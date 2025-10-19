Zašto Dinamovo čudo od djeteta ne ide na SP? Jedna stvar za njega zvuči baš nevjerojatno

U Kataru 3. studenog počinje Svjetsko prvenstvo selekcija do 17 godina, na kojemu će nastupiti i hrvatska reprezentacija, kao jedna od 11 europskih selekcija. Uz Belgiju, Englesku, Austriju, Češku, Francusku, Njemačku, Italiju, Republiku Irsku, Švicarsku i – Portugal. Na popisu izbornika Hrvatske Marijana Budimira u listopadskim prijateljskim utakmicama iz Dinama su nastupili Nikola Radnić, Leon Jakirović, Krešimir Radoš, Jona Benkotić i Patrik Horvat. Budimir do 20. listopada ima rok poslati Fifi konačan popis igrača koje vodi na SP.

Međutim, u Dinamu bi uz spomenutu četvoricu trebao biti još jedan kandidat za odlazak na Svjetsko prvenstvo, zapravo jedini koji igra seniorski nogomet, a taj – veliki talent Cardoso Varela – izgubio je mjesto u portugalskoj selekciji. Čudno, ali istinito: najveći talent Portugala, mladić za kojega se moćni Porto žestoko borio da ga zadrži, Dinamov dragulj koji je očarao sve u klubu – ne igra za reprezentaciju. I ne ide na SP u Katar – potvrđeno nam je iz Dinama, iako zapravo to nije ni trebalo posebno provjeravati.

Naime, dok je trajala stanka reprezentacije, dok je reprezentacija Portugala igrala pripremne utakmice sa Sjevernom Irskom i Nizozemskom, Varela je trenirao u Maksimiru. Na njega Portugalci za sada očito ne računaju.

A nekada nije bilo tako. Naime, ako je vjerovati Transfermarktu, Cardoso Varela za portugalsku selekciju do 17 godina ima čak 22 nastupa; 11 u prijateljskim, 5 u kvalifikacijskim i šest na Europskom prvenstvu 2024. godine u Grčkoj. Tamo je Portugal bio u finalu poražen od Italije, a Cardoso Varela je kao najmlađi igrač Portugala, tek 15-godišnjak, participirao u svih šest utakmica, čak protiv Španjolske (2:1) postigao pogodak. Toga dana, 21. svibnja 2024., Cardoso Varela posljednji je put nastupio za svoju zemlju. Možda i zato što je na spomenutom Euru bio igrač Porta, a nakon prelaska u Dinamo, u veljači 2025. godine, Portugal je za njega očito izgubio interes.

Tako će tom mladiću izvanserijskog talenta biti uskraćen nastup na najvećoj svjetskoj smotri, sa svojim prijateljima i vršnjacima. A pritom – veliko je pitanje koliko Varela zapravo ima koristi od mrvica koje dobiva u prvoj momčadi Dinama: ukupno 205 minuta na travnjaku ove sezone, a Dinamo je u svim natjecanjima odigrao 13 utakmica. Varela je 90 minuta dobio samo u utakmici Kupa u Predavcu, pa stoga i ne čudi što mu u rubrikama „pogoci” i „asistencije” još uvijek umjesto brojke stoje – crtice. A bolje i crtice nego nule.