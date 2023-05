Kako se približavamo posljednjem kolu desete sezone otkako je najjača nam nogometna liga svedena na deset klubova, a vidjet ćemo i zašto je glupo reći “samo deset klubova”, da zavirimo u neke brojke i detalje koji govore gdje je danas liga svjetske bronce, a gdje je bila te 2013. kad je krenula.

U tih deset godina liga je, dakle, samo jednom promijenila prvaka, 2017. kad je pehar iz Maksimira otišao na “remont” u riječku luku, da bi se već sljedeće sezone opet vratio kući i više ga ni najteži klupski potresi ne mogu istjerati iz plavih salona. Postojan kao spomenik banu Jelačiću!

Upravo su te dvije sezone bile i najneizvjesnije otkako je lige 10 jer su Riječani naslov osvojili sa samo dva boda prednosti ispred plavih, da bi sljedeće sezone zaostali samo tri boda za Dinamom koji je na kraju, teturajući kao nespremni maratonac, jedva presjekao traku, iako je na odmor otišao s dvadesetak bodova viška.

No čak ni u te dvije sezone pitanje prvaka nije se rješavalo u posljednjem kolu. A baš se takve sezone najviše pamte. Zapravo smo najčešće, baš kao i ovaj put, imali situaciju da Maksimir slavi i pjeva “prvi smo, prvi sad” već nekoliko kola prije kraja. No ne čine samo Dinamovi nizovi, s Mamićem ili bez njega, našu ligu 10 jednom od najpredvidljivijih u Europi, već i spoznaja da će, ne dogodi li se neki preokret u posljednja tri kola i čudo u finalu Kupa, već po šesti put u tih deset godina vodeću četvorku, a samim time i listu putnika za Europu, činiti ista vodeća četvorka: Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek.

Zanimljivo je da se od 1992. do 2013. samo triput dogodilo da prva četiri mjesta zauzmu klubovi iz sva četiri najveća grada, a da su puno češći bili “uljezi” poput Cibalije, Zagreba, Intera, Varteksa, Splita ili Kamen Ingrada. Primjećujete li i da su uglavnom u pitanju klubovi koji su se ili ugasili ili ušli u takve dubioze da su trenutačno po niželigaškim rangovima? Razlog možda leži i u činjenici da, iako brojem klubova najmanja, liga 10 ima najviše utakmica, a “velika četvorka” sasvim dovoljno snage i vremena da stigne ispraviti loš start, kao što se ove sezone dogodilo Rijeci. No isto vrijedi i za borbu za ostanak.

Tko je više uopće prije mjesec i pol dana računao na Goricu? Pritom, na povremeni dojam kako natjecanje od 36 utakmica “nikad neće završiti” ne utječe samo rani rasplet u najvažnijoj utrci, već i svake godine očiti pad forme u završnici kod većine momčadi, pa umjesto da gledamo spektakl, pate se i publika i igrači koji vidno jedva čekaju odmor.

Ipak, neke je klubove liga 10 trgnula pa je tako Istra, koja se uvijek nekako patila i plesala na rubu opstanka, danas konkurentan klub. Plus je svakako i što ne postoji više “teren za šetnju”, nerijetko se dogodi da fenjeraš kazni loš dan i mazne vodećega na tablici, naročito je Gorica svojim ulaskom unijela živost u utakmicama s jačima od sebe. Zanimljivo je i da se liga nakon riječkog naslova 2017. značajno otvorila što za strane trenere, što za strane vlasnike, ili općenito privatne. Kad je krenula liga 10, klubove su uglavnom držali gradovi, a na klupama je sjedio samo jedan stranac, ako Matjaža Keka uopće možemo tako nazvati.

Ove su sezone u jednom trenutku činili većinu. Ligu su možda uz manji format atraktivnijom učinili i bolji tereni i uspjesi reprezentacije, no Scoria je u pravu kad kaže i da je kvaliteta objektivno u padu, što potvrđuju i europski rezultati svih klubova izuzev Dinama.

Do toga je sasvim očito dovela stroga orijentacija klubova, natjeranih na financijsku samoodrživost, da se prvenstveno fokusiraju na prodaju igrača, pa više nitko i ne gleda zadržati momčad nakon uspjeha ili pojačati se iskusnijim igračima radi rezultatskog iskoraka. Najradikalniji primjer bio je onaj Lokomotivin kad je nakon osvajanja drugog mjesta odlična Tomićeva momčad rasprodana već i prije europskih kvalifikacija.

Šteta je i što atraktivniji format lige nije kapitaliziran novim stadionima. Hrvatski stadion u prosjeku je star 45 godina, mađarski manje od 20. Za razliku od devedesetih ili dvijetisućitih kad se format natjecanja stalno mijenjao pa se stalno o njemu i raspravljalo, a dolazilo je i do situacija da po četiri kluba ispadaju jer je jedna opcija prevladala, HNL danas ima ozbiljnost i kontinuitet, no dijelom je to i zato što se više i nema kud – dodatno smanjivati ligu učinilo bi natjecanje grotesknim, a potvrda da nemamo kapaciteta povećati makar za dva kluba je i što gotovo uvijek isti klubovi ispadaju ili se vraćaju u elitni rang poput Rudeša, Šibenika ili Hrvatskog dragovoljca. Što bi se reklo “tu smo, gdje smo” i kakva je, takva je – naša je.