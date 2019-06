Vrag nikada nije bio ljepši: Lucifer ruši rekorde gledanosti

Vragu u paklu dosadila su bezbrojna stoljeća mučenja, jednoličan život smišljanja novih tortura, pa je odmor potražio u gradu anđela – Los Angelesu. No, susret sa živim ljudima odvodi ga ravno na kauč psihoanalitičarke.

To je okvir TV serije “Lucifer”, čije je tri sezone producirao Fox, ali s maćehinskim odnosom prema neželjenom djetetu, o čemu svjedoči i tretman koji ta serija ima i kod nas, skrivana u nevjerojatnim terminima na domaćim televizijama. No, i za Vraga ima spasa, a ovdje su to bili brojni obožavatelji koji su kroz platformu “Spasite Lucifera” natjerali moćni Netflix da preuzme seriju i dovede je do logičnog kraja. Netflix tako potpisuje četvrtu i petu (završnu) sezonu serije, a upravo na Netflixu “Lucifer” ruši rekorde. Ta serija već sedmi tjedan zaredom drži prvo mjesto na ljestvici serija gledanih odjednom, u neprekinutom nizu, i ako se taj trend nastavi potući će do nogu i samu “Igru prijestolja”.

Ne treba se čuditi takvom razvoju događaja jer osim očaravajućeg glavnog lika – Vrag doista nikada nije bio ljepši – riječ je o serijskom sadržaju u kojem potpuno mogu uživati zahtjevniji TV gledatelji. Naime, za promišljenije gledatelje prava zvijezda ove serije nije glavni glumac, koliko god uvjerljiv i šarmantan Vrag bio, već njezin tvorac Tom Kapinos, koji je u nju ugradio cijeli niz subverzivnih elemenata. Oni najjači svakako se referiraju na način na koji religija govori o raju i paklu. Baš to ova serija izvrće na glavu. I čini to promišljeno i pametno.

Lucifer tako vrlo uspješno uživa u svim svojim manama: izuzetno je tjelesan i seksualan, sasvim mu je svejedno jesu li mu partneri žene ili muškarci (iako je to u seriji dosta diskretno), ne bira mnogo, već “troši” sve redom, nitko mu ne može odoljeti (osim jedne jedine žene), u Los Angelesu otvara superuspješan noćni klub te se kao poseban savjetnik uključuje u rad tamošnje policije, kojoj pomaže njegova moć otkrivanja najskrivenijih ljudskih žudnja.

Istodobno ne skriva tko je i odakle dolazi, što ljudi prihvaćaju kao neobičan smisao za humor i prikrivanje stvarnosti. No, ono što se skriva iza njegovih riječi problemi su suvremenog (i svakog drugog) svijeta. On dolazi iz (rekli bismo danas) krajnje nefunkcionalne obitelji. Iz protesta protiv oca (Boga) manipulatora, nakon dolaska na zemlju reže svoja anđeoska krila i svaki njegov potez zapravo je način da se osveti ocu.

Uz to, svakom tko želi slušati, priča o pravoj naravi pakla. I tu dolazimo do duboko promišljenih dijelova ove priče: Vrata pakla uvijek su otvorena, tvrdi Lucifer, a on nije taj koji bira ljude koji završe u paklu. Oni, naime, dolaze sami.



Ova naoko komplicirana priča prepuna božanskih likova i demona umotana je u klasičan žanr policijske serije, gdje se u svakoj epizodi rješava određeni zločin. Glavni glumac Tom Ellis priznaje da je i sam radom na seriji do kraja proniknuo u njezinu “vražju” stranu, a na pitanje zašto su baš njega autori i producenti serije na audiciji izabrali da glumi Lucifera, duhovito odgovara:

– Samo su meni iz glave virili roščići. Dok sam izlazio iz prostorije, netko je dobacio: “Ima i rep. To je naš momak!“

A da bi apsurdi vezani uz seriju bili još uzbudljiviji, treba reći da glavni glumac dolazi iz obitelji u kojoj je svećenički poziv čest.

– Moj je tata pastor, stric mi je pastor, sestra mi je pastorica. Odrastao sam na ljudskim plodovima kršćanstva pa su poruke u obitelji uvijek bile mir, ljubav i razumijevanje, iako teme Sotone i prokletstva nikada nisu bile dio naših razgovora. No, sigurno mi je upućenost u religiju pomogla da uvjerljivo odglumim Lucifera – rekao je Ellis.