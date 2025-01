Tko je novi napadač Dinama? 'Dobro ga se sjećam - strašan potencijal, robusan i killer pred golom'

Bjelokoščanin Wilfried Kanga svojedobno je igrao i u francuskom prvoligašu Angersu. Bilo je to prije sedam godina, a u to doba u Angersu je igrao i Mateo Pavlović. Hrvatski stoper tamo je proveo nekoliko sezona i dobro se sjeća Kange.



- Imao je tada 18-19 godina, bio je odličan. Vidjelo se da ima strašan potencijal, no nije mogao igrati odmah, bio je u statusu trećeg napadača. Na treninzima je bio besprijekoran, imao je vrhunsku završnicu, pred golom je bio killer, robustan i visok, a za svoje gabarite iznimno je pokretljiv. Strpljivo je godinu dana čekao priliku, igrao je neke utakmice u kupu, ali ne i u prvenstvu. Malo sam ga kasnije pratio u Young Boysima gdje je također zabijao. Čitam da u zadnjem angažmanu u Cardiffu nije bio tako uspješan - priča nam Pavlović.



Hoće li Kanga pojačati konkurenciju u Dinamu?



- Apsolutno bi trebao. Nisam ga, doduše, pratio zadnjih nekoliko sezona, no u to doba u Angersu na mene je ostavio odličan dojam. Riječ je o modernom napadaču, visok i brz, ali i dobar karakter, veliki radnik, što će također biti važan faktor. Za ovo što Dinamu treba u domaćem prvenstvu, sigurno će biti pojačanje. Teško mi je govoriti što može donijeti na razini Lige prvaka, odnosno u nekim jačim utakmicama protiv boljih momčadi. Iako, igrao je razinu Lige prvaka u Herthi ali i Young Boysima. Možda bi i na toj razini mogao pomoći. Naravno, treba vidjeti u kakvom je stanju, odnosno formi. Sigurno ima potencijala, znanja i kvalitete za Dinamo.



Hoćete li ga potražiti na Maksimiru?



- Javit ću mu se bude li prilike, sigurno me se sjeća - smije se Pavlović.



Kakav mu sustav igre odgovara?



- Za svoju visinu dosta je pokretljiv. Jako voli kontakt i kada uđe u remplanje, onda je jak. Sličan profil igrača kao Romelu Lukaku, tako mi se čini.



S kim bi mogao biti kompatibilan u Dinamovom napadu?



- Teško mi je kazati. Trebao bi moći igrati s Petkovićem. Obojica su robusni, no Kanga više traži dubinu, a to je ono što Dinamu nedostaje. Iako, u domaćem prvenstvu, momčadi se protiv Dinama najčešće povuku i onda tog prostora u dubinu niti nema. Odnosno, teže ga je stvoriti. Onda bi mu forte bio skok igra pred golom, jer i to ima. Stvarno je dobar ispred gola - zaključio je Pavlović.