Bjelica stao u obranu svoga igrača: Osporavaju ga, a on je najbolji strijelac i kandidat za reprezentaciju

Čestitao bih mojim igračima na odličnoj, borbenoj utakmici u kojoj renomiranom suparniku stvarno nismo dali ništa, limitirali smo ga na jedan, dva šuta, na jednu ili dvije opasne situacije, u drugom smo poluvremenu bili konkretniji i bolji i ako je netko zaslužio pobijediti, onda smo to mi, naglasio je Dinamov trener Nenad Bjelica neposredno nakon remija, 0:0, protiv Celtica u Zagrebu u ogledu 6. kola Lige prvaka.

– S obzirom na okolnosti u kojima smo dočekali ovu utakmicu moram biti zadovoljan s bodom, ponosan sam na sve što su dečki napravili, pokazali su još jednom veliko srce, veliku borbu i zajedništvo i očekujem da to prenesemo i u sljedeće dvije utakmice u HNL-u i završimo polusezonu kako zaslužujemo. A ovi dečki zaslužuju najveće čestitke jer samo mi znamo kako nam je, imamo stvarno prave dečke koji su spremni raditi za momčad, dečke koji žele uspjeh. Nije im lako, to mi najbolje znamo, ali izvući ćemo ovu situaciju. Prezimit ćemo među 24 najbolje momčadi u Ligi prvaka, to je sigurno, a onda ćemo se za zadnje dvije utakmice prije nokaut faze pripremiti tako da u jednoj od njih osvojimo tri boda potrebna da i na kraju budemo među 24 momčadi koje će proći dalje – dodao je trener Bjelica.

Dinamo je u drugom dijelu igrao ofenzivnije.

– Tražio sam i u prvom i u drugom poluvremenu jedno te isto, ali i suparnik se nekad nametne u posjedu. Oni su se nametnuli, možda nismo dobro kontrolirali njihove stopere i zadnjeg veznog... U drugom dijelu nismo više dozvoljavali njihovim stoperima da duboko uđu u naše polje, time smo smanjili prostore, odnosno distance koje moramo istrčati u kontri. Bili smo opasni u nekoliko kontri, imali konkretnije šanse. Ali, htjeli smo od prve minute igrati onako kao u nekim fazama drugog poluvremena.

Uslijedio je novinarski upit koji je počeo riječima: “Imate osam bodova, zaliha je dobra, ali slijede dvije...” U tom ga je trenutku trener Bjelica prekinuo:

– Što ste rekli?

Kad je izvjestitelj ponovio “imate osam bodova”, Dinamov je trener uzvratio:

– Osam bodova Dinamo ima u Ligi prvaka! Jeste li ponosni na to? Jeste? I budite ponosni.

Dinamo je ovim remijem, dakle, došao do osam bodova u Ligi prvaka ove sezone čime je izjednačio klupski rekord iz jeseni 1998. godine.

– To uopće nije važno. Jedino je važno da ova momčad dobro radi, rekordi nisu bitni. U ovim okolnostima mi se natječemo protiv suparnika koji su financijski moćniji, prezentiramo hrvatski nogomet na najljepši način, sam ulazak u Ligu prvaka veliko je dostignuće, a sve što postižemo je za skinuti kapu ovim dečkima i cijelom klubu.

Pred Dinamom su još dvije teške utakmice u zadnja dva kola, protiv Arsenala i Milana.

– Već ovo što smo napravili je veliko, ali nećemo se tu zaustaviti, želimo biti među 24, za to nam treba još jedna pobjeda i vjerujem da ćemo je ostvariti.

Zabrinjava li vas slabija realizacija?

– Ništa me ne zabrinjava kad vidim svoje dečke kako rade na terenu, kako se trude... Rekao sam i nakon utakmice protiv Slavena Belupa kad smo odigrali 1:1 da sam optimist, da im vjerujem. Sjajno rade, sjajna su grupa, doći će i trenutak kad će i nas sreća malo poljubiti. Da je bilo samo malo sreće imali bismo četiri boda više u Ligi prvaka, imali bismo u HNL-u četiri, pet bodova više. Pričali bismo onda drugu priču. Sve to zahvaljujući ovim dečkima koji stvarno vrhunski rade, ne žalimo se, tražimo rješenja. vjerujemo u ovu grupu ljudi.

Kako momčad diše kad za ovako važnu utakmicu imate toliko izostanaka zbog ozljeda?

– Momčad diše kao jedan. A samo kad dišeš kao jedan možeš ostvariti veliki rezultat. U ovim okolnostima ovo je veliki rezultat za nas. Kažem, mogla su biti tri boda, ako je netko zaslužio, onda smo to mi. Borimo se s problemima, ali pokušavamo na teren poslati dobru momčad koja može parirati suparniku, nekad u tome uspijemo, nekad ne. Prati nas i veliki peh što se tiče realizacije, to je očito, ali stvaramo šanse, vjerujem da će se i to okrenuti u zadnje dvije utakmice.

Slijede i završne dvije utakmice ligaške sezone, uskoro dolazi i prijelazni rok.

– Što se tiče prijelaznog roka, to ćemo mi interno raspraviti, radi se na raznim temama. Ajmo poštivati dečke koji su tu, a onda ćemo vidjeti kad dođe pauza. Vjerujem da će biti već nešto konkretno, da će doći neki novi igrači, želimo osvježiti momčad, možda je malo i pomladiti. Iako ovi ”veterani” Danijel Zagorac, Kevin Theophile pa i Stefan Ristovski na svojim leđima nose momčad u ovim trenucima i čestitam im na tome. Dovest ćemo igrače koji mogu unaprijediti Dinamo i napraviti ga još boljim i jačim.

U Celticu je nekoliko sjajnih japanskih igrača, hoće li se Dinamo možda okrenuti i tom tržištu?

– Sjećate li se Dinama Nenada Bjelice iz 2018. godine, koliko je japanskih igrača bilo tada kad smo srušili onaj mit o 49 godina bez europskog proljeća? E, onda smo, rekao bih, od 28 igrača imali njih 24 s našeg govornog područja. To je smjer kojim želimo ići.

Lukas Kačavenda i Maxime Bernauer bili su među boljim pojedincima, pokazali veliko srce...

– Ono što mediji ruše mi gradimo iz dana u dan, dižemo im samopouzdanje, govorimo im da im vjerujemo. I to zato što im stvarno vjerujemo. Ti su dečki pokazali da su bitni za našu momčad. Kačavenda je sad igrao na poziciji koja nije njegova 100 posto, na duploj “šestici” zajedno s Markom Rogom, odradio je trkački strašan posao. Donosio nam je velike impulse i prema naprijed, bio agresivan, istrčao sjajnu utakmicu u Ligi prvaka. U zadnja dva tjedna odigrao je nekoliko utakmica, a prije toga dulje od godinu dana nije imao nastup od 90 minuta. Drago mi je da se vraća kvalitetnom nogometu i puno će nam značiti. Bernauer je često osporavan, ali kad god ga trebamo, tu je za momčad, on je iznimno dobro biće, veliki profesionalac. svaki trener koji ima takvog igrača može biti sretan.

Sandro Kulenović prije nekoliko je mjeseci bio u naletu, sad je malo stao, vjerojatno i zbog umora uslijed napornog ritma. Koliko je moguće da ga malo poštedite?

– Poštedio sam ga protiv Borussije Dortmund pa ste me “izmasakrirali”. Vidite, Kulenović je prije godinu i pol dana bio u “grupi TNT” (trenira, ne igra, trenira, op. a.)... Nisu ga ni na pripreme vodili. Danas je najbolji hrvatski strijelac ili među prva tri, igrač Dinama koji je zabio najviše golova ove sezone u Ligi prvaka i u HNL-u. To je Kulenović koji je prije godinu i pol bio u “grupi TNT¨” jer nisu znali što će s njim. I sad je kandidat za reprezentaciju. Osporavan je otkad je u Dinamu, ali evo, napornim je radom, strpljenjem, vjerom u sebe uspio doći do te razine da me vi sad pitate to što me pitate. Samo je on to napravio s velikom upornošću. siguran sam da će do nove godine zabiti još koji gol i donijeti još koju pobjedu, stvarno naporno radi da bi zabio. Ali, kao što ste rekli, tu je i umor... Kad je Kulenović igrao Ligu prvaka, kad je bio prvi napadač Dinama, kad je igrao u ritmu svaka tri dana, kad je u tom ritmu igrao svih 90 minuta bez mogućnosti zamjene...? Dečko se prvi put suočava s takvom situacijom. A nije ni 100 posto zdrav, igra s problemom, šuti, bandažiramo ga za utakmicu, u svakoj daje svoj maksimum, kapa mu do poda. Vjerujem da će u zadnje dvije utakmice biti kao i cijelu jesen – vrlo važan za Dinamo – zaključio je Bjelica.