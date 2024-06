Hrvatska je doživjela težak poraz od Španjolske na otvaranju Eura (0:3)

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo porazom, u Berlinu je Španjolska, u dvoboju prvog kola skupine B, slavila s uvjerljivih 3-0 (3-0). U sjajnoj atmosferi berlinskog olimpijskog stadiona, pred ukupno 69.000 gledatelja, od čega je više od 40.000 bilo hrvatskih navijača, Španjolska je kompletan posao obavila u prvom poluvremenu. Postigli su Španjolci tri gola u prvih 45 minuta, a strijelci su bili Alvaro Morata u 29., Fabian Ruiz u 32., te u nadoknadi Dani Carvajal.

Ulaz hrvatskih nogometaša u susret bio je spor i plah. Španjolci su odmah zavladali travnjakom, držali su loptu u svom posjedu i igralo se isključivo na hrvatskoj polovici. Nije pritisak na posljednji hrvatski red i Livakovića bio jak, ali Španjolci su bili momčad koja je diktirala ritam te konstantno pritiskala.

Prvi udarac na susretu bio je dalekometni pokušaj Morate u 7. minuti, ali bio je to ujedno lagani ulov za Livakovića. Nakon 15-ak minuta u kojima Hrvatska gotovo da nije mogla doći do lopte stvari na travnjaku su se počele mijenjati, ali kao ni prethodno za Španjolce, to nije značio veći broj pravih prilika za Hrvatsku. U 22. minuti je prvo Kramarić pokušao loptom u prostor pronaći Budimira, a potom je hrvatski napadač u pokušaju glavom bio neprecizan. Nakon toga je Hrvatska dva puta kapitulirala, od 29. do 32. minute.

Prvo su hrvatski stoperi na praznom prostoru ostavili Moratu koji je dobru loptu u prostor iskoristio, došao je do Livakovića i rutinski zabio za 1-0. U 32. minuti je Fabian Ruiz primio loptu na vrhu šesnaesterca. Driblingom se lakoćom oslobodio Modrića, potom i Brozovića te zabio za 2-0. Hrvatski nogometaši su imali dobre prilike nakon svakog primljenog pogotka. U 30. minuti je Kovačić pucao, ali mlako prema Unai Simonu, dok je još bolja šansa uslijedila u 33. minuti. Prvo je Brozović precizno naciljao, ali je opet dobro reagirao španjolski vratar koji je odbio loptu do Majera, a ovaj je pogodio samo vanjski dio mreže.

U 41. minuti je Hrvatska imala novu dobru šansu. Gvardiol je pokušao, a na loptu je malo zakasnio Budimir te je još jednom španjolska mreža ostala čista. Loše prvo poluvrijeme Hrvatske na kraju je zaključeno novim primljenim golom. U nadoknadi je opet sporo i tromo reagirala hrvatska obrana, a nakon ubačaja Yamala na lopti je prvi bio Carvajal zabivši za 3-0.

Solidno je Hrvatska otvorila drugo poluvrijeme te se u uvodnih pet-šest minuta igralo uglavnom na 20-ak metara od španjolskih vrata. Ipak, prvu veliku priliku imali su Španjolci, a udarac Lamine Yamala sjajno je obranio Livaković i spriječio siguran četvrti pogodak. Odmah nakon toga mogao je Morata zabiti i drugi put na susretu, ali se od njega lopta odbila pored vratnice. Hrvatska je bila sasvim blizu prvog gola u 55. minuti. Nakon lijepe akcije Gvardiola, Kovačića i Budimira lopta je došla do Stanišića, ali je njegov udarac na putu prema mreži blokirao Cucurella. Odmah nakon toga pokušaji glavama Budimira i Kramarića nisu donijeli promjenu rezultata.

Brojne izmjene, ali i Španjolci, potom su umrtvili igru te pravih prilika nije bilo sve do 78. minute. Poigravali su se Španjolci pred svojim vratima, a lopta je došla do Petkovića koji je bio sam pred Unai Simonom. Sapleo ga je pritom Rodri te je dosuđen jedanaesterac. Petković je sam izveo udarac s bijele točke, a španjolski vratar je njegov udarac obranio. Prvi je do odbijene lopte stigao Perišić koji je dodao Petkoviću, a ovaj je tada ipak zabio. No, hrvatski gol je poništen jer je odlučeno kako je Perišić ranije od dozvoljenog utrčao u šesnaesterac kod izvođenja jedanaesterca.

Pokušavala je Hrvatska do kraja stići do počasnog pogotka, ali nije uspjela probiti španjolsku obranu.

U nastavku subote, od 21 sat, u ovoj će skupini B ogled prvog kola odigrati aktualni europski prvak Italija i Albanija.

Hrvatska će utakmicu drugog kola odigrati u srijedu, od 15 sati u Hamburgu, protiv Albanije, dok će dan kasnije od 21 sat igrati Španjolska i Italija.

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 3-0 (3-0)

Strijelci: 1-0 Morata (29), 2-0 Fabian Ruiz (32), 3-0 Carvajal (45+2)

Olimpijski stadion u Berlinu. Gledatelja: 69.000. Sudac: Michael Oliver (Engleska).

ŠPANJOLSKA: Unai Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella - Rodri (od 86. Zubimendi), Fabian Ruiz, Pedri (od 59. Olmo) - Yamal (od 86. Ferran Torres), Nico Williams (od 67. Merino) - Morata (od 67. Oyarzabal). Izbornik: Luis De la Fuente

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Brozović, Modrić (od 65. Sučić), Kovačić (od 65. Mario Pašalić) - Majer, Kramarić (od 72. Petković) - Budimir (od 56. Perišić). Izbornik: Zlatko Dalić.

Žuti kartoni: Rodri (Španjolska), - (Hrvatska)