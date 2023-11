Z ++ uoči koncerta karijere: 'Porin čuvam kod roditelja, oni su najponosniji na moj uspjeh'

Jedan od najperspektivnijih novih autora i izvođača te miljenik nove generacije publike – osječki glazbenik, producent i autor Z++ najavljuje svoj najveći samostalni koncert do sada. Koautor i producent vodećeg domaćeg hit-singla godine "Trebaš li me", ujedno i dobitnik nagrada Porin i Cesarica, stiže u zagrebački Dom sportova u subotu 2. prosinca. Pravog imena Zvonimir Husnjak, ovaj mladi svestrani autorsko-producentski čarobnjak u svega nekoliko godina aktivnosti istaknuo se kao vodeće ime moderne domaće trap-pop scene. Iza sebe ima dva studijska albuma, kao i niz autorskih singlova za koje potpisuje glazbu, tekst i produkciju, a koji na digitalnim streaming platformama ostvaruju milijunske brojke slušanosti: njegovih deset najslušanijih pjesama na Spotifyu prelazi broj od 12 milijuna streamova, dok videospotovi na YouTubeu prelaze čak 20 milijuna pregleda. Z++ bio je i gost u studiju Večernjeg lista, te nam u emisiji otkrio kako teku pripreme za koncert.

Nemam baš neki osjećaj treme. Više se borim s tim tehničkim stvarima, da sve bude bolje. A što se tiče treme, to me baš i ne dotiče nešto. Najbitnije mi je da s gostima odradim koncert na nivou, da sve ispadne odlično, kazao je Z++. Najavio je i kako će biti fostiju, no nije htio otkriti tko.

- Prvo sam počeo svirati gitaru. Kad sam bio mlađi, išao sam glazbenu školu, a audioprodukciju na kompjutoru počeo sam raditi sam u srednjoj školi. Uvijek me to zanimalo pa sam gledao kako to drugi rade na internetu i učio. Onda sam malo preko interneta počeo i prodavati neke instrumentale, pa sam upoznao i ekipu iz grupe Retfalanta, s kojima sam prvo radio na produkciji, a onda sam i ja počeo repati, rekao je glazbenik koji je producent i koautor Porinom nagrađenog hita "Trebaš li me", kojeg pjevaju Eni Jurišić i Matija Cvek.

- Matiju znam sa Zagrebačkog festivala, tamo smo se upoznali. Nešto smo razgovarali, družili se i onda je on meni u jednom trenutku samo poslao tu pjesmu na kojoj su njih dvoje pjevali uz klavir. Na tu sam snimku napravio instrumental koji im se odmah svidio pa su snimili vokale. Zanimljivo je da se tijekom snimanja te pjesme Eni, Matija i ja ni jednom nismo našli uživo, kazao nam je i otkrio gdje čuva Porin.

- Odnio sam ga roditeljima, oni su najponosniji na moj uspjeh, rekao je Z++. Što nam je još kazao osječki glazbenik pogledajte u videu.

