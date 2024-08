Zbog Eminema je prestao mucati, prije slave bio je beskućnik, a slomila ga je vijest da mu trudna supruga ima tumor

Pjegavi crvenokosi niski dječak iz engleskog ruralnog područja, takav mladić ne postaje pop-zvijezda – razmišljao je Ed Sheeran u svojim tinejdžerskim godinama dok je još samo maštao o uspješnoj glazbenoj karijeri. Upravo taj dječak danas je u svojoj 34. godini jedan od najpoznatijih glazbenika te je 2019. godine glazbenom turnejom "Divide" zaradio 736,7 milijuna dolara, ponosni je vlasnik najvećeg hita prošlog desetljeća i njegova pjesma "Shape of You" u prošlom desetljeću preslušana je 2,4 milijarde puta na Spotifyu. Ovo je samo djelić postignuća britanskog glazbenika koji će danas, u subotu 10. kolovoza na Hipodromu u Zagrebu prvi put svirati pred hrvatskom publikom u sklopu europske turneje '+ - = ÷ x' Mathematics. Kako je uopće mladić koji je u djetinjstvu imao problema s mucanjem i sluhom svojim pjesmama zaveo milijune diljem svijeta i što se to magično krije u njegovoj osobnosti i talentu?

Da bismo vam dali odgovor na ovo pitanje, krenut ćemo od početka, od njegova odrastanja u Framlinghamu na istoku Engleske, gdje je s obitelji živio od svoje pete sve do 18. godine kada se preselio u London u želji da započne ozbiljniju glazbenu karijeru. Imao je samo četiri godine kada je počeo pjevati u lokalnom crkvenom zboru, gitaru je naučio svirati s 11 godina, a neko vrijeme svirao je i violončelo. Sviranje je za njega iz hobija preraslo u bijeg od problema i stvarnosti, pogotovo u tinejdžerskoj dobi. Dugo je strahovao da će mu problem s mucanjem i rupica koju je imao u bubnjiću stati na put ostvarenja glazbenog sna. Zbog mucanja i velikih dioptrijskih naočala u nižim razredima osnovne škole bio je meta izrugivanja vršnjaka i nerado se sjeća tog perioda. U toj dobi pažnju mu je privukao Eminem i fasciniralo ga je njegovo repanje do te mjere da je s 10 godina znao napamet repati njegove pjesme i to mu je pomoglo da se riješi mucanja. Godinama kasnije Ed će s Eminemom zajedno snimiti pjesmu "River" koja je 2017. godine bila objavljena na reperovu albumu "Revival". U tinejdžerskoj dobi na školskim priredbama dobivao je ovacije svojih školskih kolega koji su Eda već vidjeli kao pop-zvijezdu, u što je on tada teško mogao povjerovati. Nakon nastupa na školskim priredbama, počeo je svirati na malim lokalnim festivalima i na ulici. – Kada sam završio srednju školu, shvatio sam da se moram truditi svim silama i dati sve od sebe kako bih uspio, osim glazbe nisam imao drugog plana u životu – kazao je Ed.

Ulične svirke su ga očvrsnule jer publika nije uvijek bila blagonaklona prema njemu i doživio je svakakve uvrede. Jednom prilikom skupina pijanih tinejdžera razbacala mu je i uzela dio novca koji je zaradio tog dana svirajući na ulici i vikali su dok je on pokušavao svirati. Novac od svirki na ulici i u malim klubovima bio mu je tada jedini izvor zarade, a taj novac nije bio dostatan da mu pokrije troškove života i od 2008. do 2010. godine bio je beskućnik te bi često nakon nastupa publici s pozornice doviknuo kako nema gdje spavati i tražio je da se jave oni na čijem kauču može prespavati.

"Jedan cijeli tjedan proveo sam spavajući u metrou. Izašao bih, odradio svirku, pričekao do pet ujutro da se otvori metro, sjeo u vlak i spavao do podne pa opet sve ponovio. Nije bilo tako loše", napisao je u svojoj biografiji, a ova životna situacija poslužila mu je kao inspiracija za pjesmu "Homeless". Od beskućnika do statusa zvijezde je došao zahvaljujući svom prijatelju Jamali Edwardsu na čijem je YouTube kanalu objavio pjesmu "You Need Me, I Don't Need You". Broj upita za nastupe odjednom se povećao i 2011. samostalno je objavio EP "No. 5 Collaborations Project" te ga tada primjećuje Elton John. Te godine odlazi u Los Angeles gdje je nastupao u klubu The Foxxhole čiji je vlasnik glumac Jamie Foxx. Fasciniran njegovom životnom pričom i glazbom koju stvara, Foxx mu je ponudio boravak u svojoj kući u L.A.-u u kojem ima i glazbeni studio. Sljedećih šest tjedana Sheeran je neumorno pisao i svirao u njegovu studiju i ubrzo je potpisao ugovor s Atlantic Recordsom i izdao album "+" koji je postao drugi najprodavaniji debitantski album.

Najuspješnija pjesma s tog albuma bila je "The A team", a kada je čula pjesme s ovog albuma, Taylor Swift odmah je kontaktirala Sheerana zainteresirana za suradnju. Njihovi umjetnički senzibiliteti bili su slični i brzo se dogodio klik koji im je osim uspješne suradnje donio i dugogodišnje prijateljstvo. Bili su nerazdvojni zbog čega su se pojavile i glasine kako su u vezi, ali ta informacija je uskoro je demantirana kada se saznalo da je Sheeran u vezi sa škotskom pjevačicom Ninom Nesbitt koja se pojavila u njegovu spotu za pjesmu "Drunk" te joj je glazbenik posvetio pjesme "Nina" i "Photograph". Ova veza pukla je 2012. godine, a nova romansa u koju se Sheeran upustio bila je s Athinom Andrelos koja je radila sa slavnim chefom Jamiejem Oliverom. Veza s Athinom inspirirala ga je za pjesmu "Thinking Out Loud", a prekinuli su 2015. godine. Nekoliko mjeseci kasnije u New Yorku Ed je slučajno susreo svoju prijateljicu iz srednje škole Cherry Seaborn. Počeli su se intenzivnije družiti i prijateljstvo je preraslo u romansu i 2018. godine su se zaručili, a pjesma "Perfect" posvećena je Cherry i Sheeran kaže da je to njegova najdraža stvar.

– Nakon Božića otišli smo na odmor u Italiju. Sa sobom sam ponio prsten na koji sam ugravirao datum na koji sam planirao prosidbu. Sve sam organizirao i sve se trebalo odviti na otvorenom. Ali taj dan, baš za vraga, počela je padati kiša koja nije prestajala. Bio sam lud! Razmišljao sam kako moram odgoditi prosidbu, ali onda moram mijenjati i prsten jer na njemu je već bio ugraviran datum. Na kraju sam odlučio prosidbu prebaciti u kuću u kojoj smo odsjeli – ispričao je u jednom intervju. Vjenčali su se godinu dana kasnije. Nakon uspjeha albuma "+" i njegovi sljedeći albumi "x" (2014.), "÷" (2017.), "=" (2021.) i "-" (2023.) ostvarili su velike uspjehe, a Eda doveli do pozicije jednog od najbogatijih umjetnika današnjice. Tu dolazimo do druge strane slave s kojom se Ed često nije znao nositi. Priznao je da je imao problema sa svojim izgledom i pitao se hoće li ikada imati trbušnjake kao poznate pop-zvijezde. Čak i kad je dobro izgledao, nije bio sretan sa svojim odrazom u ogledalu. Taj problem posebno ga je mučio dok je radio s Justinom Bieberom i Shawnom Mendesom i na kraju su Eda njegove prehrambene navike dovele do bulimije.

– Imam problem s prehranom. Pravi sam izjelica i hrana mi je nekada bila utjeha. Sada su mi se prioriteti promijenili i više vježbam, želim biti uzor svojim kćerima – izjavio je u jednom intervju. Na koncertima je pjevao pred desecima tisuća ljudi, ali često se osjećao usamljeno i priznao je kako bi radije da ga obožavatelji zaustave i porazgovaraju nego da samo snimaju selfieje s njim. Zato na svoje koncertne turneje uvijek vodi najbolje prijatelje, svoj krug ljudi s kojima se druži nakon nastupa, a u tom uskom krugu ljudi uvijek je bio i Jamal Edwards za kojeg je Ed isticao da mu duguje svoju karijeru. U veljači 2022. godine zaredao se niz nesretnih vijesti od kojih se pjevač još nije u potpunosti oporavio i koje su ga dovele do teške depresije. Njegov prijatelj Jamal preminuo je 20. veljače, samo četiri sata nakon što se zadnji put čuo sa Sheeranom. Jamal je tragično preminuo od srčanog zastoja izazvanog uzimanjem kokaina i alkohola, imao je tek 31 godinu.

– Imao sam prijatelje u srednjoj školi kojima su umrli roditelji i preko noći oni su odrasli. To se sada dogodilo i meni, shvatio sam da tek kada osjetiš ovakvu bol zbog gubitka drage osobe, tek tada počinje odrastanje, tada počinju sranja u stvarnom životu – rekao je Ed. Jamalova smrt dogodila se neposredno nakon što je Ed saznao da je njegovoj supruzi u šestom mjesecu trudnoće otkriven tumor na ramenu. Ta vijest ga je shrvala i u Disneyevu dokumentarcu o svom životu Ed je rekao kako se pred Cherry trudio biti hrabar i pružiti joj podršku, ali kada bi ostao sam, nije mogao suspregnuti suze. Glazbenik je uvijek bio suzdržan oko svojih emocija, pogotovo oko pokazivanja u javnosti i kada se nekoliko mjeseci nakon prijateljeve smrti i dijagnoze svoje supruge slomio pred publikom tijekom jednog nastupa i nije mogao suzdržati suze, Cherry je rekla da nije iznenađena što se to dogodilo jer si Ed nije dao vremena da tuguje i procesira sve što mu se dogodilo. Na njezin nagovor uskoro je krenuo na psihoterapiju.

Ed je u objavi na Instagramu objasnio da se sa svojim mentalnim zdravljem borio 2022. godine, nakon što je saznao za Cherryinu dijagnozu. Započeo je tekst na društvenim mrežama napisavši kako je na albumu radio gotovo 10 godina, no da je niz događaja u 2022. promijenio njegov život. – Radio sam na "Subtractu" čitavo desetljeće pokušavajući isklesati savršeni akustični album, pišući i snimajući stotine pjesama s jasnom vizijom onoga što sam mislio da bi trebao biti. Onda je početkom 2022. niz događaja promijenio moj život, moje mentalno zdravlje i na kraju način na koji sam gledao glazbu i umjetnost. Pisanje pjesama je moja terapija. Pomaže mi da shvatim svoje osjećaje. Pisao sam bez razmišljanja o tome koje će pjesme to biti, samo sam pisao što god je ispalo. I u nešto više od tjedan dana zamijenio sam desetljeće rada svojim najdubljim, najmračnijim mislima – napisao je glazbenik.

– Unutar mjesec dana mojoj su trudnoj supruzi rekli da ima tumor, a nije bilo načina za liječenje do poroda. Moj najbolji prijatelj Jamal, moj brat, iznenada je umro, a ja sam se našao na sudu braneći svoj integritet i karijeru tekstopisca. Prolazio sam kroz strah, depresiju i tjeskobu. Osjećao sam se kao da se davim, s glavom ispod površine, gledam prema gore, ali ne mogu doći do zraka. Kao umjetnik nisam osjećao da bih mogao vjerodostojno staviti u svijet rad koji ne predstavlja točno gdje sam i kako se trebam izraziti u ovom trenutku svoga života – dodao je. Otvoreno je kasnije u intervjuima priznao kako od Jamalove smrti ne konzumira drogu i alkohol, a u intervju za Rolling Stone kazao je kako je 2022. često pomišljao da nema razloga živjeti i osjećao se kao da se utapa.

– Do svoje 24. godine nikada nisam probao drogu, na zabavama je uvijek alkohol bio moj odabir. Sjećam se da sam samo bio na nekom festivalu i rekao sam: "Pa, ako to rade svi moji prijatelji, ne može biti tako loše." I onda sam probao kokain. Na početku je to bilo jednom tjedno, a onda mi je prešlo u naviku pa sam uzimao jednom dnevno, pa dva puta dnevno.... – ispričao je nedavno. Nakon Jamalove smrti zakleo se kako u sjećanje na svog prijatelja više nikada neće posegnuti za drogom. Njegova supruga Cherry Seaborn također je poticala Sheerana da prestane piti alkohol prije rođenja njihova prvog djeteta.

– Dva mjeseca prije nego što se Lyra rodila Cherry je rekla: "Ako mi pukne vodenjak, želiš li stvarno da me netko drugi odveze u bolnicu?" Tada sam puno pio i razumijem zašto je to rekla. I tada mi je kliknulo i rekao sam da prestajem piti. Popiti nekoliko piva je jedna stvar. Ali popiti bocu votke je druga stvar – ispričao je Sheeran i dodao: "Rekao sam sebi: Ulaziš u tridesete. Odrasti! Dosta si se zabavljao, sada je vrijeme za novo poglavlje." Njegovi najveći hitovi donijeli su mu i tužbe za plagiranje. Za kršenje autorskih prava u pjesmi "Photograph" pjevač je tužen 2016. godine. Thomas Leonard i Martin Harrington tvrdili su tada da je u pitanju plagijat njihove pjesme "Amazing", objavljene 2012. godine. Kao razlog tužbe naveli su čak 39 identičnih nota u refrenu, a slučaj je odbačen 2017. godine.

Poznatog pjevača tužilaje i obitelj pokojnog Eda Townsenda, koautora pjesama Marvina Gayea, i to za plagiranje poznatog hita "Let's Get It On" u kreiranju svoje pjesme "Thinking Out Loud" iz 2014. godine. Prošle godine sudac je odlučio da popularni pjevač nije plagirao pjesmu Marvina Gayea. Uoči same presude Ed je izjavio kako će, ako sud utvrdi da su optužbe legitimne, završiti svoju glazbenu karijeru. – Ako se to dogodi, gotov sam, prestajem. Smatram da je to stvarno uvredljivo. Jako naporno radim da budem tu gdje jesam. Da sam učinio ono za što me optužujete, bio bih pravi idiot da stanem na pozornicu pred 20.000 ljudi i učinim to. Postoji samo određen broj nota i vrlo malo akorda koji se koriste u pop-glazbi. Slučajnost će se sigurno dogoditi ako se 60.000 pjesama svaki dan objavi na Spotifyu. To je 22 milijuna pjesama godišnje, a dostupno je samo 12 nota – rekao je Sheeran. Srećom, sud je presudio u njegovu korist i Ed nije odustao od glazbe na radost milijuna svojih obožavatelja, a njih više od 60 tisuća slušat će ga sljedeće subote na Hipodromu. Ulaznice za stajanje su rasprodane i ostalo je još malo ulaznica za tribine, a radovi na tribinama i pozornici Hipodroma u punom su jeku kako bi sve bilo spremno za veliki glazbeni spektakl.

