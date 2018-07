“Živo srce” – novi singl Enka koji je ugledao svjetlo dana!

Enko, glazbenik koji je godinama na sceni i koji je surađivao s mnogim poznatim imenima, odlučio je krenuti u solo karijeru i predstavlja nam svoj prvi singl i spot za pjesmu “Živo srce”.

Emanuel Enko Majstorović, rođen je u Rijeci, a s 14. godina počinje pjevati u Putokazima kod Mirande Đaković koja za njega ima samo riječi hvale: "Divan je i lijepa je duša, Enko. To je tako jasno kad te poslušam(o), a svoju iskrenu emociju dijeli glazbom dalje."

Uz Putokaze je imao bend koji je svirao po Opatijskim terasama isključivo stranu muziku 50-ih i 60-ih kao što su Elvis, Sinatra i mnogi drugi, a svoj prvi ugovor s diskografskom kućom Orfej potpisuje sa samo 15. godina. Nakon nekog vremena odlazi u Zagreb te radi razne poslove sve dok nije završio na audiciji za bend XL koji izvodi skladbe a cappella. S njima provodi neko vrijeme i ostvaruju suradnju s grupom Divas, Ljiljanom Molnar Talajić. Njegov sljedeći projekt je bio grupa Enkognito, u početku nazvana Enko i band s kojom je svirao za velike korporacije, evente itd. To razdoblje je trajalo dugo, a u bendu su se izmjenjivali vrhunski glazbenici iz najvećih hrvatskih grupa.

Danas Enko radi u Švedskoj s djecom koja imaju problema s ovisnostima i to uglavnom s imigrantima iz cijeloga svijeta. Glazba je oduvijek bila njegova ljubav i sanjao je to neko vrijeme, a sad je vrijeme da podijeli to s publikom i da najavi svoju samostalnu karijeru.

Za svoj prvi samostalni singl je okupio fantastičnu ekipu - autor glazbe, teksta i aranžmana, snimatelj i glazbeni producent je Olja Dešić u čijem studiju Maraton je sniman vokal. Vokal je sniman i u Stockholmu kod slovenskog glazbenika Marijana Hvala. Prateći vokali su Nataša Tonković i Anamaria Brižan, dok ga na gitari ga prate Ivan Pešut, a na bas i akustičnoj gitari kao i na klavijaturama je Olja Dešić. Uz Olju Dešića, snimatelj je i Matko Margan, a za mastering je zaslužan Zoran Švigir iz Studija Šišmiš. U pjesmi se pojavljuje i Manuela Brečko kao back vokal, a koja je bila slovenska predstavnica Eurosonga 2017. godine.

Ovom prekrasnom ljubavnom baladom Enko je pokazao svu pjevačku raskoš i emociju koju posjeduje, a on sam o pjesmi kaže : „U pjesmi se obraćam nekoj curi koja je ili bolesna ili je u životnim problemima, a ja joj govorim da će sve biti dobro. Dakle, za sve nedaće uvijek postoji nada.“

Svoje oduševljenje Enkom nije krio ni Neno Belan: „Enka znam, usudio bih se reći, desetljećima i ono što znam o njemu je da je izuzetno muzikalna osoba, čovjek s izvrsnim vokalnim sposobnostima i jako je talentiran glazbenik. Osobito mi je drago da je odlučio krenuti u solističke vode i predviđam mu lijepu budućnost, želim mu sve najbolje u njegovoj budućoj solo karijeri i naravno, radujem se i budućim raznim glazbenim susretima.“