Barcelona je u dužna više od milijarde, prijeti joj bankrot, a kupuje igrače. Kako je to moguće?

Barcelona ima dugove raznim bankama i tvrtkama koji su na kraju 2021. godine ukupno iznosili 1.3 milijarde eura, Taj dug će na kraju 2022. godine biti još veći, a ista ta Barcelona je ovog ljeta uspjela dovesti četiri velika pojačanja; Roberta Lewandowskog, Raphinhu, Francka Kessieja i Andreasa Christensena, a u Blaugrani se još nadaju dovesti i Julesa Koundea, Bernarda Silvu te Cesara Azpilicuetu. Kad tome dodamo još da su proteklih 12 mjeseci u klub stigli Depay, Aubameyang, Torres, Aguero, Traore i Garcia (to je sveukupno 13 imena) velikoj većini nogometnih pratitelja se iznad glave stvorilo samo jedno pitanje: Pa kako Barcelona ima novac za sve ovo i kako joj je to sve dozvoljeno? Evo kako to funkcionira.