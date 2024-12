Dinamo će teško proći dalje, ova utakmica bila je ključ. U prilog mu ne ide nekoliko stvari

Dinamo nije uspio slaviti nad Celticom, u šestom kolu Lige prvaka susret je u Maksimiru završio s 0:0. Nije to bila lijepa utakmica, dosta je tu bilo ‘šaha’ s obje strane, a malo rizika. Za Dinamo je to i razumljivo s obzirom na sve kadrovske probleme koje ima Nenad Bjelica, zna se koliko mu je važnih igrača ozlijeđeno i ovaj put nije bilo teško pogoditi s kojim će sastavom krenuti jer nekog velikog izbora nije ni imao, možda su postojale jedna ili dvije dvojbe.

Uostalom, dovoljno je pogledati klupu, plavi na njoj su bili juniori Branko Pavić, Leon Jakirović i Mislav Ćutuk, standardni članovi juniorskog sastava koji ipak nisu participirali u ranijem dvoboju protiv Škota, ali su zato na klupi bili Marko Zebić i Tomas Baković koji su istog dana od 13 sati igrali svih 90 minuta za juniore i pobijedili Celtic 2:1.

Teško će se sad proći

Ovim remijem Dinamo se jako udaljio od prolaska u nokaut fazu Lige prvaka, jasno je da se neće predati na gostovanju kod Arsenala i u posljednjem kolu kod kuće s Milanom, ali objektivno ova utakmica sa Celticom bila je ključ za prolazak, teško će se do tri boda s dva velikana koja slijede. No, Dinamu se nema što zamjeriti, igrali su plavi ovako osakaćeni hrabro, borbeno i pokušavali koliko su mogli.

U prvom poluvremenu aktivniji je bio Celtic, u 17. minuti bila je prva opasnost za Dinamo, Kačavenda je na 20 metara igrao rukom, pa je opasno iz slobodnog udarca, srećom malo preko vratiju pucao Bernardo. U 28. minuti Kulenović je nakon jedne izbijene lopte mogao i bolje reagirati, no gotovo je promašio loptu, uzvratili su gosti nakon pogreške Theophilea kojeg je okrenuo Kuhn, no Zagorac je spasio. U posljednjoj minuti prvog dijela, blizu pogotku bio je Dinamo, dobro je prošao Špikić, na prvoj vratnici pronašao Kolenovića, no njegov prizemni volej otišao je pored vratnice. Bilo je to zapravo prilikama dosta siromašno poluvrijeme.

U nastavku je Dinamo bio bolji, iako su prvi zaprijetili gosti, no Bernauer je blokirao udarac Kuhna. Uzvratio je Dinamo, malo je uspio stisnuti Škote da bi na kraju Pjaca pucao u blok. Jako dobri Kačavenda je projurio u 63. minuti, poslužio Baturinu koji je sa 16 metara pucao preko vrata. Posla je imao i Zagorac, no sigurno je uhvatio loptu kad je pucao McCowan.

Najbolju priliku na utakmici imao je Dinamo, u 80. minuti Ristovski je krasno pronašao Pjacu, ovaj visoko skočio, pucao pod prečku, no Schmeichel je izvadio, a plavi su se izvukli par minuta prije kraja kad je u velikoj prilici Celtica sjajno reagirao Theophile.

Igrači znaju kako nam je

- Moji dečki su odigrali odličnu utakmicu. Sve što sam zahtijevao od njih, ostvarili su. Nismo ništa dozvolili protivniku. Imali smo jako dobru šansu Pjace, dva udarca Baturine... Ako je netko trebao pobijediti, to smo bili mi. Velik posao su odradili Rog i Kačavenda u sredini. Nijedan od njih nije zadnji vezni, ali su perfektno odradili u obrani i donijeli neki impuls naprijed kad su mogli. Pogriješio sam u procjeni prvog poluvremena, previše smo njihovog stopera puštali da nam unosi loptu, ali i on je bio hrabriji nego na utakmicama koje smo analizirali. Potom smo napravili prilagodbu pa nismo više imali problema. Zadovoljan sam i s igračima s klupe. Nije lako ući u ritam ovakve utakmice. Nismo ni imali prevelik izbor. Ovih 14 koji su igrali bili su sjajni. Novu godinu ćemo dočekati među 24 momčadi, a tko bi to rekao nakon prvog kola? To je sjajno za hrvatski nogomet. Bit ćemo živi do zadnjeg kola. Sad je fokus na HNL, imamo dvije utakmice koje moramo pobijediti - rekao je nakon utakmice trener plavih Nenad Bjelica i dodao:

- Nismo Celticu dali gotovo ništa, limitirali smo ih na jedan.dva udarca. S obzirom na okolnosti u kojima smo dočekali utakmicu, moram biti zadovoljan bodom, a dečki su pokazali veliko srce, zajedništvo, sada to treba prenijeti u HNL. Dečki zaslužuju čestitike, oni znaju kako nam je, ali imam prave dečke koji žele uspjeh i izvući ćemo ovu situaciju. Pripremit ćemo se i u jednoj od dvije utakmice koje još imamo u Ligi prvaka ćemo pobijediti.

- Ostaje žal, ali bod je ipak najrealniji. Stajali smo dobro i nismo im dopustili neke veće prilike. Imali smo zalaganje, trud, volju i želju. Celtic ima samo jedan poraz u Ligi prvaka ove sezone. Ovaj bod ima veliku vrijednost. Dogodine imamo priliku proći i ostvariti povijesni uspjeh. Moramo zapeti u HNL-u ove dvije utakmice i pobijediti. Nismo biti pravi u zadnjih nekoliko utakmica u prvenstvu - dodao je Marko Rog.