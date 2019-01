Bogdanović najučinkovitiji u porazu Pacersa, Šarić ostao bez trenera

Tom Thibodeau, trener Minnesota Timberwolvesa nakon dvije i pol sezone dobio je otkaz.

Sada već bivši trener Daria Šarića odlazi tako nakon pet pobjeda u zadnjih osam utakmica, a kako navodi poznati novinar Adrian Wojnarowski, presudila mu je drama s početka sezone kada je glavnu ulogu imao Jimmy Butler, njegov ljubimac iz dana dok je vodio Chicago Bullse, a za kojeg je u zamjenu Bullsima poslao Zacha LaVinea, Krisa Dunna i sedmi izbor na draftu 2017. godine koji je na kraju bio Finac Lauri Markkanen.

Butler je ušao u probleme sa suigračima i tražio razmjenu, a popularni Thibs je odlučio odugovlačiti s razmjenom što je duže mogao. Na kraju je reagirao i sam vlasnik franšize, a u zamjenu za Butlera iz Philadelphije 76ersa došli su Dario Šarić i Robert Covington.

Minnesota GM Scott Layden will remain in place for now, but his future is uncertain. Fred Hoiberg and ESPN analyst Chauncey Billups have been discussed internally as possible candidates for GM or head coach, per sources. Hoiberg appears focused on a return to NBA coaching.