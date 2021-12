Bivši igrač Reala: Da sam ja Modrić, igrao bih do 87. godine života

Bivši igrač Real Madrida Esteban Granero koji danas sa znanstvenicima razvija sustav umjetne inteligencije koji predviđa učinak nogometaša osvrnuo se na Luku Modrića koji u 37. godini života igra nevjerojatno.

- Da sam Modrić, igrao bih do 87. godine života. Nisam bio toliko dobar i daleko sam od te razine. On je igrač koji cijelo vrijeme dominira, od tehnike do taktike. Prekrasno. On je Zlatna lopta, igra na stratosferskoj razini. Neće moći raditi stvari koje je radio s 23 godine, ali može mnoge druge koje nije mogao prije - rekao je Granero.

A sličnu stvar nedavno je rekao je i Modrićev suigrač, 21-godišnji Vinicius Junior.

- Svi kažu da Luka Modrić ima 36 godina. Ali ja mislim da ima 22 - rekao je Vinicius i tako najbolje prokomentirao formu hrvatskog kapetana.

