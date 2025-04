Pleme glasalo za Srđana, on izgubio u borbi protiv Nine: 'Ovo je borba Davida protiv Golijata'

Eliminacijska borba između Srđana i Nine otkrila je koliko su mentalna snaga i unutarnja motivacija važni za opstanak. Pleme je s najvećim brojem glasova odabralo Srđana, a Vukašin koji je imao ogrlicu osobnog imuniteta, u borbu je poslao Ninu. U jednoj od najdramatičnijih igara dosad, Srđan je bio manje uspješan od Nine, a njegova oproštajna poruka odjeknula je emocionalno i ogoljeno.

„Želio sam ostati i ući u ujedinjenje i družiti se još sa zelenima. Ali opet imam i prelijep život vani. Koliko sam želio ostati, toliko mi nije teško jer znam da me netko i nešto lijepo čeka“, rekao je Srđan, prihvaćajući ispadanje. Njegova izjava nakon ispadanja dodatno je razotkrila unutarnje tenzije u zelenom plemenu, jer je svom timu na sebi svojstven način poručio da su mu „zabili nož u leđa“ i da „gaze preko leševa“.

Na glasanju, Srđan je dobio sedam glasova od svog plemena. „Očekivao sam to od njih, vidio sam promjenu ponašanja, prije svega kod Nine. Odlično znam prepoznati neverbalnu komunikaciju i znao sam da sam ugrožen. Ne bih to tumačio kao da sam ih naljutio“, rekao je Srđan te prozvao Kseniju i Ninu kao labilnu kariku.

Na plemenskom vijeću, prije eliminacijske borbe, saznalo se i da je Srđan zbog paranoje naredio svom klanu da moraju potpisivati glasove, no to ih nije uplašilo ovog puta. Kad je Vukašin prozvao Ninu za eliminacijsku igru, ona je to komentirala: „Ovo će biti borba David protiv Golijata.“ U igri ravnoteže slabiji je bio Srđan, a Nina je nakon lavovske borbe ostala u Survivoru. Survivor nastavlja testirati granice ljudske izdržljivosti, povjerenja i karaktera. A svaka nova epizoda donosi pitanje: tko će biti sljedeći?

