VIDEO Slovenska senzacija srušila rekord za koncert u Zagrebu: 'Hrvati su nas izuli iz cipela'

Na današnji dan prije točno šest mjeseci, cijela je Europa s najprestižnije pozornice natjecanja za pjesmu Eurovizije čula "Carpe diem" i upoznala slovenski bend Joker Out koji je u kratkom vremenu osvojio srca obožavateljica i obožavatelja na Starom kontinentu pa su tako stihove na slovenskom naučili i Finci i Španjolci, a karta više za nastup benda traži se i u Poljskoj i u Nizozemskoj.

Svoj treći koncert u Hrvatskoj, Joker Out održao je sinoć u prepunoj Tvornici, a četvrti koncert na redu je već večeras na istom mjestu. Time su proljetos kada su karte puštene u prodaju oborili rekord jer su oba dana rasprodali u svega pet sati. U pauzi između dva koncerta razgovarali smo sa Bojanom, Jurom, Janom i Naceom, (Krisa je prehlada spriječila) o planovima benda, novim singlovima, koncertima, ali i njihovom ljubavnom statusu te ostalim pikanterijama. Video razgovora pogledajte u nastavku, a tekst pročitajte ispod.

Kako vas je zagrebačka publika sinoć dočekala?

"Bilo je fenomenalno, puna Tvornica. Očekivali smo da će biti dobar koncert, ali bilo je stvarno cool. Toplo su nas primili i mi smo bili u dobrom izdanju. Uživali smo tako da jedva čekamo večeras."

Hrvatska publika pokazala je da je na razini zadatka? S obzirom na to da već imate iskustvo naših pozornica.

"Apsolutno Hrvatska publika je to pokazala već na Šalati kad su nas totalno izbacili iz cipela. Iskreno, vidjeli smo da je publika nabrijana 100 posto. Tako da jedva smo čekali ova dva koncerta."

Imate, vidimo i kroz snimke koncerata na društvenim mrežama, dobru komunikaciju s publikom, prvenstveno s obožavateljicama. Često dolete nekakvi predmeti ovaj na pozornicu, pa što je možda nekako najzanimljivije?

"Znalo doletjeti svašta. Ovdje najviše lete narukvice koje prave fanovi sami i onda gore pišu svašta od svojih imena do naših imena i imena pjesama i tako dalje, a naravno grudnjaci i donje rublje. To je, recimo, standard. Onda puno nekih plišanih igračaka. I sad sve više pisama dobivamo."

Foto: Rahela Poljak

Što doleti u tim pismima? Ima li kakvih ljubavnih poruka, prosidbi?

"Ne. Ustvari, u stvari u pismima dođu neke više osobne emotivne priče i ispovijesti. Tako da lijepo je to vidjeti jer tu napišu najviše, recimo kako ih je dotakla neka pjesma ili zahvaljuju za to nešto što smo ostvarili međusobnu neku konekciju i energiju koja im je pomogla. Tako da to je uvijek lijepo vidjeti."

Obožavateljice će ovo gledati pa moram pitati, kakvo je stanje u inboxu je li prometno? Što se događa na ljubavnom planu?

"Prometno je odlično, kao na „Autobahnu“

Ima li kakvo odmaralište na tom Autobahnu u ljubavnom smislu?

"Pa, u ljubavnom smislu još čekamo to odmorište."

Foto: Rahela Poljak

Dakle, dobra vijest za obožavateljice. Moram vas pitati o Eurosongu jer otuda je i krenulo ovo veliko putovanje za vaš bend. Jednom ste prilikom rekli u intervjuu kako je to bilo sjajno iskustvo, ali da ga ne biste ponovili, stojite li i dalje pri tome?

"Ja sam siguran da stojimo iza toga. Pri tome ne mislimo ništa negativno jer smo tisuću posto uživali na bini i dobili toliko nekih novih iskustava i evo koliko nam se nekih vrata nakon Eurosonga otvorilo i dogodile su se stvari o kojima smo samo mogli sanjati."

Uz te sve koncerte koji su sada duž cijele Europe praktički ne zaustavljate se, no stigli ste i do studija. Izbacili ste singl Sunny Side of London. Koja je poruka pjesme i zašto baš sunčana strana Londona?

"Znači pjesma nema ništa s Londonom. Osim toga da je da je London upotrijebljen u njoj, ali htjeli smo da posluži kao asocijacija na bilo koje mjesto, bilo koji koncert i gdje god na svijetu gdje sviramo jer smo stvarno na tom kratkom putu osjetili toliko neke nove ljubavi i neke nove energije od fanova da smo željeli nekako pretvoriti svu tu masu energije u jednu pjesmu i sve što mi doživljavamo, tako da smo napisali neku odu ili recimo himnu svima koji stoje ispod bine i time im želimo reći da su svi s nama na sunčanoj strani Londona. Kad god dođu na naš koncert da su svi dobrodošli, naravno i da se tamo najbolje zabavljamo i da smo tamo slobodni. Engleski jezik smo izabrali iskreno čisto zbog toga jer nam je pravilo sad postalo da kad pjesmu počneš pisati da je napišeš u onom jeziku u kojem ti originalno krene inspiracija"

POVEZANI ČLANCI:

Dečki iz Joker Outa, saznajemo, u siječnju se zatvaraju u studio u Londonu i počinju proces snimanja novog albuma na kojemu će biti pjesme na više jezika, za sada se zna sigurno da će ondje naći mjesto glazbeni brojevi na slovenskom, engleskom, ali i hrvatskom, odnosno srpskom.

Na samom kraju, spomenimo kako ste kada ste rasprodali dvije Tvornice oborili rekord jer su karte planule u rekordnom roku. I vidjelo se i čulo i sinoć da to nije bilo slučajno jer je publika u glas pjevala na slovenskom cijelu večer. S druge strane u prosincu je srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović također oborila rekord rasprodavši pet koncerata. Je li to po vašem mišljenju neka nova poruka kako glazba spaja mlade ljude ove regije?



"Od djetinjstva slušam muziku iz ex-Yu regije i nikad nisam imao osjećaj da bi to odakle dolaziš imalo neki veliki utjecaj na to što se sluša. A kad sam malo odrastao, vidio sam da možda na neke momente to izgleda i bila prepreka. Mi smo, mi smo presretni što ljudi pjevaju naše pjesme na slovenskom, ne samo ovdje na Balkanu, već eto, sad, gdje god idemo po svijetu. A što se tiče Aleksandre Prijović, to je stvarno veliki uspjeh, pet rasprodanih Arena u Zagrebu. Očito ima dovoljno ljudi koji to slušaju i koji žele platiti kartu i ići to vidjeti i na kraju krajeva, idu tamo da se zabavljaju da su pozitivni i da šire tu pozitivu s nekim drugim ljudima. Nikad ne bi mogao imati protiv toga ništa da kažem tako da realno možemo reći samo sve čestitke. Mlada izvođačica koja je postavila rekord. Nakon svih tih legendarnih izvođača koji su bili svih tim godina da netko rasproda pet arena, svaka čast!"

VIDEO Joker Out oduševio publiku na Špancirfestu