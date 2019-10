'Divim se Modriću, genijalan je igrač! Nije čudo da je dosegao tu razinu'

Zimus je Stefan Lončar (23) doveden u Istru. Netom prije, potpisao je ugovor s Alavesom. Trebalo mu je vremena da se nametne. Da je na pravom putu, pokazao je tek sada, pod Ivanom Prelecom.

Jednim od naših najtalentiranijih mladih trenera. A talentiran je i Stefan, dapače. U Pulu je iz Sutjeske doveden s pedigreom najboljeg nogometaša crnogorske lige. Zadnjeg veznog koji je prošao sve crnogorske nacionalne selekcije.

Riječ je o dečku izrazito vedrog duha, omiljenom među suigračima. Spada u kategoriju onih koji pozitivno utječu na momčad, karakteristika koju niti jedan trener ne može ignorirati.

Protiv Hajduka je odigrao nešto ofenzivnije i zabio prekrasan gol za remi. Iznimno važan bod u Istrinoj borbi za to osmo mjesto koje jamči mir u klubu.

HNL je bolji od srpske lige

– To je naša realnost i baš za to osmo mjesto moramo se i boriti. Nije nas dosad baš htio rezultat, nadam se da će se to promijeniti u budućnosti. Ne bih sada govorio o tome da slijedi nekakva rezultatska eksplozija. Nama je osnovni cilj izbjeći tu opasnu zonu – kazat će nam Ivan Prelec.

Jasno je i Stefanu Lončaru kako je ovo za njega prijelazno razdoblje. Nakon devet mjeseci, čini se da je napokon na pravom putu. Zato je pogodak protiv Hajduka proslavio tako emotivno.

– Kao da mi je pao ogroman teret s leđa. To je zasluga cijele momčadi. Vratilo mi se ono što nisam tri šanse iskoristio protiv Dinama. Ali za mene je sve krenulo nabolje otkako je ljetos došao trener Ivan Prelec s novim stručnim stožerom. On je postavio uvjete zbog kojih je momčad tako pozitivno reagirala. Za razliku od lani, sada je stadion pun i navijači nas bodre. Glavni razlog je taj što je Prelec najprije utjecao na naše mentalno stanje. Svi ćemo dati naš maksimum za suigrača. To je ključna promjena, a tek poslije počelo se raditi na taktičkim varijantama. Dobro je što stalno razmišljamo pozitivno. Odnos u momčadi je pošten i igraju oni koji to zasluže pristupom. Iako, naši treninzi su opušteni, prepuni pozitivne energije. To je jedna od naših tajni – ističe Lončar.

U Istru je došao iz Sutjeske, a prije toga tri je mjeseca proveo u srpskom Radu. Ondje se nije uspio nametnuti, iako je imao velika očekivanja.

– Nakon tri mjeseca shvatio sam da se nešto događa, jasno mi je bilo da se moram pokupiti i potražiti novu sredinu. Vratio sam se u Nikšić kada me nazvao menadžer i pitao želim li u Istru. Nisam puno razmišljao jer je HNL razvojna liga, puno praćenija i bolja od crnogorske, pa i srpske lige – naglašava Lončar.

Kaže da mu se sviđa u Puli. Nije se bilo teško priviknuti na život u hrvatskom primorju.

– Ljudi su me sjajno primili i podržavaju moj svaki nastup. Malo sam u početku igrao u grču, a sada je to iza mene.

Sa 190 cm visine, idealan je za poziciju zadnjeg veznog. No, on najčešće voli otići u napad. Karakterne osobine ovog dečka najvažnije su Ivanu Prelecu.

– Ma bit ću vratar, ako to trener od mene traži. Ali, istina je, volim se u napad ubaciti iz drugog plana – naglašava Stefan Lončar.

Jasno je stoga zašto mu je Ronaldinho idol iz djetinjstva.

– Daleko sam ja od toga. Iako, ponekad znam podsjetiti na tog majstora – smije se Stefan.

Stigao u vrijeme krize

Protiv Hajduka je baš sjajnom fintom u Ronaldinhovu stilu prebacio jednog stopera bijelih. A tko mu se od igrača sviđa s ovih prostora?

– Naravno, Luka Modrić, on je genijalan igrač. Nije čudo da je dosegao tu razinu i u jednoj godini pokupio sve moguće individualne nagrade.

Stefan je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije, a lani je debitirao za seniorsku vrstu Crne Gore. Onu pod bivšim izbornikom Ljubišom Tumbakovićem.

– Igrao sam protiv BiH i Slovenije. Šteta što sam došao baš u trenutku kada je izbila kriza u nacionalnoj vrsti uoči utakmice s Kosovom. Puno se tu stvari događalo, no ne razmišljam o tome sada. Nadam se da se takve stvari više neće ponavljati u budućnosti. Nije zgodno zvučalo kada je izbornik prije utakmice s Kosovom došao u svlačionicu i kazao da on neće voditi utakmicu.

U zadnjem sazivu reprezentacije pod Farukom Hadžibegićem nije bio u kombinacijama.

– Doći će sve na svoje. Doći će moje vrijeme. Ne opterećujem se, mlad sam. Važno je samo da igram što više – kaže Stefan.

Kako mu se čini dosadašnji rad Dejana Savićevića, šefa crnogorskog nogometnog saveza?

– Svi znamo kakva je igračka, nogometna veličina bio Dejan Savićević. Genij. Nogometna javnost i mediji u Crnoj Gori apsolutno ga podržavaju. Također imam dojam da radi sve u interesu našeg nogometa – zaključio je Lončar.

