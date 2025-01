Tonči Huljić u ovom je trenutku shvatio da Grašo i njegova kći imaju nešto: 'Dođemo u studio, nešto nije u redu'

U najnovijem izdanju popularne HRT-ove emisije 'Knjazalište', voditelj Robert Knjaz ugostio je popularnog domaćeg glazbenika Petra Grašu. Dvojac se našao u Napulju, gdje je Grašo s najpoznatijim picajolom pekao pizzu. Pritom su se dotakli Grašine karijere i glazbenih početaka. Rođeni Splićanin svirati je počeo u grupi Magazin, koju vodi njegov punac Tonči Huljić. Naime, Grašo se u veljači 2022. godine oženio za Hanu Huljić, Tončijevu kći, a par je nedavno dobio i drugo dijete.

- Tonči Huljić je tražio klavijaturistu da ga zamijeni i Oliver je preporučio mene. Ušao sam u grupu Magazin i nakon samo šest mjeseci otpjevao svoju prvu pjesmu na Dori, a već nakon godinu dana sam postao taj neki Petar Grašo - prisjetio se pjevač, a Knjaz mu na sebi svojstven način krenuo postavljati pitanje: - Da je Huljić znao koga pušta blizu sebe, sad kad ti je punac.... - na što je Grašo uletio: - Pustio bi me i ranije - nasmijali su se.

Zatim se u emisiju uključio i sam Tonči Huljić kako bi ispričao kad je primijetio da se nešto dešava između Petra i njegove kćerke: - Onog trenutka kad više nije imao nikakvoh primjedbi. Dođemo u studio, snimamo pjesmu, i on nema nikakve primjedbe. A razgovori postaju, normalni, dosadni. Što god ja kažem, on kaže: "Slažem se". I vidio sam da nešto nije u redu. Mislio sam da je bolestan. Čak sam mu predložio da ode kod doktora - ispričao je kroz smijeh osnivač Magazina.

Podsjetimo, Petar i Hana nisu osobe koje u javnosti puno govore o svome privatnom životu, a upravo saznanja o njemu pobudila su interes javnosti. Naime, fotografi su ih listopadu 2021. godine uhvatili u romantičnoj šetnji centrom Zagreba, a splitski glazbeni par ostao je tada vjeran svojim principima i nisu odgovarali na brojne medijske upite.

Romansa dvoje glazbenika čije su obitelji već desetljećima prijateljski i poslovno povezane rodila se u ljeto 2021. godine, negdje u kolovozu, nedugo nakon što je javnost saznala kako su nakon 24 godine veze prekinuli Danijela Martinović i Petar. Par na početku nije htio komentirati u medijima svoju romansu, pa je tada Hanin otac Tonči Huljić na neki način preuzeo ulogu glasnogovornika i ekskluzivno za Večernji list rekao: - Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.

U jednom intervju prije nekoliko godina, kada su Petar i Hana objavili pjesmu "Srce za vodiča" Tonči Huljić je otkrio kako je Hana kao mala gajila simpatije prema Petru. - Hana će mi zamjeriti što ovo pričam. Ona je bila zaljubljena u Petra Grašu, a to je bilo dok je bila mala, jer je on bio stalno u našoj kući. Njena želja je bila da surađuju i to su učinili. Ona je čula pjesmu "Srce za vodiča" i jako joj se svidjelo. Rekla je: "Hajde tata molim te da ja pjevam taj ženski vokal." Ispalo je jako dobro. Pjesma je neobična, a ona se pojavljuje i u spotu - ispričao je tada Huljić.

Par je u bračnu luku uplovio u Splitu u crkvi svetog Dominika. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli da crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je navodno imao dva kuma na vjenčanju prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča.

Nekoliko mjeseci kasnije na svijet je došla djevojčica Alba. Malo prije nego je u javnost dospjela vijest kako će Hana i Petar postati roditelji Grašo nam je u intervju rekao kako gleda na toliki interes javnosti za njegovim privatnim životom i ispričao nam je tada kako je i njega i Hanu najviše nasmijala usporedba s jednim svjetski poznatim parom.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti - iskreno nam je rekao Petar.

Nakon dolaska prinove, par nije puno govorio o privatnom životu, no u nekoliko navrata su se ipak osvrnuli a svoju obitelj. Hana je tako početkom prošle godine gostovala u emisiji "Kod nas doma" gdje je govorila o kćeri. – Imam bebu koja pjeva otkako je imala osam mjeseci, što je zbilja čudno. Kako je počela pjevati neke pjesmice koje joj ja znam puštati za uspavljivanje, nije mi bilo svejedno što pjeva tuđe pjesmice, a ne moje. Odlučila sam taj moment da će pjevati svoje uspavanke. Ispalo je stvarno da je uz njih hipnotizirana i uspije zaspati.

Kratko nakon toga govorila je i o braku i vjenčanju. - Prvotno smo planirali prošetati do crkve, ali na kraju je sve to bilo neizvedivo. Čak smo i crkvu promijenili jer se doznalo gdje će biti vjenčanje. Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja, znali su samo naši najbliži prijatelji, skoro ni oni. Novinari su nas u stopu pratili od kuće - objasnila je Hana i dodala kako joj nije jasno da su fotografije s vjenčanja dospjele na portalima prije onih službenih.

Priznala je i da je Petar vrlo brižan otac te da mu sve ide od ruke. - Samo njemu Alba odmah zaspe na prsima. Suprug je i otac kakvog želiš svima - priznala je. Supružnici su krajem listopada 2024. kćerkici Albi pridružili sinčića Tonija, koji je na svijet stigao carskim rezom. Ime dječaku nadjenuli su po pjevačevu pokojnom djedu.

