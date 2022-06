Zdravko Čolić reagirao na napise da mu je kći ukrala 20 tisuća eura: 'Sve je laž, obitelji je nanesena nemjerljiva šteta'

Srpskim medijima jučer se proširila vijest o drami u domu Zdravka Čolića. Mnogima omiljeni pjevač prije nekoliko mjeseci je, kako navode srpski mediji, pozvao policiju kada je primijetio da mu iz sefa nedostaje 20 tisuća eura. Prema pisanju srpskog Kurira pjevač je nakon toga navodno otkrio kako je novac iz sefa uzela njegova kći Una da bi dečku kupila automobil. Ona je to odmah demantirala na svom Instagramu, a sada se preko svog PR tima o cijeloj situaciji oglasio i sam Čolić.

- Na ovaj način obitelji je nanesena nemjerljiva šteta, a ovim putem obraćamo vam se kako bismo zaustavili širenje lažnih vijesti i apelirali na sve medije da ne sudjeluju u kreiranju netočnih informacija, koje u prvi plan stavljaju nezaštićene pojedince i osobe koje nisu javne osobe, kao što je u ovom slučaju kći Zdravka Čolića. Ovim putem ističemo da je vijest o navodnom nestanku novca u kući Zdravka Čolića apsolutno laž - navodi se u priopćenju koje je tim Zdravka Čolića poslao redakciji Blica.

- Svi mediji koji su prenijeli vijest bez prethodne provjere bit će sankcionirani svim raspoloživim pravnim sredstvima. Zdravko Čolić nikada nije na ovaj način komunicirao s medijima, ipak kada je obitelj u pitanju mora se poštivati odluka o privatnosti, uzimajući u obzir sve moralne i ljudske kodekse. Plasirajući lažne informacije novinari su sigurno povećali čitanost portala, ali su nanijeli nemjerljivu štetu obitelji Čolić i obmanuli javnost Srbije i zemalja u regiji - zaključili su u priopćenju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Podsjetimo, jedan od najomiljenijih regionalnih pjevača Zdravko Čolić pisanju srpskih medija prije nekoliko mjeseci navodno je pozvao policiju kada je primijetio da mu iz sefa nedostaje 20 tisuća eura. Kako piše Kurir, pjevač je nakon toga otkrio kako je novac iz sefa uzela njegova kći Una da bi dečku kupila automobil. Sada se o cijeloj situaciji oglasila i Una.

– E sada je stvarno dosta! Ovakve laži neću tolerirati. Kako vas nije sram ovako ugrožavati mene i moju obitelj? Sramite se, za ovo slijedi tužba – poručila je Una na svom Instagram storyju.

Inače, prema pisanju Kurira Una je navodno uzela novac i s dečkom otišla u salon automobila gdje su pogledali modele. Na sreću, onaj koji im se svidio nije bio dostupan, pa su im prodavači, koji su bili sumnjičavi otkud takvim mladim ljudima novac za nove automobile, rekli da moraju pričekati. Čola je u međuvremenu primijetio da mu nedostaje novac iz sefa, zbog čega je pozvao policiju koja je, navode srpski mediji, ubrzo stigla u njihovu obiteljsku kuću. Supruga Aleksandra je obavijestila i svoje kćeri, koje nisu bile kod kuće, te im rekla da imaju problem i da su pokradene, te da su službenici tu.

Kada je Una to čula, bila je zbunjena i odmah je došla u obiteljsku vilu, gdje je sve priznala. Djevojka je, kazao je izvor za Kurir, zaplakala i otkrila da je tajno uzela novac, a potom priznala i zašto. Ispričala se roditeljima što im je pripremila tako neugodnu situaciju i što su morali zvati policiju pa je vratila novac.

Pjevač i njegova supruga ostali su iznenađeni njezinim priznanjem, tim više što nikad nije bila problematična. No, nisu se naljutili na nju, već su joj rekli da to nije u redu, te da prema njima uvijek treba biti iskrena. Novinari Kurira pokušali su dobiti komentar od Čolića, no bio je nedostupan.

Una se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a ove je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit, otac joj je plaćao privatnog vozača. Pjevač je Unu i mlađu kći Laru dobio u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom se vjenčao 2001. godine.

