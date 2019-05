Voditelji 101-ice otkrili pojedinosti o prosvjedu iz '96-e i što su radili prije dolaska na radio

Ove godine u svibnju kultni Radio 101, od 1984. do 1990. godine poznat kao Omladinski radio, slavi 35. rođendan. Priča je počela u petom mjesecu 1984. godine kada je počelo emitiranje programa, a kao službeni datum odabran je 8. svibnja te godine.

Prva lokacija Radija 101 bila je u dobro poznatom Studentskom domu Stjepan Radić na Savi, a prije same Univerzijade u Zagrebu 1987. godine, Stojedinica se preselila u Gajevu 10 u centru Zagreba, gdje se nalazi i danas. Omladinski radio preimenovao se u Radio 101 1990. godine jer je radiostanica emitirala svoj program na frekvenciji 101 MHz. Tijekom cijelog svojeg postojanja “Stojedinica” je opstala kao radio koji stvara i promovira sadržaj bez kompromisa i cenzure, što 1996. godine po završetku rata, nije bilo po ukusu tadašnjoj vlasti pa su im probali oduzeti koncesiju.

Takav pokušaj sabotaže kulminirao je povijesnim prosvjedom u studenom iste godine kada se na glavnom zagrebačkom trgu okupilo oko 100 tisuća ljudi, a naši sugovornici, najdraži glasovi “Stojedinice” i osvajači Večernjakovih ruža, voditelj "Rock Antologije" Slavin Balen te voditelji “Jutra bez cenzure” Ivana Pevec – Ifka i Marko Tomšić – Šaman otkrili su nam gdje su tada bili, kako danas gledaju na više od tri desetljeća postojanja radija i gdje čuvaju svoje Ruže.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

– Prije prvog prosvjeda za Radio 101 na Cvjetnom trgu uništen je moj auto, Toyota Celica. Zamalo sam stradao na cesti, na Bukovačkoj cesti u Maksimiru, gdje sam tada živio u rodnoj kući. Gume su bile izrezane nekim oštrim predmetom, što u sumraku nisam ni primijetio niti očekivao, a silaskom s pločnika, zarotirao sam se na cesti. Ipak, nitko nije naletio na mene, pukom slučajnošću. Zbog navedenog, nisam bio na tom prosvjedu. Dan poslije, naravno bez auta, bio sam na Trgu – ispričao nam je Slavin koji je na radiju od samog početka. Kao veliki ljubitelj glazbe već od 1983. godine je bio glazbenik na radiopostaji Radio Velika Gorica, ali kada je 1984. osnovana Stojedinica, shvatio je da ima veću mogućnost prezentacije vlastitih glazbenih afiniteta.

Paralelno radeći na dva radija, stjecao je svoje glazbeno znanje sve dok se 1992. godine nije odlučio napustiti Radio Veliku Goricu i odanost pokloniti Stojedinici. Iza njega su impresivne brojke realiziranih autorskih emisija, njih otprilike 2800, a najpoznatije su Electro Funk Premijera, Black Saturday, Subotnik, Radio 101 In The Mix. U odnosu na prošlu godinu ima čak 100 emisija više, jer tjedno vodi dvije. Od Balena svaki tjedan dobivamo neizbježnu lekciju iz rock n’ rolla koja dolazi sa spomenutom Rock antologijom. Brojni svjetski poznati glazbenici su se tim putem javljali u eter, a među njima su Ian Anderson (Jethro Tull), Jesse Hughes (Eagles of Death Metal), Tony Martin (Black Sabbath) i slični. Ipak, Slavin priznaje kako mu zbog silnih obaveza partnerica Snježana pruža nemjerljivu pomoć.

– Kako sam često na radnom mjestu, tako sam Snješku zamolio da sakuplja izjave, pozdrave i autograme. U ovih sedam godina intervjuirala je članove grupa The Black Keys, Foals, Bomba Estéreo, Blondie, Buraka Som Sistema, Asian Dub Foundation, Wolfmother... – kaže Balin koji priželjkuje u skoroj budućnosti pozdrav ili intervju s Davidom Coverdaleom (Whitesnake) ili Markom Knopflerom (Dire Straits). S manjim stažom na radiju, ali jednakim entuzijazmom voditelji “Jutra bez cenzure”, emisije koja je ove godine osvojila Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine, Ifka i Šaman sjećaju se prosvjeda iz 1996. iz perspektive srednjoškolaca kojima se tim povodom opravdalo markiranje iz škole.

– Tada sam išla u srednju školu i razrednica nam je opravdala markiranje. To su bila neka druga vremena. Nije bilo Facebook revolucija, narod je izašao na ulicu kako bi pokazao što misli. I postigao cilj – prisjeća se Ifka, profesorica talijanskog i hrvatskog jezika čija radijska priča počinje kad je prije pet godina saznala za spikersku radionicu Radija 101 te je tako od news prezenterice vikendom došla do suvoditeljstva “Jutra bez cenzure”, emisije s kojom većina slušatelja započinje svoj dan te koja bez najave i cenzure prihvaća pozive slušatelja koji komentiraju temu programa. Njezin kolega Marko, slušateljima poznat kao Šaman, sjeća se tih dana komentirajući da “ono što se tamo dogodilo teško da se više može ponoviti”.

Foto: Privatna arhiva

– Ja sam tada još bio školarac. Srednja škola točnije. Skupila se ekipa i išlo se na Trg bez razmišljanja. Ljudi su se sada povukli u sebe i jednostavno im se ne da više izlaziti i prosvjedovati jer misle da se ništa neće promijeniti. I internet je dao svoj obol cijeloj priči. Lakše je prosvjedovati pred ekranom. Priznajem da i sam sebe ulovim u tom stanju. Nažalost. To bi se trebalo promijeniti – govori nam Tomšić koji je prije dolaska na Radio radio kao bravar, lakirer, varilac, vozač viljuškara, dostavljač uredskog materijala, a priča nam kako je postavljao i karniše!

– Imao sam pokušaj studiranja koji je propao jer sam počeo raditi na 101. Otkrio sam radio i tu je bio kraj studiranja i pronalaženja drugih poslova. Ljubav! – priznaje voditelj i objašnjava zašto je njihova publika najbolja na svijetu.– Iz dana u dan svako jutro pale radio kako bi slušali “Jutro bez cenzure”. Ifka i ja ih volimo jer nas prihvaćaju kakvi jesmo. Ne glumatamo. Ako ne vjerujete, možete poslušati kakve razgovore vodimo na cugi poslije posla – kaže voditelj, a na pitanje kod koga je Večernjakova ruža trenutačno Ifka sa smijehom govori kako su odustali od modela “rastavljenih roditelja” – da preko tjedna bude kod nje, a vikendom kod njega.

– Ruža je tamo gdje “šef” Šaman kaže da mora biti – u redakciji. Šalu na stranu, ondje joj je i mjesto, pripada emisiji – tvrdi ona, a Marko dodaje kako je prvi plan bio da Ruža pripadne onome tko zadnji ostane na nogama na pobjedničkom slavlju.

– Zasada stoji bratski u redakciji i smišljamo neki novi izazov – potvrđuje Marko njezine riječi.

Radiostanica koja je u više od tri desetljeća osvojila srca mnogih slušatelja. imala čak deset redakcija i više od 1200 zaposlenih, od novinara i glazbenih urednika pa do vanjskih suradnika, može se ponositi slušateljima koji su stali uz njih kad je bilo najteže, onda 1996. godine i 2011., kada je pokrenut stečajni postupak. Sudbina radija kao medija koji, prema Ifkinim riječima – ne oprašta puno, a sve čuje, ne zabrinjava Slavina Balena. – Uz interaktivne društvene mreže, nemoguće je očekivati dominaciju radiodifuzije nad internetskim kanalima i kabelske televizije. Digitalna platforna vjerojatno neće značiti prestanak rada FM radiopostaja – zaključuje Balen.