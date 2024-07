Hrvatski izbornik: Ovo je pakao, uvjeti su nehumani

Kako izgleda jedan radni dan svjetskih vaterpolskih prvaka, uvjerili smo se jučer u Šibeniku, u njihovoj ovoljetnoj pripremnoj bazi za nastup na Olimpijskim igrama. Nakon Kranja, Zagreba i Sardinije, dupini glancaju formu u Krešimirovu gradu. Točnije, spavaju hotelu Ivan Amadria Parka (bivšeg Solarisa), teretanu odrađuju na Šubićevcu, a plivačke i vaterpolske treninge na bazenu Crnica.

A ondje je ovih dana pravi pakao. Usred toplinskog vala, uvjeti su nehumani na što nam se požalio i izbornik Ivica Tucak.

– U zatvorenom bazenu voda je zagrijana na 29 stupnjeva, a u vanjskom na čak 31 stupanj. A to sve utječe na igrače pa sam neke treninge mogao skraćivati. Nerado sam to činio, ali morao sam.

Tucak prištedio najstarije

U to ime, baš ovo jutro, Tucak je jutarnjeg treninga oslobodio trojicu najstarijih igrača – Maru Jokovića (36), Luku Lončara (37) i Josipa Vrlića (38). Nakon doručka, na koji igrači nemaju obvezu doći u isto vrijeme, sva trojica ostala su na treningu pridruživši se suigračima, na specijalitetima od morskih plodova, tek na ručku u restoranu Barun.

– Osjetio sam da su premoreni pa sam ih oslobodio ovog treninga što baš i nije dosad bio slučaj u ovoj reprezentaciji. Ove vrućine dodatno nas iscrpljuju.

Nakon doručka i jutarnjeg druženja u lobiju hotela, svi ostali krenuli su u teretanu Life gdje se, tijekom vježbi mobilizacije mišićnih skupina, dogodila ozljeda jednog vrlo važnog igrača, o čemu je Tucak kazao:

– Ne znam da je ikada bilo idealnije stanje što se tiče ozljeda, imali smo mir. No jutros nas je poremetila ozljeda našeg kapetana i igrača bez kojeg je, naravno, igra hrvatske reprezentacije nezamisliva. No još je 12 dana do prve utakmice, a mi imamo Popadića koji sjajno brani i koji se digao u formi i koji je uvijek bio osigurač, ne daj Bože zla, ne daj Bože potrebe. Možda tako i mora biti. Što se tiče nas i mene osobno, bilo bi nezamislivo da je prošlo bez ikakvog problema. Sad će medicinska služba pratiti. Mislim da neće biti ništa značajno. Nije to prvi put.

Bijač vjerojatno neće braniti u petak navečer (20.30) kada najbolji hrvatski vaterpolisti na bazenu Crnica igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na Olimpijske igre, a riječ je o Amerikancima. A oni su ovog ljeta odigrali neke sjajne utakmice.

– Meni se čini da Amerikanci imaju nikad jaču momčad. Njima je uvijek malo nedostajalo da odu do postolja – kazao je Tucak objašnjavajući kako to da je za sparing-partnera izabrao momčad s kojom će se sučeliti na Olimpijskim igrama, u skupini.

– Ja sam zagovornik utakmica sa što jačim podražajem. Uostalom, mi s Amerikancima igramo posljednju utakmicu u skupini. To je i moj odgovor na pitanje zašto spariramo s budućim suparnicima, zašto igramo prijateljske utakmice s izravnim kandidatima. Zato što, poštujući sve reprezentacije, od spariranja i igranja utakmica s reprezentacijama koje su na našoj razini nemamo velike koristi.

Osim Jugova Tonija Popadića, u vratarskoj pričuvi je i Mate Anić, junak polufinalne i finalne utakmice Svjetskog prvenstva u Kataru, koji se tada istaknuo obranama peteraca. I baš kad smo načeli temu kako će on vjerojatno otpasti, a kada otpadnete iz olimpijskog tima, to najviše peče, dogodila se Bijačeva ozljeda. Nije da kapetan takvih problema nije imao i prije, no ovaj se dogodio u zao čas i zato je izbornik Tucak obznanio:

– Već u srijedu je određeni broj igrača trebao napustiti reprezentaciju, a Mate Anić će ostati s nama i dalje, ne daj Bože da zatreba, kao neki osigurač.

A za rad s vratarskom trojkom zadužen je Renco Posinković, vratar koji je s reprezentacijom bivše SFRJ osvojio olimpijsko (1988.) i svjetsko zlato (1991.). Zanimljivo je da je Renco, nakon igračke karijere okončane 1995., više od deset godina radio kao sportski novinar (Vjesnik), a nakon toga i kao jedan od direktora Spaladium Arene.

Fizio Damba ide na pete Igre

Među članovima stožera zanimljiva je pojava i fizioterapeut Damir Luketić kojemu će ovo biti pete Olimpijske igre, po čemu mu je, među igračima, ravan jedino Maro Joković.

– Radio sam dvije godine i sa skijaškom reprezentacijom, a od prosinca 2014. sam u vaterpolu, kako u Mladosti tako i u reprezentaciji. Od tada pa do danas propustio sam samo par treninga reprezentacije, ali n jednu utakmicu, a mogao bih reći da ih imam oko 500.

Osim spomenutih, u sastavu delegacije koja će krenuti put Pariza još su i pomoćni trener Jure Marelja (trener prvaka Hrvatske Jadrana), videoanalitičar Igor Pezelj, liječnik Dinko Pivalica te kondicijski trener Pero Kuterovac. A on nam je kao čovjek zadužen za snagu i izdržljivost kazao:

– Od početka priprema, od 10. lipnja pa do 24. srpnja, dakle do odlaska na Olimpijske igre trebali bismo imati 67 treninga u bazenu. Utakmica ćemo imati pet plus desetak sparinga. Slobodnih dana bit će osam.

Dva slobodna dana dobit će Tuckovi izabranici i ovog vikenda nakon čega se ponovo okupljaju u ponedjeljak navečer. U utorak su na primanju kod predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, a u sljedeću srijedu putuju na poprište Olimpijskih igara gdje ih, po Tuckovim riječima, čeka možda i najjači olimpijski vaterpolski turnir ikada.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo