Za njim su 90-ih ludjele Hrvatice: Preutkao je djevojku, završio u zatvoru, a šuškalo se i da je zlostavljao Shakiru

Portorikanski glumac Osvaldo Rios (64) domaćoj se publici urezao u pamćenje kultnom telenovelom 'Kassandra', koja se premijerno emitirala početkom devedesetih i u Hrvatskoj bilježila visoku gledanost. Uloga blizanaca Luisa Davida i Ignacija bila mu je odskočna daska u karijeri, a markantni glumac, tada 32-godišnjak, preko noći je postao globalni seks-simbol.

Danas, tri desetljeća kasnije, Rios gazi sedmo desetljeće, no čini se kao da je vrijeme za njega stalo. Iako mu lice krasi pokoja bora, od njegovih mišića i dalje zastaje dah, a glumac koji u listopadu slavi 65. rođendan izgleda znatno mlađe. Njegova pojava i danas izaziva divljenje, no karijeru su mu obilježile kontroverze koje su bacile tamnu sjenu na njegovu slavu.

Pet godina nakon 'Kassandre', započeo je strastvenu vezu s tada 20-godišnjom kolumbijskom zvijezdom Shakirom. Njihova ljubav privukla je golemu pozornost zbog 17-godišnje razlike u godinama. Pjevačica ga je nazivala svojom velikom ljubavi, a tijekom osmomjesečne romanse posvetila mu je pjesme 'Moscas en la casa' i 'Que vuelvas', koje su opisale uspon i pad njihove veze.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Idila se, međutim, našla u središtu skandala. Rios je osuđen na zatvorsku kaznu jer je 1996. fizički napao svoju tadašnju djevojku. Ubrzo su krenule i glasine da je zlostavljao Shakiru, što je glumac oštro demantirao. - To je jedna od najvećih laži ikad izmišljenih. Sama je rekla da sam se prema njoj ponašao kao prema princezi - branio se Rios, dok pjevačica o toj temi nikada nije javno govorila.

Unatoč svemu, Osvaldo je nastavio s karijerom glumca, modela i pjevača. Iza sebe ima tri propala braka te je ponosni otac trojice sinova: Giuliana, Osvalda i Alessandra, od kojih najstariji nevjerojatno nalikuje ocu.