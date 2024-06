Aco Petrović: 'Hrvatskoj će ključno biti eliminirati jednog igrača. Mi smo sve pokušali'

Za razliku od Hrvatske, koja je odigrala dvije pripremne utakmice (Poljska, Brazil), Slovenija je odigrala i treću. Nakon poraza (86:92) i pobjede (70:68) protiv Litavaca, Slovenci su nadjačali i Brazilce (86:80), ali ovog puta u sastavu s ponajboljim svjetskim košarkašem Lukom Dončićem.

A on je bio maestralan (32 koša, 7 skokova, 7 asistencija) što je zacijelo i poruka prvom slovenskom suparniku na sljedećem predolimpijskom turniru u Ateni – a to je Hrvatska. O tome kakav je dojam na njega ostavio prvi hrvatski suparnik (utorak, 20 sati) govorio nam je bivši hrvatski, a danas brazilski izbornik Aleksandar Petrović:

– Već to što smo primorali Slovence da Dončić igra 32 minute, što je toliko boravio na parketu, dovoljno govori koliko im je bilo stalo da na kvalifikacijski turnir odu s pobjedom. Zanimljivo je da smo i u svim statističkim elementima imali bolje brojke, u šutu za dvicu, za tricu, u asistencijama, skokovima, u valorizaciji... U svemu smo bili bolji osim u konačnom rezultatu. No teško je igrati kada u prvom poluvremenu imate omjer slobodnih bacanja 16 za domaćina, a četiri za nas, a mi smo se taktički odredili da ćemo prodirati pod koš. Osim toga, kada Dončić uđe u ovakav ritam, jako je teško igrati, naročito na slovenskom terenu.

GALERIJA Razočarenje, tuga i utješni zagrljaji. Fotografije pričaju sve emocije s terena nakon utakmice s Italijom

Kako zaustaviti Magic Luku?

Je li (ne)moguća misija zaustaviti Magic Dončića?

– Za razliku od Hezonje, kojeg smo čuvali jedan na jednoga, protiv Dončića smo doslovce pokušavali sve oblike obrane. No čovjek vidi sve i teško ga je limitirati. Tako da će hrvatski ključ biti smanjiti Dončićeve postotke šuta jer na veliki broj šutova nije isto ako čovjek šutira s 40 ili 60 posto. Druga je stvar da će se Hrvatska trebati pozabaviti i popratnim igračima, među kojima ima sjajnih šutera, poput Prepeliča. Protiv nas važne trice zabili su i Hrovat i Čančar, jer Dončić uvijek nekome asistira za otvoreni šut.

Kad bi stavio na vagu Hrvatsku i Sloveniju, kome bi brazilski izbornik, koji je osjetio obje reprezentacije, dao prednost?

– Hrvatska ima sjajnu petorku i više fizikalija na pozicijama tri, četiri i pet, no s druge strane je faktor Luke Dončića i pitanje je tko na svijetu može spriječiti sve što on može poentirati i kreirati. Hezonja je skorer, ovog časa jedan od tri najbolja europska igrača koji igraju u Europi, ako ne i najbolji. No ono što prednost daje Sloveniji jest taj Dončićev talent. Osim toga oni sada imaju na centru i tog Neba, koji im više odgovara nego dosadašnji Tobey. Jer, Nebo je taj koji će Dončićeva lob dodavanja pretvarati u zakucavanja. Sve u svemu, bit će to utakmica s podjednakim izgledima, 50-50.

No nije tu kraj velikim preprekama za Hrvatsku jer za osvajanje olimpijske vize zacijelo će trebati pobijediti i domaćina Grčku, bilo u polufinalu ili finalu.

– Mislio sam da će izostanak Sloukasa biti veći problem, no ja sam fasciniran Grcima, kod njih je sve posloženo. Kao hrvatski izbornik svjedočio sam izravno tome da je 2016. trener Katsikaris vodio Antetokounmpa kao trojku pa ga je to koštalo. Na SP-u u Kini 2019. igrao sam protiv Grčke s Brazilom i tamo je Antetokounmpo igrao na četvorci i to smo dobili. Aktualni grčki izbornik Spanoulis dao mu je mjesto petice i to je pozicija koja njemu u Fibinoj košarci najviše odgovara.

Smije li se i dalje ostavljati Antetokounmpa na vanjskom šutu, kao što je to Aco činio s Hrvatskom i Brazilom?

– On je nas tada pokušavao napadati licem, a sada vas napada leđima košu. On te svoje lopte dobiva pod košem i jako ga je teško zaustaviti, a naročito je opasan ako je u tandemu s Mitoglouom, koji kao četvorka pogađa trice. Papanikolaou po meni iznenađujuće dobro šutira. Osim Grčke tu je i Dominikanska Republika, koja je u solidnom stanju, no vjerujem da će se ipak sve rješavati između Grčke, Hrvatske i Slovenije. I to je zasigurno najjača skupina od sve četiri kvalifikacijske, a dodatna otegotna okolnost za Hrvatsku je raspored, jer prvog dana igra sa Slovenijom u 20 sati, a već sutradan u 16.30 s Novim Zelandom, koji dolazi odmoran.

I da biram, izabrao bih Rigu

Je li ona Acina skupina u Rigi takva da bi je i sam izabrao? A Brazilu će ondje konkurenti biti Crnogorci i domaćini Letonci, što ipak nije rang reprezentacija kao što su Grčka i Slovenija.

– Kada bih mogao birati hoćemo li ići u Atenu, Valenciju, Rigu ili San Juan, ja bih izabrao Letoniju.

Tko su favoriti preostala dva turnira?

– Bez obzira na Bahame s pet NBA igrača, meni se čini da Španjolci imaju otvoren autoput do olimpijske vize. Mislim da im više problema može kreirati Poljska. Što se tiče turnira u San Juanu, može se dogoditi da u nekoj vrućoj atmosferi, ispred Litve i Italije, vizu uzme Portoriko.

VIDEO Navijači Hrvatske razvili najveću zastavu u Leipzigu: Dugačka je čak 107 metara