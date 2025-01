Žiriju se predstavilo 13 novih kandidata, a najemotivniji trenutak večeri bio je zagrljaj brata i sestre

„Kad si dijete, sanjaš velike snove i nekakvom čarolijom pretvaraš ih u stvarnost“, možda je najbolji opis četvrte emisije audicija u „The Voice Kids Hrvatska“ koja je ponovno donijela mnogo uzbuđenja, emocija i iskrenih reakcija. Na početku su mentori podsjetili i na tremu, i na očekivanja, i smijeh i suze, a zatim se prisjetili svojih najdražih pjesama iz djetinjstva. Saznali smo tako da je Mia pjevala „Moja diridika“, Gobac „Konj zvan Smoky“, Tolja „Tek je 12 sati“, a Vanna „Doživjeti stotu“. Uz dobru atmosferu u publici počela je prva priča.

Erika Karačić-Šoljić ima 8 godina i dolazi iz Osijeka. „Moj tata je napravio rajčice koje se zovu kao ja“. „Volim pjevati, al' kad me traže da pjevam, to me nervira“. „Pjevam po kući, u školi, vani, gdje god stignem“, samo su neke od rečenica kojima se predstavila. Uz veliku podršku publike izvela je pjesmu „Jedva čekam da postanem kralj“ (The Lion King). Okrenuli su se Tolja i Vanna, a dobila je i niz komplimenata za scenski nastup od svih mentora. Dalje je odlučila nastaviti s mentoricom Vannom.

Laura Nevistić ima 14 godina, iz Samobora je i zaljubljena je u gitaru i čitanje. „Svaki naš odlazak u grad zapravo završi tako da naruči i neku knjigu, za par mjeseci, koja je zanima“, opisao je njezinu ljubav prema knjigama tata. Izbor je pao na pjesmu „All Of Me“ (Ella Fitzgerald), a prvi se okrenuo Gobac, nakon njega i Marko koji je cijelu pjesmu pjevušio s njom. Tolja ju je pokušao nagovoriti da ga odabere pjevajući joj „Fly Me To The Moon“, no Laura je odlučila dalje na putovanje s Gopcem.

Rita Srdarević iz Pleternice ima 10 i pol godina i priznaje da joj je čudno doći u veliki grad, na HRT i onda pred svim tim ljudima nastupiti. Najveća podrška su joj roditelji i mali brat, a htjela bi, ako prođe, naučiti pravilnije disati da ne „guta riječi“. Na njezinu izvedbu pjesme „Wrecking Ball“ (Miley Cyrus) okrenuli su se svi mentori. „Kako možeš pjevati ovako s 10 i pol godina“, pitao ju je Tolja, ostali mentori dodijelili su komplimente, a Rita je za mentoricu odlučila odabrati Miju.

„Ne znam je l' igra bolje nogomet ili bolje svira“, rekao je brat Josipa Komlošija koji dolazi iz Đurđenovca i 11 mu je godina. Josip svira bubnjeve, kao i njegov tata, a uz bubanj svira i bisernicu. Izveo je pjesmu „Take Me Home, Country Roads“ (John Denver) uz malu pomoć mentora, ali nitko se nije okrenuo. Nakon dobrih savjeta mentora, svirao je bubnjeve s bendom koji sve nastupe prati uživo. Dobio je velik pljesak publike, no ovdje završava njegovo putovanje.

Emma Horvat ima 12 godina i dolazi iz Samobora. „Dan kada je počela pjevati ostali smo šokirani. To je naše dijete? I otada rastura“, rekao je njezin tata, Emma je osvojila i prvu nagradu na jednom amaterskom festivalu, a za nastup večeras hrabro je odlučila izvesti pjesmu „Easy On Me“ (Adele). Okrenula se Mia i u njezinu timu Emma nastavlja dalje.

„Imam malo pozitivne treme, imam trnce u rukama“, rekla je Petra Duduković. Brat Neo posebna joj je inspiracija, obožava ga i čuva, i voli provoditi vrijeme s njim, igrati se i pjevati. Dolazi iz Karlovca, pjeva u školskom zboru, ima 12 godina. Na njezinu izvedbu pjesme „Dodiri od stakla“ (Nina Badrić) okrenuli su se Mia, Vanna i Tolja. „Nina bi bila ponosna i bit će“, rekla je Vanna koju je Petra i odabrala za svoju mentoricu. Malo prije odabira dogodio se možda i najemotivniji trenutak u emisiji kada je na sceni zagrlila svog brata Nea uz veliku potporu publike.

Mia Bartulić obožava jazz dance, govori 4 jezika, ima 12 godina i dolazi iz Zagreba. Pjeva u Češkoj besedi i često nastupa s njihovim folklorom. Odabrala se predstaviti pjesmom „Someone You Loved“ (Lewis Capaldi) i okrenuo se Marko Tolja koji će joj biti mentor u nastavku ovog putovanja.

Ivona Pavić kaže da joj je najveći uzor tata jer „stalno povezujemo te vatrogasce i neko naše muziciranje i jako nam je zabavno“. 14 joj je godina, dolazi iz Đurmanca, a ljubav prema glazbi naslijedila je od oca, a on od svoga. Glazbena su i vesela obitelj koja joj je bila velika podrška u studiju i veselili su se okretima sva 4 mentora. Pjesma „Creep“ (Radiohead) bio je njezin izbor i uz niz komplimenata odabrala je Vannu za mentoricu.

Ivan Kukulj ima 12 godina i dolazi iz Samobora. Od tate „starog rokera“ naslijedio je ljubav prema žešćim notama. Voli, može i želi pjevati rock i zato mu je odabir bila pjesma „Pobjeg'o sam“ (Opća opasnost). Iako su se jako lomili oko svoje odluke, nitko od mentora nije se okrenuo, ali Ivan se na najbolji način oprostio od ekipe svirajući gitaru s bendom emisije, i to pjesmu „Sweet Child o' Mine“ (Guns N' Roses).

Korina Rupar inače ne govori francuski, ali dovoljno da zna što znači njezin naslov, odlučila je izvesti pjesmu s prošlogodišnjeg Eurosonga „Mon Amour“ (Slimane). U ovom istom studiju „Anton Marti“ Slimane je u show programu „Dore“ izveo tu zaista posebnu pjesmu. Korina dolazi iz Zaprešića, ima 11 godina i jako voli izrađivati nakit. Na njezinu izvedbu pjesme okrenuli su se svi mentori, a dalje će Korina nastaviti u timu Gobac.

Lovro Žužul priznaje da ima tremu, najviše voli otići na svoje tajno mjesto i gledati oblake i zvijezde. Svira violinu, igra šah, trenira futsal i pjeva u dječjem zboru HRT-a. Tesla i Leonardo da Vinci su mu uzori i kaže da je sanjar poput njih. Izveo je pjesmu „Until I Found You“ (Stephen Sanchez) na što se okrenuo Davor Gobac u posljednjem trenutku i s njime Lovro nastavlja dalje ovo putovanje.

GALERIJA: Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

Laura Pehar iz Zagreba ima 10 godina i voli dobro društvo i zabavu, a već ima i svoj bend s kojim se namjerava proslaviti. Još baš ne sviraju dobro gitare, rekla je jedna od članica, ali i to će doći na svoje. Veselo i opušteno izvela je pjesmu „Girl On Fire“ (Alicia Keys), ali nitko od mentora nije se okrenuo. Uz njihove riječi potpore, pokoji savjet i velik pljesak publike Laura se ovaj put oprostila od ekipe. I nakon njezina odlaska sa scene lijepih riječi mentora nije nedostajalo, ali i žala zbog odluke da se nitko ne okrene.

Posljednja je nastupila Dora Ožanić. Za „The Voice Kids“ ju je prijavio brat, a da nije znala. Pjeva u mješovitom zboru „Gimpl“, ali i u školskom zboru. Dolazi iz Gorskog kotara iz Ravne Gore i 14 joj je godina. Gotovo u istome trenutku, na samom početku vrlo emotivne izvedbe pjesme „I See Fire“ (Ed Sheeran), okrenulo se svih četvero mentora. Nizali su se komplimenti na taj nastup, Gobac je blokirao mogućnost da Mia bude mentorica, a Dora je odlučila dalje nastaviti u timu mentora Marka Tolje.

Pod dojmom sjajnih nastupa večeras završila je i četvrta emisija audicija „The Voice Kids Hrvatska“, a reprizno se može pogledati u nedjelju, 12. siječnja, na Prvome programu HRT-a u 16:50 sati ili putem platforme HRTi.

Emisiju možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok) te putem službenog YouTube kanala „The Voice Kids Hrvatska“.

Peta emisija audicija na rasporedu je u subotu, 18. siječnja, na Prvom programu HRT-a.

VIDEO: Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat o Dori: Izbor pjesama izazvat će više intriga od političkih izbora