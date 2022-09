16 godina bitaka za Hrvatsku: Je li ovo zadnji put da Luku gledamo na Maksimiru?

Doktor Zoran Bahtijarević u svom je dirljivom oproštajnom pismu, u kojemu objašnjava razloge napuštanja nogometne reprezentacije, među ostalim napisao i ovo:



– Ja sam deda, a deda ne trči po terenu, pa sam se počeo bojati da će publika početi vikati da pošalju nosila po mene. Trideset godina je puno, moj plan je bio otići kad se Luka i starija generacija oproste od reprezentacije, tako da se povučem i da to nitko ne skuži. Međutim, Luka je odlučio ostati do Eura, a to bi ipak bilo teško dočekati.