VIDEO Evo što je Melanija šapnula Trumpu prije rukovanja sa svjetskim vođama, ovaj trenutak zaintrigirao je mnoge

Sprovod pape Franje, održan na Trgu svetog Petra u Vatikanu, okupio je stotine tisuća vjernika i desetke svjetskih čelnika, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju Trump. Usred svečanosti i tuge, jedan naizgled mali trenutak između predsjedničkog para privukao je posebnu pozornost medija i analitičara – tihi šapat Melanije Trump svom suprugu.

Tijekom Svete mise, koju je predvodio kardinal Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora, došao je red na ritual poznat kao "Znak mira". U tom dijelu mise, vjernici se okreću jedni drugima i izražavaju mir, zajedništvo i ljubav, obično rukovanjem uz riječi "Mir s tobom". Kamere su zabilježile kako predsjednik Trump u tom trenutku djeluje pomalo neodlučno ili nesigurno treba li sudjelovati. Sjedio je u prvom redu, okružen drugim svjetskim vođama poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Upravo tada, prva dama Melania Trump nagnula se prema suprugu kako bi mu nešto tiho rekla. Ovaj trenutak zaintrigirao je mnoge, a stručnjaci za čitanje s usana ponudili su svoje interpretacije. Nicola Hickling, stručnjakinja za čitanje s usana, ekskluzivno je za Irish Star otkrila što je, prema njenom mišljenju, Melania šapnula. Rekla je: "Trebao bi to učiniti" ("You should go do it."). Navodno je tiho ponovila riječi, primaknuvši se bliže suprugu, na što je on odgovorio: "Oh, u redu" ("Oh alright"). Drugi izvori navode i alternativne interpretacije, poput one Jeremyja Freemana koji smatra da je rekla: "Donalde, pogledaj lijevo" ("Donald, look left."). Bez obzira na točne riječi, kontekst jasno sugerira da ga je poticala na sudjelovanje u ritualu.

Stručnjakinja za govor tijela, Judi James, opisala je Melanijin šapat kao "prilično sladak". Analizirala je trenutak rekavši: "Bio je potreban prilično sladak, nasmiješen šapat Melanije da upozori Trumpa da trebaju sudjelovati u ovom ritualu poznatom kao 'Znak mira', pozdravljajući druge oko sebe kako bi registrirali mir u svijetu." Nakon Melanijinog poticaja, predsjednik Trump se rukovao s nekoliko ljudi oko sebe. Posebno je zapaženo rukovanje s francuskim predsjednikom Macronom, koje je James opisala kao značajnije, pri čemu je Trump izveo jedan od svojih karakterističnih "političkih stisaka moći", povlačeći Macronovu ruku prema sebi.

Prisutnost Donalda Trumpa na sprovodu pape Franje bila je značajna i zbog njihovog povremeno napetog odnosa tijekom Franjinog pontifikata. Dvojica vođa imala su javna neslaganja oko ključnih pitanja poput imigracije, gradnje zida na američko-meksičkoj granici te klimatskih promjena. Papa Franjo je 2016. izjavio da osoba koja razmišlja samo o gradnji zidova "nije kršćanin", aludirajući na tadašnjeg kandidata Trumpa, što je Trump nazvao "sramotnim". Unatoč prijašnjim nesuglasicama, predsjednik Trump je izjavio da na sprovod ide "iz poštovanja" prema Papi. Nakon Franjine smrti, Trump ga je pohvalio kao "dobrog čovjeka" koji je "naporno radio" i "volio svijet", te je naredio spuštanje američkih zastava na pola koplja u njegovu čast. Vatikan, kao središte Katoličke crkve, bio je mjesto gdje su se svjetski lideri, unatoč političkim razlikama, okupili kako bi odali počast preminulom Papi.

Ovaj kratki, gotovo intimni trenutak između Donalda i Melanije Trump usred veličanstvenog i tužnog globalnog događaja, podsjetnik je na ljudsku dimenziju iza kulisa svjetske politike i diplomacije, ističući ulogu prve dame kao tihe podrške i savjetnice u javnim nastupima.

