Guardiola na kraju sezone napušta City? Već je poznat njegov nasljednik

Pep Guardiola na kraju ove sezone mogao bi se nakon deset godina oprostiti s Manchester Cityjem i napustiti klupu kluba kojeg je vodio do najvećih uspjeha u povijesti. Ugovor mu vrijedi do ljeta 2027., no mnogi britanski mediji najavljuju kako bi mogao otići na kraju aktualne sezone pa čak to i očekuju.

Ni Guardiola ni klub to sigurno ne žele potvrditi u narednim tjednima budući da se nalaze u velikoj utrci za naslov s Arsenalom za kojim zaostaju šest bodova, ali imaju i dvije ligaške utakmice manje. Borit će se i za naslov u FA kupu, tako da će službena potvrda pričekati kraj sezone iako je Guardiolin odlazak praktički gotova stvar tvrde neki engleski mediji. Španjolčeva odluka navodno je povezana samo sa zasićenjem i željom za odmorom, a City je čini se već i pronašao njegovu zamjenu.

Od sljedeće sezone, momčad bi s klupe trebao voditi Talijan Enzo Maresca - bivši trener Parme, Leicestera i Chelseaja. On je u siječnju dobio otkaz u londonskom klubu kojeg je vodio do naslova u Konferencijskoj ligi i Svjetskom klupskom prvenstvu. Njegov najveći adut je taj što je već bio dio Guardiolinog trenerskog tima i upoznat je sa Cityjevim načinom funkcioniranja i gaji sliičan napadački stil nogometa Guardiolinom.

Guardiola je City vodio u čak 687 utakmica te slavio u njih čak 420, dok je poražen u njih 92. Na klupi Građana osvojio je čak 19 trofeja, među kojima je i prva povijesna Liga prvaka 2023.