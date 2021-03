Josip Šimunić se prisjetio starta na Sulejmaniju: Napravio sam za dobrobit Hrvatske

Legendarni vatreni Josip Šimunić dao je intervju za CroatianSports, portal hrvatskih iseljenika koji prate naš sport.

Šimunić je poznat kao jedini igrač koji je na Svjetskom prvenstvu dobio tri žuta kartona na jednoj utakmici, a dolaskom VAR-a vjerojatno će i ostati jedini. Navijači još uvijek pamte i njegov žestoki start na Miralemu Sulejmaniju 2013. godine u Beogradu u utakmici Srbije i Hrvatske. Taj je potez, dakako, razbjesnio srpsku javnost, a tamošnji mediji pisali su da je to "prekršaj za zatvor".

Stoga ga je voditelj Ante Kvartuč pitao koji mu je trenutak draži, tri žuta ili start na Sulejmaniju

- Svaki trenutak je bio dobar. Ne mogu reći koji mi je draži. Na terenu moraš donositi odluke u djeliću sekunde i ne možeš puno razmišljati, a uvijek se trudiš da to bude za dobrobit momčadi i naše zemlje. Ne mogu reći što mi je draže, ali najdraže mi je što smo pobjeđivali. Svaki trenutak igranja za Hrvatsku bio je prekrasan i bila mi je čast nastupati za svoju državu. - odgovorio je Šimunić.

- Ono što si napravio u Beogradu i način na koji si zaustavio Sulejmanija... Mislim da govorim u ime svih Hrvata diljem planete - hvala ti na tome, mislim da je to bio "najgangestgeriji" potez koji sam vidio na terenu - odgovorio mu je voditelj Ante Kvartuč.

Šimunić se zatim osvrnuo na odlazak Zlatka Kranjčara.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 06.09.2013., Stadion Crvena zvezda, Beograd - Kvalifikacijska nogometna utakmica za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, skupina A, Srbija - Hrvatska. Josip Simunic, Miralem Sulejmani Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Tragedija je što nas je tako rano napustio. Bio sam na sprovodu, vidio sam Niku i obitelj... Nažalost, to je dio života. On je bio velikan, a mlađa generacija ne zna kakav je on bio igrač. 1990. kada je Hrvatska igrala prvu utakmicu protiv SAD-a on je bio kapetan. Bilo je to opasno razdoblje, ali on se nije bojao igrati za svoju reprezentaciju. Hrabar potez i svima skidam kapu za to. Puno je ljudi stajalo i čekalo da vidi kako će se stvari razviti, ali ne i on. Naravno, ne želim time nikoga osuđivati. Bio mi je trener dvije godine i mogu reći da je sjajna osoba. Napravio je sve što može za svoju obitelj, državu, grad i Dinamo. Volio bih da mlađe generacije prouče tko je on bio. Kao što svi znaju tko je Franjo Tuđman ili Ante Gotovina, treba znati i tko je bio Zlatko Cico Kranjčar.

Šimunić je danas izbornik hrvatske U-19 reprezentacije.

- Ima nas oko četiri milijuna u Hrvatskoj, a ono što su vatreni napravili na SP-u u Rusiji je apsolutno nevjerojatno. Za mene je Hrvatska bila najbolja momčad na Svjetskom prvenstvu - kaže Šimunić.

Zašto je malena Hrvatska tako uspješna u sportu?

- O tome sam puno razmišljao. Kad voliš sport i svoju državu i zastupaš ljude koji su toliko čekali da dobijemo svoju državu. Kad smo slobodni, možemo postići puno toga. Kad pomisliš što smo sve prošli da dobijemo slobodu i ako te to ne može motivirati, radiš nešto pogrešno - rekao je Šimunić.

