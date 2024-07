Voditelj Dnevnika svoj bi posao trebao moći obavljati i bez alpinističkih vještina

Reprize, sve televizije, tri kaktusa

U ovom kratkom razdoblju između nogometnog Eura i početka Olimpijskih igara vidi se sve bogatstvo ljetnih shema triju najvećih nacionalnih televizija. Kada sam na HTV-u vidio “Potjeru” i “The Voice”, na idućem kanalu utakmicu s nekih davno završenih Olimpijskih igara, a na ostalim nacionalnim televizijama samo sapunice ili prastare filmove, što me drugo moglo uhvatiti nego potpuna šiza. Srećom, većina nas ne ovisi samo o onome što prikazuju tri nacionalne televizije i imamo još sto kanala preko IPTV-a, ali to nije nikakvo opravdanje za pustoš koju vidimo u ovim ljetnim mjesecima. Još prije koju godinu u ovom razdoblju HTV nas je znao počastiti programom uživo iz neke jadranske sredine, gdje bi se predstavilo to mjesto, i bilo bi u sklopu takvih emisija za svakoga ponešto. Nema potrebe da sada idemo još dalje u prošlost pa se sjetimo i Jadranskih susreta. Doduše, HTV je imao jedan prijenos tu večer, s natjecanjem ženskih klapa u Omišu, ali na Drugom programu, dok su na Prvom ostale reprize. I tako, kako nismo imali što gledati na osam kanala triju nacionalnih televizija, vidjeli smo barem da Max Sport ima prijenos pripremne utakmice vaterpolo reprezentacije uoči Olimpijskih igara, ali i da ima zanimljivih autorskih emisija na lokalnim televizijama.

LJETNI ĐIR, MREŽA TV, dvije ruže

Tog sam petka, s carevanjem repriza, tako srećom na Mreža TV naletio na emisiju “Ljetni đir” koju bih očekivao da mi servira HTV, a koja se bavi turističkim događanjima, što na obali, što na kontinentu. U ovom je dijelu godine svakako zanimljivo vidjeti što se događa u našim sredinama, što se može posjetiti, a rekao bih i kako je, nažalost, mnogim našim sugrađanima ovo jedini način da dožive kako se uživa na obali jer si, s ovim cijenama smještaja, sve manje Hrvata može priuštiti ljetovanje. U emisiji “Ljetni đir” vidjeli smo nekoliko zanimljivih priloga, primjerice s promjenama u Noći punog mjeseca u Zadru te zanimljivu Brežićku noć u Povljani na Pagu, a posebno treba pohvaliti da smo vidjeli i događanja iz Banovine i Slavonije jer je posljednjih godina i na kontinentu itekako živo u ljetnim mjesecima. Nema Mreža TV neki skupocjeniji blještavi studio niti se voditeljica vozi i snima najave priloga s niza različitih lokacija, ali u ovoj pustoši ljetne sheme ovo je više nego dovoljno i zanimljivi prilozi s turističkih destinacija su sve što se traži.

COOLTURIST, NOVA TV, jedna ruža

Ima i Nova TV emisiju koja se bavi turističkom ponudom Lijepe naše, ali “Coolturist” ide vikendom u jutarnjem terminu. Ruža ovom prilikom ide za voditeljicu Petru Gajšak koja je praktički sinonim za smiješak na TV ekranima, ne sjećam se je li dotična voditeljica ikad viđena bez smiješka na licu. Redoviti pratitelji showbizz emisija Petre će se sjetiti kao jedne od novinarki ugašenog RTL-ova magazina “Exkluziv”, a kasnije kao suvoditeljicu za vrijeme rukometnih prvenstava na tom istom RTL-u. Ovog vikenda smo u “Coolturistu” gledali reportaže iz Gorskog kotara i Slavonije, tako da i ovdje ide plus što ne gledamo samo morske hit destinacije nego vidimo što nam se od aktivnog turizma nudi na kontinentu. Voditeljica Gajšak se za potrebe priloga često i okušala u aktivnostima koje se pružaju turistima pa se ovaj put i sama spustila raftingom u Gorskom kotaru.

DNEVNIK, HTV 1, jedan kaktus

Pri dizajniranju ove posljednje inačice studija Dnevnika HTV-a netko je zamislio povišenje na koje se voditelji i voditeljice moraju penjati i silaziti s njega dok najavljuju najnovije vijesti. U studiju prevladava ogromno plavetnilo i voditelji se penju na tu stepenicu da bi se u malom prozorčiću vidjela ilustracija teme koje slijedi, a ponekad i neka 3D čudesa. Bilo je pitanje vremena kad će netko usred Dnevnika pasti, a to se nažalost ove subote dogodilo Zrinki Grancarić, koju moram pohvaliti jer se super snašla. Brzo se digla i sa smiješkom prokomentirala da je živa. Ženama u studiju HTV-a još više prijeti pad jer nose štikle, neće se valjda od njih očekivati da stoje u ravnim cipelama zbog ideje da se u emisiji uživo nepotrebno trebaju penjati gore-dolje? Uistinu smatram da voditelj Dnevnika svoj posao može obavljati bez potrebe za alpinističkim vještinama.

