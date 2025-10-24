UŽIVO Sparta u potpunosti preuzela konce igre: Muči se Rijeka

BRILJIRA NA VELIKOJ SCENI

Hoće li mu Dalić dati priliku? Ono što ovaj Hrvat radi je nestvarno, zaslužio je poziv u vatrene

Ako igrač pokazuje takvu efikasnost, te u kontinuitetu izgleda jako dobro - a mi znamo da imamo problem u reprezentaciji s napadačima – onda ne vidim zašto Kovačević ne bi bio isproban u utakmicama s Farskim Otocima i Crnom Gorom - rekao nam je Mihael Mikić