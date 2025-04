VEČERNJI U VATIKANU Posljednji ispraćaj pape Franje: Svjetski čelnici i tisuće vjernika na sprovodu uz neviđene mjere sigurnosti

*Papa Franjo umro je u ponedjeljak u dobi od 88 godina, u 10 sati počinje njegov sprovod

*Na sprovod stižu brojni svjetski čelnici, uključujući Donalda Trumpa

*U Rim idu Andrej Plenković i Zoran Milanović

*Konkla­va za izbor novog pape ne može započeti prije 6. svibnja

Tijek događaja:

7:01 - Ovo je oltar s kojeg će se služiti misa, a pripreme su trajale cijelu noć. Visoki uzvanici sjedit će na crvenim stolcima na platou.

Foto: Dario Topić

6:46 - Jutro je svanulo u Rimu i donosi predivno toplo i sunčano vrijeme. Najavljene su temperature do 24 stupnja Celzijeva. Svećenici i vjernici i tri i pol sata prije početka ulaze u velikom broju. Posjetitelji su došli sa svih strana svijeta te je sve pod policijskom blokadom. Na terenu je i tisuće volontera

Foto: Dario Topić

6:00 - Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere. Kako doznaje Reuters, snajperisti će biti raspoređeni na krovovima, dronovi će nadzirati zračni prostor, a pripremljen je i vojni sustav za neutralizaciju neprijateljskih letjelica. Konkla­va za izbor novog pape ne može započeti prije 6. svibnja. Kardinali okupljeni u Rimu privremeno upravljaju Crkvom, a svaki je prisegnuo na šutnju o raspravama koje se vode o budućem papi. To ih, međutim, ne sprječava da s novinarima dijele svoje viđenje budućnosti Crkve koja broji 1,4 milijarde vjernika.

"Zatvoreno je jedno poglavlje u povijesti Crkve", izjavio je kardinal Gerhard Ludwig Müller za list La Repubblica. Müller, koji je bio na čelu Kongregacije za nauk vjere i često se razilazio s Franjom, poznat je po svojim tradicionalističkim stavovima. Kazao je kako među kardinalima vlada "jedinstveno priznanje" Franjinu radu s migrantima i siromašnima, ali i da je sada zadaća izabrati nasljednika svetog Petra, a ne samoga Franje, što bi moglo značiti zaokret Crkve.

Vatikan je također objavio da su siromašni i potrebiti pozvani da dočekaju lijes pape Franje u rimskoj bazilici sv. Marije Velike, gdje je papa, odstupajući od tradicije, zatražio da bude pokopan. "Siromašni imaju posebno mjesto u Božjem srcu", poručili su iz Vatikana.

Središte Rima bit će zatvoreno za promet kako bi pogrebna povorka mogla nesmetano proći prema bazilici sv. Marije Velike, omogućujući Rimljanima da se posljednji put oproste. Papa Franjo bit će pokopan u niši u bočnom prolazu bazilike, a na njegovu grobu stajat će jednostavan natpis "Franciscus".

5:35 - Već prije pet sati ujutro gužve su u Vatikanu, nekoliko stotina vjernika došli su tijekom noći ne bi li prišli što bliže Trgu sv. Petra i pratili iz prvog reda sprovod Pape Franje. Policija je, podsjetimo, jučer u 17 sati zatvorila pristup trgu kako bi se tijekom noći sve službe pripremile za sigurnosno-logistički izazov ispraćaja pape Franje koji počinje u 10 sati.

Foto: Dario Topić

Deseci velikih led ekrana, stotine zvučnika i kilometri ograda postavljeni su sa svih strana Vatikana, a policija je cijelo područje podijelila u pet strogo kontroliranih zona. Novinarske ekipe, njih nekoliko tisuća također su stigle prije pet sati ujutro jer vrata se za medije otvaraju u 5.30. U zoru, dok se još razdanjuje nad Rimom trg ispred bazilike se intenzivno čisti i pere jer samo ovdje se očekuje više od 250 tisuća vjernika, ali i najviši svjetski dužnosnici za koje je priređena posebna tribina na platou ispred bazilike.

Foto: Dario Topić

Talijanska civilna zaštita izvijestila je kasno sinoć kako je otvoren lijes pape Franje od srijede u 11 sati do petka u 19 sati posjetilo 250 tisuća ljudi. Podsjetimo, izvještavali smo o golemim redovima posljednja tri dana, a nakon obilaska lijesa, on je sinoć u 20 sati zatvoren i sada je spreman za pogreb i ukop koji se očekuje oko 13 sati nakon mise zadušnice u Vatikanu i procesije do bazilike Svete Marije Velike u Rimu gdje je papa ranije izrazio želju za ukop.

GALERIJA Pogledajte Franjin život u slikama: Autsajder koji je okrenuo leđa raskoši, a karizmom je osvojio svijet

5:30 - Za 10 sati zakazan jedan od najvećih ispraćaja u ovome stoljeću. Sprovod pape Franje pratit će, procjenjuje se, više stotina tisuća ljudi na ulicama Vatikana i Rima. Dan uoči sprovoda, tisuće pripadnika žurnih službi brusilo je posljednje detalje subotnje ceremonije na kojoj će biti 182 delegacije sa šefovima država i vlada iz cijeloga svijeta, među njima i deset monarha. Delegacije država sjedit će abecednim redom imena njihovih zemalja na francuskom, objavio je na briefingu za novinare ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni koji je kazao da je do petka prijepodne 2700 novinara akreditirano za ispraćaj Svetog Oca, a tijekom poslijepodneva još stotine zahtjeva bile su u obradi.

"Argentinska delegacija koju predvodi predsjednik Javier Milei bit će u prvom redu na sprovodu pape. Delegacije šefova država bit će desno od oltara. Nakon Argentine bit će Italija", dodao je Bruni. Sprovod će predvoditi dekan Kardinalskog zbora, 91-godišnji kardinal Giovanni Battista Re. Misa tijekom koje će biti više pjevanih dionica, propovijedi i homilija o papinu životu trajat će oko dva sata, a oko podneva lijes s tijelom iznijet će se kroz "vrata smrti" lijevo od oltara Bazilici sv. Petra, dok će zvoniti pogrebno zvono teško 10 tona.

Pogrebna povorka do Bazilike Santa Maria Maggiore, trajat će otprilike pola sata i neće proći kroz Trg sv. Petra, već sporednom ulicom do rijeke Tiber i dalje prema jugu, pored Piazze Venezije u samom povijesnom središtu grada te impozantnog Koloseja. Ruta duga šest kilometara isplanirana je tako da papa Franjo u svojem posljednjem putovanju prolazi pored najljepših rimskih znamenitosti. Pratit će ga crkvena zvona, ali i stotine tisuća vjernika na ruti koju je policija od četvrtka počela ograđivati. Više od 500 komunalnih djelatnika s 200 vozila čisti rimske ulice, a pauk-služba uklanja automobile kako bi sve bilo "kao po špagi". Na trgu će biti 11 medicinskih stanica, a hitna pomoć bit će pojačana s još 52 vozila.

Tisuće volontera dijelit će boce vode i pomagati okupljenima. Napravljeni su i hitni koridori, sve će se snimati helikopterima iz zraka, a policija će biti na svakom koraku.. Nello Musumeci, talijanski ministar civilne zaštite, rekao je da je vlada procijenila da će sigurnosna operacija koštati najmanje pet milijuna eura, ne uključujući ostale troškove sprovoda. Podsjetimo, anonimni dobrotvor plaća troškove Franjina sprovoda, a papino tijelo u Bazilici dočekat će siromasi, a posmrtne ostatke primit će jednostavna grobnica od mramora iz talijanskog gradića odakle su Franjini preci emigrirali u Italiju.