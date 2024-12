Dinamo zaradio žestoke kritike, ne pamti se kada je netko ovako udario po hrvatskom prvaku

S obzisom na okolnosti moram biti zadovoljan bodom, kazao je Nenad Bjelica nakon remija protiv Celtica nakon kojeg je Dinamo ostao u igri za plasman u play-off. "Čestitam igračima na odličnoj i borbenoj utakmici u kojoj renomiranom protivniku nismo dali ništa, limitirali smo ih na jednu ili dvije opasne sitaicije. U drugom poluvremenu smo bili bolji i ako je netko zaslužio pobjedu, to smo bili mi. S obzirom na okolnosti moram biti zadovoljan bodom," kazao je Bjelica nakon utakmice.

"Dečki su pokazali još jednom veliko srce i zajedništvo, očekujem da to prenesu u iduče dvije utakmice u HNL-u. Imam prave dečke koji su spremni raditi za momčad, nije im lagano, ali izvući ćemo ovu situaciju. Prezimit ćemo među 24 u Ligi prvaka sigurno, a onda u siječnju uzeti ta tri boda koja nam trebaju za prolaz," dodao je Bjelica.

Ugledni španjolski medij Marca žestoko je kritizirala sinoćnju utakmicu u Maksimiru, nije štedjela Dinamo.

- Postoje utakmice koje stvaraju navijače. Utakmice zbog kojih vam je teško odvojiti oči od televizijskog ekrana i ustati se sa stolca. Međutim, postoje i one koje gledaocu ostavljaju osjećaj da su potratili 90 minuta njihovog života. Ovo je bila jedna od takvih. Dinamo i Celtic su se odlučili ne pojaviti na utakmici. S obzirom na veliki ulog, početni je rezultat ostao takav do kraja. Bila je to podjela bodova koja ne ide u prilog nikome i ostavlja plasman u sljedeći krug u zraku - smatra njihov novinar Rodrigo Vazquez.

- Pristup Dinama bio je jako defenzivan. Malo ambicije pokazali su Hrvati koji ostaju momčad s najvećim postotkom poraza u europskim natjecanjima u konkurenciji klubova s više od 50 utakmica u natjecanju. Utakmice poput ove pokazuju i zašto. Igrali su s pet obrambenih igrača i čekali priliku in kontranapada. To je nešto što se radi oduvijek, ali uz određenu namjeru da se gol zabije iz tih brzih akcija. Kod Dinama nije bilo niti toga. Kada su išli u kontranapade radili su to s jednim ili dva igrača. To se može razumjeti u slučaju kada igrate protiv nekog velikana, ali ne i momčadi iz njihovog ranga - dodaje španjolski novinar.

- Čak niti u sudačkoj nadoknadi nadoknadi nitko nije uspio zabiti očajnički gol, pa je sudac pogledao svoj sat i u dosadi, kao i svi ostali na Maksimiru, odsvirao je kraj. Celtic je jako blizu plasmana u drugu fazu, iako je propustio zlatnu priliku i morat će ju tražiti protiv Young Boysa. Nijedna od dvije momčadi nije zadovoljna s remijem, ali nijedna nije napravila ništa da to promijeni. Remi bez golova, bez uzbuđenja, bez prilika, bez nogometa. Liga prvaka je nevjerojatno natjecanje, ali zasigurno to nije zbog utakmica kao što je bila ova u Hrvatskoj - smatraju iz Marce.

