Vraćaju se Prijatelji! Od honorara kojeg će dobiti će vam se zavrtjeti u glavi

Jedna od najpopularnijih humorističnih serija svih vremena vraća se na televiziju!

Naime, fanove diljem svijeta oduševila je vijest koja je osvanula na Instagram profilu streaming servisa HBO Max - "Prijatelji" se ponovno okupljaju. Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica i Chandler pojavit će se zajedno u specijalu nakon gotovo 16 godina. Što se dogodilo sa slavnom grupom prijatelja, obožavatelji će saznati možda već ovog proljeća jer se streaming-servis pokreće u svibnju. Iako se točan datum prikazivanja još ne zna, glumci Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston i Lisa Kudrow već neko vrijeme objavljuju zajedničke fotografije na Instagramu i druže se. Šuška se da bi svaki od njih zaraditi između 2,25 i 2,5 milijuna dolara.

Različite sudbine glumaca

Zanimljivo je da su nakon prikazivanja serije glumci prerasli u megazvijezde iako nije svima život bio jednako lak. Jedna od najtužnijih hollywoodskih priča zasigurno je ona glumca Matthewa Perryja koji je utjelovio simpatičnog i sarkastičnog Chandlera Binga. Glumac je najbolje godine proveo u centrima za odvikavanje i zbog ovisnosti je zamalo bio zaboravljen i odbačen. Rijetko je izlazio u javnost, a kada bi ga fotografi kojim slučajem sreli na ulici, izgledao je potpuno zapušteno i utučeno. U jednom intervjuu, na iznenađenje mnogih, kazao je da se uopće ne sjeća tri godine koje je proveo na setu "Prijatelja".

- U jednom trenu svoju ovisnost više nisam mogao skrivati. Nisam pio i drogirao se na setu, ali uvijek sam bio mamuran - kazao je Matthew. Shvatio je da mora nešto učiniti pa je na 28 dana otišao u centar za odvikavanje. Rekao je da mu je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u životu. Prestao je konzumirati opijate, no nastavio je piti. Sada se osjeća bolje iako neki njegovi statusi na društvenim mrežama znaju zabrinuti obožavatelje. Za razliku od njega, glumica Jennifer Aniston može biti definicija uspjeha u rječniku.

Srušila Guinnessov rekord

Ima 51 godinu, a žene diljem svijeta još uvijek žele izgledati kao ona, što potvrđuju i na njezinu, tek nedavno otvorenom Instagram profilu kojim je srušila Guinnessov rekord. Glumica je u mjesec dana skupila više od 20 milijuna pratitelja. Aniston je još uvijek jedna od najzaposlenijih glumica u komedijama, a trenutačno glumi u seriji "The Morning Show" uz Stevea Carella i Reese Witherspoon. Ipak, Jennifer još nije uspjela naći srodnu dušu. Nakon što ju je glumac Brad Pitt ostavio zbog Angeline Jolie, bila je u vezi s kolegom Justinom Therouxom, no ni to nije potrajalo. Simpatična Aniston ne očajava zbog toga, ali mnogi su uvjereni da Pitt nakon razvoda od Angeline želi obnoviti svoju vezu s glumicom i da su zbog toga sve češće zajedno u javnosti. Oboje su demantirali da su u vezi, no šuškanja ne prestaju već neko vrijeme.