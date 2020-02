Zvijezde stale u obranu Josipe Lisac: 'Žao mi je što živim u takvom društvu'

Himna u izvedbi Josipe Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića proteklih je dana podignula mnogo prašine.

Njezin nastup podijelio je mišljenja građana. Nekima se Josipina izvedba svidjela, nekima nije, a bilo je i onih koji su otišli toliko daleko, poput nezadovoljnog Boška Županovića koji je protiv pjevačice podnio kaznenu prijavu zbog "povrede ugleda Republike Hrvatske". O svemu se oglasila i glazbena diva koja se javnosti obratila priopćenjem koje potpisuju njezina izdavačka kuća Croatia Records i Hrvatska glazbena unija.

Kako u priopćenju stoji, za Josipu su protekli dani bili izrazito zahtjevni, naši poznati brzo su joj stali u obranu.

– Moram vam kazati da Josipi sigurno nije lako, nismo se čule u međuvremenu, ali nije to lako. Taj silni negativni publicitet usmjeren prema njoj! Zaista nije u redu i nepodnošljivo je to što joj se događa – kazala je Gabi Novak za medije.

Operna pjevačica Sandra Bagarić kazala nam je kako je kaznena prijava smiješna i da je stil Josipe Lisac svima poznat.

Diva Tereza Kesovija kratko je kazala da svi znamo tko je Josipa i koliko vrijedi, a Alka joj je posvetila podugačku objavu na društvenim mrežama.

– Josipina izvedba "Lijepe naše" pomaknula je granice između ruralne Hrvatske i Hrvatske koja želi biti avangardno i moderno društvo. Njezina jazz, blues verzija dotakla me do srži i prvi put sam plakala slušajući Himnu! – napisala je Alka Vuica na svom Instagramu i nastavila:

– Toliko utkane ljubavi, tuge i povijesti u svaku riječ naše Himne, nikada nisam doživjela. Josipa slika i svira svojim glasom, ona nije pjevačica, ona je konceptualna umjetnica i tko to ne razumije, neka se obrazuje! Žao mi je što živim u društvu koje ne razumije umjetničke slobode, jer društvo koje ograničava slobodu umjetničkog izražavanja – nije demokratsko – zaključuje Vuica.

Josipu je odlučila podržati i Nina Badrić.

– Ne kužim zašto se digla frka oko Josipe i himne? Ona je pozvana baš zato što je to ona i otpjevala je to u svom stilu, kao što je sve one godine tijekom karijere bila isključivo samo svoja. Stvar je ukusa i o njima se stvarno ne raspravlja, ali Milanović i ja imamo isti ukus kada se radi o Josipi. Ne dam na naše dive. Velike su iznimne žene i fantastične umjetnice i imamo ih jako malo. Čuvajmo ih – napisala je Nina na Facebooku.

Inače, članak 349. Kaznenog zakona navodi da će se onaj tko javno izvrgne ruglu, prijeziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu kazniti kaznom zatvora do jedne godine, no sveučilišni profesor na Pravnom fakultetu te skladatelj i političar Ivo Josipović nam je kazao kako neće komentirati takve besmislice.