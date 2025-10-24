UŽIVO Sparta u potpunosti preuzela konce igre: Muči se Rijeka

Sada Rrahmani osvaja loptu u šesnaestercu Rijeke i puca iz opasne pozicije, ali brani to Zlomislić
Dvostruka promjena kod Rijeke: Dantas je ušao umjesto Ndockyta, a Menalo umjesto Thaqija
Sada je Ryneš ubacio s lijeve strane, a Kuchta s pet metara glavom puca pokraj gola
Pucao je sada i Vydra sa 16 metara, ali ide to ravno u Zlomislića
Dobra akcija Sparte po desnoj strani. Preciado i Birmančević su izigrali obranu Rijeke, Ekvadorac je tražio Rrahmanija povratnom loptom na pet metara, ali odbila je to obrana Rijeke
Evo i dobre akcije Rijeke iz udarca iz kuta. Lopta je ubačena na rub šesnaesterca gdje Oreč pokušava volejem iz prve, ali odlazi to daleko od vrata Vindahla
Trese se vratnica. Kuchta je primio dugu loptu i jednim potezom se riješio Rijekinog braniča. Pucao je s 20-ak metara i pogodio vratnicu
Fruk je izveo slobodni udarac. Pucao je po podu u desni vratarev kut, ali lovi to Vindahl
Slobodni udarac za Rijeku u opasnoj zoni. Sorensen je srušio Fruka, dobio je i žuti karton
Imamo izmjene s obje strane na samom početku nastavka. Kod Rijeke Daniel Adu-Adjei je zamijenio Duju Čopa. Kod Sparte, izašli su Mannsverk i Suchomel, a ušli Kairinen i Ryneš
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrović, Ndockyt - Thaqi, Fruk, Lasickas - Čop
SPARTA: Vindahl - Ševinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani
Ovakva situacija još se nije dogodila hrvatskim klubovima u Europi. Vjerujemo da će se danas utakmica završiti do kraja, vrijeme je sunčano i mnogo bolje za igru od jučerašnjeg.
Dobar dan i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je nastavak utakmice 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga. Utakmica je prekinuta na poluvremenu zbog jake kiše i velikog nevremena koje je zahvatilo Kvarner. Odlučeno je da se utakmica nastavi od 16 sati, a odigrat će se preostalo poluvrijeme.
Oreč je požutio zbog prekršaja u napadu