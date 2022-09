Vikendom je na rasporedu politička emisija koju je odlično slušati, ali užasno gledati

Točka na tjedan // N1 - DVA KAKTUSA

"Točka na tjedan" poprilično je zanimljiv format političke emisije koja se emitira nedjeljom ujutro (pa ponovno i navečer) na N1. Traje tri sata tijekom kojih se analiziraju najvažniji događaji iz proteklog tjedna i to uz razne goste. Tako su u prošlotjednoj emisiji koju je vodila Mila Moralić prvo tjedne aktualnosti komentirali novinari Tomislav Klauški i Ivanka Toma, koji su razgovarali o ratu u Ukrajini, rezultatima popisa stanovništva, prosvjedu mladih liječnika… Potom je bivši veleposlanik Hrvatske u Italiji Damir Grubiša komentirao izbore u Italiji, a onda je uslijedila i debata između saborskih zastupnika, HDZ-ovog Damira Habijana, MOST-ovog Nikole Grmoje te SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića.

I sve to zajedno bilo je - negledljivo! I to ne iz razloga na koji bi možda netko na prvu pomislio, primjerice zbog kvalitete sadržaja ili gostiju. Sadržajno je sve to bilo na razini, teme su poprilično dobro obrađene, o njima se detaljno razgovaralo i gosti ih se nisu samo površno dotakli. Gosti su bili zanimljivi, a razgovor između voditeljice i njih dosta je dobro tekao, bez nadglasavanja i upadanja u riječ što je čest slučaj u političkim emisijama.

I uza sve to emisija ima jedan veliki problem, a to je vizualni identitet. Možda to zvuči sasvim sporedno, ali ako gledate emisiju koja tri puna sata svijetli iritantnom ružičastom bojom, zamor je zagarantiran. Cijela podloga ispred koje gosti sjede je ružičasta, slova su ružičasta, a iste je boje i sam logo emisije koji izgleda kao niskobudžetno grafičko ostvarenje s kraja 90-ih složeno u Paintu.

Pa nije inače bez razloga studio neke dnevnopolitičke emisije napravljen u kombinaciji plave ili bijele boje, a ovdje je Barbie roza iskombinirana s plavom, bijelom, crvenom i zelenom. I tako ispada da N1 ima u ponudi izvrsnu radijsku emisiju koju je odlično slušati, ali užasno gledati. "Mali" je problem što N1 nije radijska stanica nego televizijski program…

Volim Hrvatsku // HRT 1 - DVIJE RUŽE

U novoj jesenskoj shemi HRT-a vratio se na male i ekrane i zabavni serijal "Volim Hrvatsku", i to s jubilarnom 10. sezonom. Kome nije poznat format, riječ je zapravo o natjecanju dvije ekipe poznatih osoba, pri čemu su voditelji ekipe uvijek isti, s jedne strane je glumac Goran Navojec, a po novom je s druge njegov kolega Dušan Bućan koji mijenja Bojana Navojca. Natjecanje vodi Mirko Fodor, a zadaci su orijentirani na poznavanje Hrvatske, od nekih geografskih obilježja, kulture, filma, glazbe i sporta do raznih zanimljivosti. Ono što mi se kod ove emisije sviđa jest što po opisu zvuči kao teški šund, a zapravo, kada se gleda, sasvim je simpatična. Djeluje kao da je u nju uloženo puno truda, i vizualno i sadržajno, a dodatni plus je i živa glazba s obzirom na to da u emisiji svakog tjedna svira HRT-ov kućni bend predvođen Antom Gelom. Navojec je odličan i zabavan i Bućan se super snašao, a i gosti su također opušteni (iako tu treba priznati da su se poznata imena lagano istrošila do desete sezone pa su sad više ekipe u kojima se tu i tamo pojavi neka poznata osoba). No sve su svemu - baš zabavno i solidno!

Mentalist // Doma TV - ČETIRI KAKTUSA

Čini se da Doma TV targetira poprilično specifičnu publiku - onu kojoj je ljeto najdraže godišnje doba. Jer dok vani liju kiše, na ovom se programu i dalje prikazuje više-manje isti program kao tijekom ljeta. I prošlog ljeta. I onog prije toga. I onog prije… I koliko god osobno voljela ljeto, treba reći da je suludo da se u prime timeu vrti "Mentalist", valjda za slučaj da je netko propustio koju epizodu serije koja se snimala od 2008. do 2015. godine, a tijekom dana se još mogu uhvatiti "Kosti" i "Zaboravljeni slučaj". Tko je, pak, propustio nešto od serije "CSI Miami", neka okrene navečer na RTL. Piše da su taman na programu friške epizode iz 2002.

Austrija - Hrvatska // Nova TV - DVIJE RUŽE

Na Novoj TV prošlog su se tjedna prenosile dvije utakmice Lige nacija, prvo Hrvatska - Danska u četvrtak pa Austrija - Hrvatska u nedjelju. Za početak, s obzirom na to da je trenutno situacija takva da je teško uopće pronaći na kojem se programu neka utakmica prenosi, treba pohvaliti Novu TV što se na tom programu mogu pogledati barem važne utakmice hrvatske reprezentacije. Drugo što treba istaknuti kao zanimljivo su njihove emisije prije same utakmice koje nisu previše pretenciozne i komplicirane, a opet stručne i zanimljive. Nova TV je očito svjesna da utakmice reprezentacije prati široka javnost, a ne samo sportski fanovi pa je sadržaj tome i prilagođen. Voditelji Saša Lugonjić i Milan Stjelja su odlični, a i gosti su ovaj put bili zanimljivi. Utakmice su komentirali Dragan Skočić i Slaven Bilić, a tu je bio i već standardni komentator Nove TV Robert Jarni.

