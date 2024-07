Bojkot vaterpolista zbog bazena koji nosi ime po zapovjedniku logora u kojemu su maltretirali Hrvate

Zbog imena bazena u Kotoru, Hrvatska će bojkotirati vaterpolske utakmice. Naime, Ministarstvo turizma i sporta RH poslalo je služben dopis klubovima i reprezentaciji da ubuduće bojkotiraju utakmice u crnogorskom Kotoru jer bazen u kojemu se treba igrati zove se po Zoranu Gopčeviću, nekadašnjem igraču Primorca.

No, ono što je sporno u cijeloj priči jest to da je on bio čuvar u logoru Morinj 1991. godine te da je sudjelovao u ratnim zločinima prema građanima Hrvatske, stoji u dopisu koji prenosimo:

"Odlukom o nazivu bazena omalovažene su žrtve i nanesena šteta međusobnim odnosima Hrvatske i Crne Gore. Dodatno, naziv bazena u Kotoru je jedno od otvorenih i neriješenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Dok gradski bazen u Kotoru ne promijeni sporni naziv, vaterpolo reprezentacija i klubovi iz Hrvatske svoje utakmice mogu igrati na svim ostalim sportskim bazenima u Crnoj Gori".

O svemu je upoznata i krovna europska organizacija, jer 2021. je bazen preimenovan, a ministarstvo je i tada reagiralo, no ništa se nije promijenilo. Cijela stvar prenesena je i tamošnjem vaterpolskom savezu i klubovima. Siniša Kovačević, predsjednik Primorca pak kaže da to mora riješiti vlada, odnosno država Crna Gora.

Inače, Zoran Gopčević bio je istaknuti vaterpolist, osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine, a ima i europsko srebro i svjetsku broncu. No tijekom devedesetih bio je zapovjednik straže u logoru Morinj.

Dodajmo da su ovakvi nategnuti odnosi uvertira za Olimpijske igre u Parizu na kojima Hrvatska, između ostalog, igra i protiv Crne Gore 28. srpnja.