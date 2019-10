Vraća se Las Vegas Show! Vatrene plesačice i kapelica za vjenčanja opet u Zagrebu

Nakon prvog rasprodanog Las Vegas showa, održanog ove godine u Laubi sa 1200 gostiju, ovaj jedinstveni show donosi raskoš, vatromet, poznata imena i puno dobre zabave u Tvornicu Kulture!

Las Vegas show se od drugih tematskih događanja izdvaja svojim programom koji je izuzetno zabavan, dinamičan i šaren. Kroz šest tematskih dijelova showa na koje je podijeljen (Rat Pack, Italia, Rock and Roll, Elvis Presley the King, Hollywood, Christmas songs) uživat ćete u posebnim izvedbama poznatih klasika poput "Suspicious Minds", "Fly Me to the Moon", "Let's Twist Again", "Crazy Little Thing Called Love" i dr.

Foto: PR

Domaćin showa bit će Robert Mareković, lider banda Swingers i cijenjeno radijsko voditeljsko ime. Band je sastavljen od 11 članova, stoga se mogu očekivati fantastični aranžmani poznatih glazbenih brojeva.

Ovaj glazbeno artistički koncept sa sobom donosi realističnu scenografiju, nezaobilazne i prekrasne plesačice u raskošnim Las Vegas kostimima, akrobate, vatromet, čak i plesnu školu swinga za sve zainteresirane posjetitelje!

Veliki hit prvog Las Vegas Showa bilo je 250 vjenčanih parova, stoga se i ovaj put priprema kapelica u kojoj će imitator Elvisa Presleya "vjenčati" sve parove koji to budu željeli. Za uspomenu će dobiti i Las Vegas certifikat kao potvrdu "vjenčanja", te sliku iz photo bootha.

Foto: PR

Sam Las Vegas show traje nešto više od 150 minuta, nakon čega će plesni podij do ranih jutarnjih sati zagrijati DJ gost iznenađenja. Ukoliko ste ljubitelji raskoša i fantastične glazbe, nikako nemojte propustiti ovaj show koji se rijetko može vidjeti i čuti.