Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
RIJEKA - SPARTA PRAG

UŽIVO Sparta u potpunosti preuzela konce igre: Muči se Rijeka

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Goran Kovacic/PIXSELL
24.10.2025. u 15:00
Utakmica koja je u četvrtak prekinuta zbog jake kiše nastavlja se danas, a pratimo je u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
0-0
SPARTA PRAG
Konferencijska liga - 2. kolo, 16.00, Rujevica, Rijeka
Žuti karton
71' (Žuti karton )

Oreč je požutio zbog prekršaja u napadu

68'

Sada Rrahmani osvaja loptu u šesnaestercu Rijeke i puca iz opasne pozicije, ali brani to Zlomislić

Zamjena
66' (Zamjena)

Dvostruka promjena kod Rijeke: Dantas je ušao umjesto Ndockyta, a Menalo umjesto Thaqija

62'

Sada je Ryneš ubacio s lijeve strane, a Kuchta s pet metara glavom puca pokraj gola

61'

Pucao je sada i Vydra sa 16 metara, ali ide to ravno u Zlomislića

60'

Dobra akcija Sparte po desnoj strani. Preciado i Birmančević su izigrali obranu Rijeke, Ekvadorac je tražio Rrahmanija povratnom loptom na pet metara, ali odbila je to obrana Rijeke

53'

Evo i dobre akcije Rijeke iz udarca iz kuta. Lopta je ubačena na rub šesnaesterca gdje Oreč pokušava volejem iz prve, ali odlazi to daleko od vrata Vindahla

50'

Trese se vratnica. Kuchta je primio dugu loptu i jednim potezom se riješio Rijekinog braniča. Pucao je s 20-ak metara i pogodio vratnicu

48'

Fruk je izveo slobodni udarac. Pucao je po podu u desni vratarev kut, ali lovi to Vindahl

Žuti karton
47' (Žuti karton )

Slobodni udarac za Rijeku u opasnoj zoni. Sorensen je srušio Fruka, dobio je i žuti karton

Zamjena
46' (Zamjena)

Imamo izmjene s obje strane na samom početku nastavka. Kod Rijeke Daniel Adu-Adjei je zamijenio Duju Čopa. Kod Sparte, izašli su Mannsverk i Suchomel, a ušli Kairinen i Ryneš

SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrović, Ndockyt - Thaqi, Fruk, Lasickas - Čop

SPARTA: Vindahl - Ševinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani

PRVI PUT

Ovakva situacija još se nije dogodila hrvatskim klubovima u Europi. Vjerujemo da će se danas utakmica završiti do kraja, vrijeme je sunčano i mnogo bolje za igru od jučerašnjeg.

POČETAK

Dobar dan i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je nastavak utakmice 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga. Utakmica je prekinuta na poluvremenu zbog jake kiše i velikog nevremena koje je zahvatilo Kvarner. Odlučeno je da se utakmica nastavi od 16 sati, a odigrat će se preostalo poluvrijeme.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još