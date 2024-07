Svjetski prvaci kreću po olimpijsko zlato. Izgubiili su zadnju pripremnu utakmicu, ali nema drame

Utakmicu koja je najavljena kao spektakl, koju su pohodili i brojni uzvanici, pred prepunim tribinama bazena Crnica hrvatski vaterpolisti su izgubili. A pobijedili su ih njihovi sparing-partneri, američki vaterpolisti, s kojima su u dva prethodna dana odigrali dvije neslužbene utakmice. I obje je Hrvatska dobila, doduše tijesno, ali ne i ovu službenu (11:13). I nije to ništa dramatično ni traumatično, izgubiti u prijateljskoj utakmici, ali je problem što je onakva dionica kao što je bila treća četvrtina (1:5) na najvišoj svjetskoj razini naprosto nenadoknadiva.

I to je, dakako, oneraspoložilo hrvatskog izbornika Ivicu Tucka. Ne zbog toga što je izgubio utakmicu u svom rodnom gradu, u gradu u kojem je prije 15 godina s juniorskom reprezentacijom bio prvak svijeta, već zbog uočenih problema s usredotočenošću u sastavu aktualnih svjetskih prvaka.

– Nikad nije dobro gubiti, no budemo li pametni, ovo će nam dobro doći da vidimo da puno toga može izgledati ružno kada nam popusti koncentracija – rekao je Tucak.

Je li ovakav ishod utakmice i produkt teških ruku i nogu, posljedica teškog rada koji je prethodio?

– Zasigurno jest, ali ne treba u tome tražiti opravdanja. Kao reprezentacija koja puca na najveća odličja, mi smo dužni odigrati svaku utakmicu koncentrirano do kraja, a ovo to nije bilo. Nismo imali dobar protok lopte, nismo bili lucidni, a u presingu su nas doslovce izmasakrirali.

A taj američki pritisak prošao je s manjim brojem isključenja no što je to moglo biti. Barem tako tvrdi Tucak:

– Nema izgleda da ovo bude kriterij suđenja u Parizu, u ovako fizičkoj utakmici Amerikanci neće proći ispod 20 isključenja. No unatoč tome mi nismo bili pravi.

Ali prve dvije četvrtine činile su se solidnima (6:4).

– Da, dok smo imali snage i koncentracije, no kasnije smo pali. Počeli smo izvoditi neke individualne akcije, nešto pojedinačno tražiti, na što ne želim ni pomisliti niti da itko od igrača tako misli. Mi utakmice moramo dobivati ili gubiti samo kao momčad sastavljena od 13 igrača. Nije drama, ali materijala za razgovor imamo.

A hoće li u momčadi biti mjesta za ozlijeđenog ponajboljeg svjetskog vratara Marka Bijača koji je u utorak na treningu u teretani doživio neugodnu ozljedu leđa? "Uštekalo" ga je. I to tako da je u prvi tren izgledalo kao da hrvatska hobotnica neće ugledati svoje treće Olimpijske igre.

– Marko još nije spreman, no donijeli smo odluku i on će biti s momčadi.

Dakle, kapetana će se čekati u hodu?

– Ja se nadam da bi to trebalo biti sanirano za koji dan. Hoće li biti spreman za prvu utakmicu s Crnogorcima, to ćemo vidjeti, no na turniru će sigurno biti.

Dvoboj s Amerikancima bio je Hrvatima peta pripremna utakmica, što je nešto manje nego što se obično odigra tijekom priprema za neko ljetno veliko sportsko natjecanje.

– S obzirom na vrlo gust natjecateljski kalendar u 2024., u kojoj je odigrano i Europsko i Svjetsko prvenstvo, plan je bio smanjiti broj kontrolnih utakmica.

Neovisno o ishodu posljednje utakmice (bio je to drugi poraz uz tri pobjede), Tucak je zadovoljan odrađenim pripremama.

– Mislim da su za nama kvalitetne pripreme, sve ono što smo željeli smo dobili, konture igre i sada je naglasak na detaljima, prvenstveno vezano uz igrača više i igrača manje te uz tranziciju koja mora biti brža no što je bila do sada.

Ono što je karakteristično za vaterpolo, a nećete često vidjeti u drugim ekipnim sportovima, jest da se pripremne utakmice igraju protiv najvećih rivala iz svjetskog vrha. I ne samo to, već se s njima i sparira kao što je to ovog ljeta bio slučaj s Mađarima i Amerikancima.

– Uz dužno poštovanje, mi smo imali kvalitetnije utakmice između sebe nego što bi to bilo s Njemačkom ili Nizozemskom, koje nemaju kvalitetu Hrvatske niti idu na Olimpijske igre i samim time bi podražaj bio slabiji.

Morali smo nešto mijenjati

Koliko u izbornikovim mislima kola ona o tome da mu nedostaje još samo olimpijsko zlato jer neka (svjetsko) već je i poduplao.

– Naravno da je i to neki dodatni motiv, no i da sam već osvojio olimpijsko zlato, ja bih s istim žarom išao po drugo. Ono što je meni bitno jest da naša igra ima konture uoči nikad izjednačenijeg olimpijskog turnira. Vi danas imate desetak reprezentacija koje mogu osvojiti medalju. Jedan Japan dobio je Francusku, u posljednjim trenucima izgubio je od Italije, a s Mađarima je igrao egal utakmicu i to je reprezentacija koju nitko ne može dobiti ako nije na 100 posto. Ja govorim o Japanu, a sada zamislite kvalitete Grčke, Crne Gore, Srbije, Mađarske, Italije, Španjolske, Australije i Amerike pa domaćina Igara Francuske.

Na prethodnim Igrama hrvatski dupini izgubili su u četvrtfinalu od Mađarske, i to prilično uvjerljivo (11:15) pa se Tucak referirao na fizičko stanje svojih izabranika u toj utakmici.

– Negdje smo prije Tokija svi zajedno, govorim o stožeru, počevši od mene, pretjerano cijedili igrače i na koncu nismo bili pravi. Doduše, imali smo tada na raspolaganju 12 igrača, a ne 13 kao sada, a u drugoj utakmici slomljeno je rebro vrlo važnom igraču Paulu Obradoviću. Ne znam što je sve utjecalo na to ispadanje u četvrtfinalu, no rekao sam: idemo nešto u treningu promijeniti, da u srijedu dođemo u Pariz psihofizički svježi i gladni uspjeha.

