Horvat odgovorio Metličiću: Nije da imam problema s kritikama, štitio sam igrače

Poraz protiv Danske na Europskom prvenstvu otvorio je Pandorinu kutiju i krenule su svađe između Petra Metličića i obitelji Horvat, što izbornik nikako nije mogao ignorirati pa se u najnovijem medijskom istupu osvrnuo na cijeli situaciju.

Naime, legendarni rukometaš obrušio se na izbornika zbog poraza od Crne Gore i naglasio da nikome mišljenje onih koji su rukometu nešto dali ne bi smjelo smetati, već bi ga trebalo uvažiti.

- Kad ti imaš zapovjednu odgovornost što je govorio naš kolega Čavar onda odgovaraj za nešto i s tim se trebaš nosit. Ako ne , onda se makneš. A nitko od nas ovde ne želi loše, mi samo govorimo ono što vidimo. A to što se dešava unutar ekipe imaju sve ekipe - izjavio je, između ostalog, Metličić.

Europsko prvenstvo rukometasa, skupina II, Hrvatska - Srbija i Crna Gora. Petar Metlicic.

I bilo je sve skupa u podosta emotivnom tonu, nadovezali su se Goran Šprem, Drago Vuković i Božidar Jović pa se uključila praktički cijela obitelj Horvat "kontranapadima".

- Izbornik na leđima nosi puno toga, pa i kritike. Nije da imam problem s kritikama, ovo je više bila reakcija koja je išla u smjeru zaštite ovih dečki ovdje, koji u nenormalnim uvjetima daju puno. Možda je izjava naišla na krivo tlo, otišla u neku krivu ulicu. Nije mi to sigurno bila namjera. Stvarno nisam ni vidio ni poslušao izjavu Metličića, otišlo je u osobne vode, nisam mislio na Peru kad sam to govorio - objasnio je Horvat za RTL.

Odgovorio je i na pitanje o pomlađivanju reprezentacije, točnije što se dogodilo s nekim iskusnijim igračima poput Marina Šege i Igora Karačića kojih nije bilo na prvenstvu - je li ih uopće zvao.

- Mislim da još teče prvenstvo, još su dečki ovdje, još traju utakmice. Ja bih o konkretnim imenima i ovim slučajevima koji su kroz medije provukli, nakon prvenstva pričao. Neki su otpali zbog ozljeda, neki zbog korone. Žao da mi je s Marinom ispala ovakva situacija, ja ću Marina nazvati i mi ćemo to zagladiti. ja vjerujem da će on dići slušalicu i da će to isto otići u jednom pozitivnom pravcu.

Slijedi Island...

- Island je razbio Francusku jučer. Jedna ekipa koja mi je možda najveće iznenađenje na prvenstvu. Sad su isto ušli u probleme s koronom, vidjet ćemo kako će se oni pokrpati do sutra. Sigurno će to biti jedan agresivan protivnik - zaključio je Hrvoje Horvat.