1-1) domaće pobjede protiv Lokomotive u susretu 11. kola. Hajduk je poveo golom Marka Livaje (7), na 1-1 poravnao je Duje Čop (27) da bi tri boda domaćima osigurao Niko Sigur (76). Utakmicu je prokomentirao trener Hajduka Gennaro Gattuso.

- Osjećam se umornije od igrača - rekao je Gattuso, a prenosi Dalmatinski portal, pa progovorio o pogrešci rezervnog vratara Lovre Kalinića.

- Ja sam kriv za to i preuzimam odgovornost. Težim tom tipu nogometa. Inače sam trenera koji stavlja drugog vratara 10-15% utakmica u sezoni. Tražim da se lopte ne izbijaju, da se spustimo nisko. Tako se dogodi greška. Svidio mi se Lovrin mentalitet. U drugom dijelu je bio odličan u dvije-tri situacije. To je ono što tražim. I Livaja je mogao zabiti dva-tri gola, a nije, kao i Biuk. Griješe igrači, griješe i vratari, to je normalno.

Hajduk je prvi.

- Ljestvica se ne gleda sada, već u zadnjih nekoliko kola. Kao trener imam mnogo problema odabrati prvih 11. Svi dobro treniraju, ali opet znam tko zaslužuje igrati. Kada je mentalitet momčadi kao danas, pet izmjena može donijeti mnogo. Svim igračima jednako vjerujem. Sigur? On je veliki talent. Kada me sportski direktor pitao zašto ne igra, rekao sam da će igrati i da nam je bitan. Igra i beka, veznog, krila i napadača. Od četiri mjeseca dok sam ja tu, on je dva mjeseca ozlijeđen. On je jako bitan i mora ostati tu. Moja tipologija nogometa je da ne postoje sigurna mjesta u momčadi. Uvijek će igrati onaj tko zaslužuje.

Čime je zadovoljan?

- Znali smo što očekujemo. Najavio sam ovakvu utakmicu. Događalo se da igramo pet na pet ili šest na šest. Nisam bio zadovoljan s našim izlascima po osvojenoj lopti. Sporo smo se otvarali. Upali smo u njihov ping-pong nogomet. Slomili smo njihov otpor. Da nije bilo greške Lovre Kalinića mislim da bi bilo već u prvom poluvremenu dva ili tri razlike za nas.

Je li ga Lokomotiva nečim iznenadila?

- Oni su momčad među boljima u dugim loptama. Loše smo reagirali. Bamba se mučio, od Stipe očekujem više. Filip Krovinović je imao grešaka.

Na tribinama je bilo više od 22 tisuće ljudi.

- Zadovoljan sam, osjeća se ponos navijača prema momčadi. Ali, iskreno. Ne želim čuti zvižduke za vrijeme utakmice. Molim navijače da 95 minuta osjetimo huk s tribina, a onda na kraju utakmice ako smo loši, zviždite. Trebamo entuzijazam. Ove brojke na tribinama su nenormalne za ovu ligu. Mi nismo spremni za zvižduke. Ovaj dres je težak sam po sebi. Šaljem apel navijačima da ne zvižde za vrijeme utakmice. Torcidi želim još 100 i više godina ponosa i prkosa. Kada sam dolazio ovdje gledao sam po portalima i surfao da se informiram o svemu. Kada sam došao ovdje shvatio sam da ništa ne znam. Navijati za Hajduk je religija. Navijač je zadovoljan kada Hajduk pobijedi. Ljudi koji nemaju za otići u kafić ili u spizu sretni su kada Hajduk pobijedi. Kada sa ženom odem u centar prilaze mi mlađi i stariji ljudi i svi me pitaju o Hajduku. Shvatiš da je Hajduk ovdje više od kluba - rekao je Gattuso.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja je rekao:

- Čestitke Hajduku na pobjedi. Nikad nisam govorio da smo nezasluženo izgubili, ali mislim da smo bili za nijansu bolji od Hajduka. Najveći problem nam je bio što smo izgubili dvojicu ključnih igrača u veznom redu, jednog zbog ozljede, a jednog zbog žutih kartona - rekao je Čabraja i dodao:

- Imali smo dosta udaraca, ali to su bila više dodavanja Kaliniću. Sve je bilo lagano i branjivo. Trebali smo imati žar, želju, volju da to realiziramo kada dođemo do 16 metara. Ekipa smo koja je promašila najviše izglednih prilika ove sezone. Moramo na tome raditi. Čop zabija golove jer to želi.