Zbog njega satima nisam gledao mobitel. Izveo je jedan od najvažnijih nastupa koje smo ikad imali

Kad su The White Stripes 2005. nastupili na otvorenom u dvorištu nekadašnje zagrebačke "Klaonice" u Heinzlovoj ulici, bio je kišni dan, ali je Sunce zasjalo svima kod nas koji su željeli vidjeti nove svjetske zvijezde i čuti protagoniste novog rocka. Bio je to jedan od najvažnijih nastupa koje smo imali, jer su The White Stripes stigli u naponu snage i značaja na svjetskoj rock sceni koju su prethodno osvojili.



Da je netko tada prognozirao kakva će biti budućnost Jacka Whitea, zasigurno ne bi pogodio sve što je od tada napravio, a pogotovo ne kako je to napravio i koliko je raširio svoj utjecaj, popularnosti i kreativne domašaje. Iako su The White Stripes bili top ponuda koja je na takav način komotno mogla nastaviti raditi dalje, Jack White u proteklih 17 godina pokazao se jednim od najznačajnijih svjetskih glazbenika sklonih sjajnim sviračkim i kreativnom pothvatima. Što je najbolje, priznali su mu to i svjetski mediji, pa je White jedan od onih koji je - bez obzira na to da li uđe u brak javno na koncertu, kao nedavno na američkoj turneji, ili snima odlične albume, surađuje sa slavnim prijateljima i održava sjajne koncerte - postao velika svjetska zvijezda pritom ne napravivši niti minimum kompromisa s glazbom koju stvara. Čak niti u filmu "Cold Mountain" u kojem je 2003. glumio, ako su ga gledatelji uopće prepoznali i znali o kome se radi.