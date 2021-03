Dinamo u kunu otkrio koliko je zaradio, nije ga zaustavila čak ni ova nesretna pandemija

U ponedjeljak je održana redovna sjednica Skupštine Dinama, uza sva izvješća, podneseno je i ono financijsko. I tu Dinamo, kao i rezultatski, vrlo dobro stoji. Finanancijski je 2020. godinu završio s oko tri milijuna kuna dobiti, ali kada se gledaju akumulirani prihodi i rashodi kroz godine, plavi su u ukupnom ‘plusu’ oko 70 milijuna kuna s čime se brojni europski klubovi ne mogu pohvaliti jer svi zbog korone imaju osjetni pad prihoda.

Predsjednica uprave GNK Dinamo gđa. Vlatka Peras bila je ta koja je izvijestila skupštinu o poslovanju u 2020. godini.

- Radi boljeg razumijevanja financijskih brojki koje slijedi u daljnjem izlaganju želim naglasiti neke činjenice koje se odnose na ekonomsko okruženje u kojem klub živi i radi. Naime, Republici Hrvatskoj predviđen je pad u gospodarstvu od 9,2%. Povratak na stanje iz 2019. godine dakle nije dostižan u dogledno vrijeme.

Ova predviđanja dolaze od strane glavnih ekonomista četiri najveće hrvatske banke u sklopu nedavno objavljene analize Hrvatske udruge banaka. Nadalje, jasno je da su naši prihodi prvenstveno generirani od strane transfera naših igrača u pet najjačih liga Europe i nagrada iz UEFA-e. Da konkretno vidite o kakvom udaru na tržište se radi reći ću vam tri podatka:

Španjolski nogometni klubovi su u dvije zadnje sezone zabilježili gubitak od 2,43 milijarde dolara i taj gubitak planiraju sanirati tek u narednih 3–5 godina;

Engleska Premier liga je prema nekim grubim procjenama izgubila 900 milijuna Eura, a neki od najvećih klubova Engleske su u gubitku oko 150 milijuna Eura;

UEFA je za ciklus 21-24 od planiranih 3,5 milijarde Eura (to je iznos po sezoni) za medijska prava, sponzorstva i prava licenciranja prikupila 2,9 milijardi Eura, što je 83% planiranog budžeta

GNK Dinamo proteklu je 2020. godinu radio u izvanrednim okolnostima udara pandemije na svjetsko gospodarstvo pa tako i na nogometnu industriju.

- Izvanredan sportski rezultat i plasman u grupnu fazu Europa lige rezultirao je odličnim poslovno financijskim rezultatom. GNK Dinamo je za 2020. godinu ostvario ukupni prihod u iznosu od 381.940.536,83 kune, ukupni rashod u iznosu od 379.132.302,84 kune, te ostvario bruto dobit u iznosu od 2.808.233,99 kuna. Glavninu rasta prihoda generiraju prihodi od prodaje roba i usluga, prihodi od UEFA-e s osnova solidarnih uplata, plasmana i rezultata u UEFA natjecanjima te prihodi od prodaje i posudbe igrača - rekla je predsjednica uprave Vlatka Peras.

Glavninu rashoda čine materijalni troškovi (plaće zaposlenika, naknade igrača, naknade trenera i usluge tekućeg i investicijskog održavanja), amortizacija ugovora o transferima igrača, troškovi donacija i stipendija i financijski rashodi.

Skupština i Nadzorni odbor kluba jednoglasno su prihvatili godišnje financijsko izvješće, a predsjednik kluba Mirko Barišić na to se nadovezao:

Predsjednik GNK Dinamo g. Mirko Barišić dao je svoj kratki komentar na ostvareno do sada:

- Glavni izvori prihoda je iz transfera i nagrada za igranje u Europi koje daje UEFA. To je ono o čemu uvijek moramo voditi računa kad razmišljamo o egzistenciji Dinama. Zahvaljujem svim djelatnicima koji su uložili puno truda da se takvi rezultati ostvaruju, to je jako dobar temelj za budući rad.

Između ostaloga, obratio se prisutnima na temu stadiona Maksimir kao na jednu od točaka dnevnog reda.

- Stadion Maksimir je problem koji dugo neće silaziti s dnevnog reda, to je naša temeljna zadaća. Stadion je u vlasništvu grada i trebamo pričekati nove izbore za gradsku skupštinu, u nadi da će skupština prihvatiti da se pristupi realizaciji tog projekta. Stadion nije važan samo za Dinamo već ima i druge dimenzije, to mora biti ponos i ures grada, a naše funkcioniranje na stadionu od velike je važnosti. Nadam se da ćemo konačno pristupiti rješenju tog problema.

Moramo još riješiti neke stvari na stadionu Maksimir, koji je uz sve nevolje oštećen i u potresu. Moramo ga osposobiti, posebno istočnu tribinu, ta tribina je opasna i nadamo se da ćemo to operativno riješiti. Uporno ćemo raditi na tome da projekt novog stadiona dovedemo do kraja, a ovaj stadion održavamo tako da možemo igrati do novog rješenja.

Inače, igrači, stručni stožer i delegacija plavih obavili su i testiranja prije puta u London na sraz s Tottenhamom u osmini finala Europske lige i svi su testovi negativni pa će Zoran Mamić imati kompletnu momčad na raspolaganju, osim možda ozlijeđenog Joška Gvardiola koji ima problema s mišićem.