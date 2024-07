FOTO Rakitićeva supruga se oglasila nakon dolaska u Split, ovo je njezina poruka

Raquel Mauri, supruga novog Hajdukovog igrača Ivana Rakitića objavila je na Instagramu obiteljsku fotografiju snimljenu u Splitu te je uz ovu objavu na Instagramu napisala: S velikim entuzijazmom započinjemo našu novu avanturu. Hajduku i Splitu hvala na lijepoj dobrodošlici. Podijelila je i nekoliko fotografija dočeka Ivana Rakitića u Splitu i na Poljudu. U komentarima su joj se javili pratitelji i poželjeli dobrodošlicu u Split.

- Nadamo se da će ova sezona biti uspješna. Želim vam kao obitelji puno lijepih trenutaka i sve najbolje od srca. Dobrodošli obitelj Rakitić. Kako ste vi lijepa obitelj. Bilo je divno vidjeti sve te ljude koji su izašli podržati Ivana i prirediti mu veličanstven doček jer kao jedan od najvećih igrača svih vremena on to zaslužuje. Cijeloj obitelji želim dobrodošlicu u Hrvatsku. Nadam se da ćete se ovdje lijepo provesti. Jako sam sretan što Ivan igra za klub u mojoj zemlji. Želimo mu svu sreću i uspjeh u novom klubu - bio je samo dio komentara. Ivan i Raquel upoznali su se 2011. godine, a riječ je o danu kada je Rakitić, kao 21-godišnjak, stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je privolim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je ranije, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci. Vjenčali su se 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba.

- Rekao sam joj da organiziram zabavu u našem tapas baru koji smo neko vrijeme držali u Sevilli. No, umjesto glazbe i puno ljudi, dočekao ju je potpuno prazan bar: u sredini je bio samo stol za nas dvoje, s cvijećem i svijećama. Nakon večere kleknuo sam pred nju, izvadio prsten s briljantom i umjesto uobičajenog "Hoćeš li..." izrekao sam joj svoje ljubavne zavjete - otkrio je nogometaš koji se s Raquel prvo vjenčao u tajnosti 2013., a zavjete su ponovili dvoje godine kasnije u jednoj crkvi u Sevilli. Zajedno su dobili dvije kćeri, 10-godišnju Altheu i tri godine mlađu Adaru, a poznato je i da svaki slobodan trenutak provode zajedno.