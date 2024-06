Zrakoplov s košarkašima se zaletio pa kočio po pisti i odustao od polijetanja

Nakon lošeg ždrijeba koji ju je svrstao u skupinu s Dončićevom Slovenijom i Antetkounmpovom Grčkom, hrvatsku mušku košarkašku reprezentaciju snašla je nova nepogoda. Naime, nakon dužeg boravka u autobusu od planiranog (na putu iz Opatije u Zagreb) uslijedio je i višesatni boravak u zagrebačkoj zračnoj luci.

A do njega je došlo zbog dvosatnog kašnjenja čarter leta za Atenu a potom i zbog odustajanja od noćnog leta za glavni grčki grad u kojem se od utorka igra predolimpijski turnir.

Zapravo, unajmljeni zrakoplov nacionalne kompanije Croatia Airlines, koji je taj dan imao više letova, zaletio se jest ali poletio nije. Zapravo, usred zaleta pilot je odustao od polijetanja pa je odmah bilo bjelodano da s tim zrakoplovom nešto nije u redu. A objavio je to ubrzo i sam pilot kazavši da zbog tehničkog kvara mora odustati od polijetanja (i leta).

Za naše najbolje košarkaše, njihov stožer i pratnju to je značilo povratak u zgradu zračne luke, preuzimanje prtljage i odlazak na spavanje. "Team manager" reprezentacije Igor Kolarić promptno je rezervirao hotel ali i novi let. S obzirom na to da je ugovor bio potpisan i da je usluga bila plaćena, nacionalni prijevoznik se obvezao riješiti problem u najkraćem mogućem roku kako bi izbornik Josip Sesar i njegovi izabranici mogli stići na zakazani atenski trening u 18 sati. Pa je tako i zakazan novi let, ali s drugim zrakoplovom, u prijepodnevnim satima nedjelje.

Nakon svega, hrvatski košarkaši predvođeni kapetanom Darijem Šarićem i uvaženim internacionalcima Ivicom Zupcem i Marijem Hezonjom, i nisu toliko negodovali koliko se osjetilo olakšanje da je kvar uočen na tlu jer da se zrakoplov digao u zrak situacija bi zacijelo bila puno traumatičnija. No i ovo je za sve bio premijerni događaj jer navodno se nikome od putnika, osim liječniku reprezentacije Miranu Martincu, nikad nije dogodilo da se zrakoplov zaletio i da je, odustavši od polijetanja u punoj brzini, kočio po pisti.

Dok se razmišljalo o opcijama, jedna od njih je bila i da se vidi imaju li naši prvi suparnici Slovenci mjesta u svom čarteru koji je bio planiran za nedjelju. Srećom, Croatia Airlines obećala je novi let pa bi i Hrvatska u Atenu trebala stići tijekom nedjelje, dva dana prije početka turnira.